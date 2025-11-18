ETV Bharat / state

తెలంగాణలో 4 జాతీయ రహదారులకు కేంద్రం గ్రీన్​ సిగ్నల్​ - రూ.10 వేల కోట్లతో నిర్మాణం

తెలంగాణలో నాలుగు జాతీయ రహదారుల నిర్మాణం - ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో నిర్మాణానికి కేంద్రం పచ్చ జెండా - అటవీ, రైల్వే అనుమతులు పూర్తి

Central Govt gives Green Signal to Four National Highways
Central Govt gives Green Signal to Four National Highways (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 18, 2025 at 10:15 AM IST

Central Govt gives Green Signal to Four National Highways : రాష్ట్రంలో ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం ఎన్​హెచ్​ఏఐ చేపట్టదలచిన నాలుగు జాతీయ రహదారులకు కేంద్రం పచ్చజెండా ఊపింది. జగిత్యాల-కరీంనగర్​, ఆర్మూర్​-జగిత్యాల, జగిత్యాల-మంచిర్యాల జాతీయ రహదారులకు తాజాగా టెండర్లను ఆహ్వానించింది. నాలుగో జాతీయ రహదారైన మహబూబ్​నగర్​-గూడెబల్లూర్​ హైవేకి సంబంధించిన టెండర్లను గత నెలలోనే పిలిచింది. జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ(ఎన్​హెచ్​ఏఐ) 271 కి.మీ. మేర రూ.10,034 కోట్లతో ఈ నాలుగింటిని నిర్మించడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది.

డిసెంబరులో టెండర్ల ప్రక్రియ ముగిసిన అనంతరమే జనవరి, ఫిబ్రవరి నెలలో ఈ పనులు ప్రారంభించేలా ఎన్​హెచ్​ఏఐ ఏర్పాట్లు చేయనుంది. జగిత్యాల-మంచిర్యాల హైవేని ఈపీసీ(ఇంజినీరింగ్​ ప్రొక్యూర్​మెంట్​ కన్​స్ట్రక్షన్​) పద్ధతిలో నిర్మించనున్నారు. మిగిలిన మూడింటిని హ్యామ్​(హైబ్రిడ్​ యాన్యుటీ మోడల్​)లో ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ నాలుగింటికీ పర్యావరణ, అటవీ, రైల్వే అనుమతులు పూర్తి అయ్యాయి.

4 జాతీయ రహదారులకు అనుమతులు వచ్చేశాయి :

  • మహబూబ్​నగర్​-గూడెబల్లూర్​ వరకు 80 కి.మీ. మేర రూ.2,662 కోట్లతో జాతీయ రహదారిని ఏర్పాటు చేస్తారు. దీని కోసం 465.7 హెక్టార్ల భూసేకరణ అవసరం కానుంది.
  • జగిత్యాల-మంచిర్యాల హైవేని 68 కి.మీ. మేర రూ.2,550 కోట్లతో ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇందుకు 317 హెక్టార్ల భూసేకరణ జరగాల్సి ఉంది.
  • ఆర్మూర్​-జగిత్యాల జాతీయ రహదారిని 64 కి.మీ. మేర రూ.2,338 కోట్లతో నిర్మాణం చేయనున్నారు. మొత్తం 288.3 హెక్టార్ల భూసేకరణ చేయనున్నారు.
  • జగిత్యాల-కరీంనగర్​ హైవేని 59 కి.మీ. మేర రూ.2,484 కోట్లతో నిర్మాణం చేయనున్నారు. ఇందుకు మొత్తం 306.7 హెక్టార్ల భూసేకరణ అవసరం కానుంది.

ఆర్​ఆర్​ఆర్​ ఉత్తరభాగం ఆరు వరుసలుగా : ఆర్​ఆర్​ఆర్​ ఉత్తర భాగం పనుల సవరణ టెండర్లకు ఎన్​హెచ్​ఏఐ సిద్ధం అవుతోంది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే ఆ పనులు పూర్తి చేసేలా ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. గతేడాది డిసెంబరులో సంగారెడ్డి జిల్లాలోని గిర్మాపూర్​ నుంచి యాదాద్రి జిల్లాలోని తంగడ్​పల్లి వరకు మొత్తం 161 కి.మీ. మేర నాలుగు వరుసల రహదారిని నిర్మించనున్నారు. ఇందుకు రూ.7,104 కోట్లను ఖర్చు చేయనున్నారు. ఇందుకు టెండర్లను పిలిచారు. అయితే ట్రాఫిక్​ సర్వేకు అనుగుణంగా ఆరు వరుసలుగా అభివృద్ధి చేసిన తర్వాత మళ్లీ దీనిపై నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

తాజాగా ఇందుకు సంబంధించిన వాటికి కేంద్రం కూడా పచ్చజెండా ఊపింది. రూ.15,627 కోట్లతో మొత్తం 160 కి.మీ. మేర ఆరు వరుసలుగా ఆర్​ఆర్​ఆర్​ ఉత్తర భాగాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. గతంలో ఈపీసీ పద్ధతిలో టెండర్లు పిలిచారు. కానీ హ్యామ్​ విధానంలోనే పనులు చేపట్టేలా ఆహ్వానం పంపనున్నారు.

హ్యామ్​ పద్ధతి : రాష్ట్రంలో రోడ్లు, భవనాల శాఖ పరిధిలోని రహదారులను హైబ్రిడ్​ యాన్యుటీ మోడల్​(హ్యామ్​) పద్ధతిలో అభివృద్ధి చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇది వరకే సంకల్పించుకుంది. ఈ విధానం మహారాష్ట్రలో విజయవంతం కాగా, ఆర్​ అండ్​ బీ శాఖకు చెందిన అధికారుల బృందం ఆ రాష్ట్రంలో అధ్యయనం చేసింది. రాష్ట్రంలో రహదారుల విస్తరణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఇందుకు వేల కోట్ల రూపాయలను ఖర్చు చేస్తోంది.

'మోర్త్' ప్రమాణాలతో 'హ్యామ్'​ రోడ్లు -​ రూ.10,547 కోట్లతో నిర్మాణ పనులు

6 వరుసలుగా ఆర్​ఆర్​ఆర్​ దక్షిణ భాగం! - పూర్తిస్థాయి డీపీఆర్​పై ప్రభుత్వం దృష్టి

NATIONAL HIGHWAYS
NATIONAL HIGHWAYS CONSTRUCT IN TG
తెలంగాణను నాలుగు జాతీయ రహదారులు
FOUR NATIONAL HIGHWAYS

