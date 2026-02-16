ETV Bharat / state

పల్లెవాసులకు ఆధునిక సాంకేతిక సేవలు - ప్రయోగాత్మకంగా నారాకోడూరులో అమలు

ఆధునిక సాంకేతిక సేవలను పల్లెవాసులకు చేరువ చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు - తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి నారాకోడూరు ఎంపిక - 22న ప్రారంభించనున్న కేంద్రమంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 16, 2026 at 9:50 PM IST

Central Govt Working to Establish Samriddhi Gram Physical Center in AP : గ్రామీణ భారతంలో డిజిటల్‌ అంతరాన్ని తగ్గించి, ఆ స్థానంలో ఆధునిక సాంకేతిక సేవలను పల్లెవాసులకు మరింత చేరువ చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సంకల్పించింది. అందులో భాగంగా టెలికమ్యూనికేషన్‌ విభాగం(DOT) ప్రయోగాత్మకంగా సమృద్ధి గ్రామ్‌ ఫిజిటల్‌ సర్వీసెస్‌ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంది. దీంతో విద్య, వ్యవసాయం, ఈ-గవర్నెన్స్‌, ఆరోగ్య సంరక్షణ తదితర సేవలను (కొన్ని ఉచితంగా, మరికొన్ని నామమాత్రపు ఫీజుతో) గ్రామాలకు చేరువ చేయడానికి చర్యలు తీసుకుంటుంది.

ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా తొలివిడతగా దేశంలోని 3 గ్రామాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంపిక చేసింది. అందులో రాష్ట్రానికి చెందిన గుంటూరు జిల్లా చేబ్రోలు మండలం నారాకోడూరు ఒకటిగా ఉంది. ఇక్కడ సమృద్ధి కేంద్రం ఏర్పాటుకు కార్పస్‌ ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌తో డీవోటి ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. మిగిలిన 2 ప్రయోగాత్మక గ్రామాలైన ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని చౌరావాలాలో ఐ-నోవేట్‌ ఇన్ఫోటెక్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌, మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఆరి-ఉమ్రీలో డిజిటల్‌ ఎంపవర్‌మెంట్‌ ఫౌండేషన్​లతో డీవోటీ ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంది.

సమృద్ధి కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేసిన హెల్త్‌ ఏటీఎం (EENADU)

ఈ నెల 22న ప్రారంభం : గత సంవత్సరం అక్టోబర్‌లో సంతకాలూ పూర్తయ్యాయి. అప్పటినుంచి నారాకోడూరులో 3 సార్లు గ్రామసభలు నిర్వహించారు. అక్కడి పనులను సైతం ముమ్మరం చేశారు. అయితే ఈ పల్లెను ఎంపిక చేయడానికి కేంద్ర సహాయ మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్‌ ప్రత్యేక చొరవ తీసుకున్నారు. ఈ సమృద్ధి కేంద్రాన్ని ఈ నెల 22న కేంద్రమంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా ప్రారంభించనున్నారు. ఈ విషయాన్ని సమృద్ధి కేంద్రం నోడల్‌ అధికారి, గుంటూరు జడ్పీ సీఈవో జ్యోతిబసు తెలిపారు.

ఈ ఏటీఎంతో 60 రకాల పరీక్షలు : గుంటూరు జిల్లా నారాకోడూరులోని సచివాలయ భవన సముదాయంలో ఈ సమృద్ధి కేంద్రం ఏర్పాటైంది. ఇక్కడ హెల్త్‌ ఏటీఎం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఏటీఎం ద్వారా 60 రకాల పరీక్షలు నిర్వహించేందుకు అవకాశం ఉంది. అంతేగాక ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా వైద్యులకు ఆ వివరాలు చేరవేయడానికి, వారి నుంచి సలహాలు, సూచనలు పొందే సౌకర్యమూ ఇందులో కల్పించారు. ఈ కేంద్రంలో స్కిల్‌ ల్యాబ్​ను సైతం ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ విద్యార్థులు వీఆర్‌, ఏఆర్ టెక్నాలజీ సాయంతో 3డీ కింద అవసరమైన వైజ్ఞానిక, సమాచారం అంశాలను తెలుసుకునే విధంగా ఏర్పాట్లు చేశారు.

వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి డ్రోన్‌ టెక్నాలజీతో రైతులు తమ పొలాలకు పురుగుమందులు పిచికారీ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఒక విభాగం పెట్టారు. అదేవిధంగా ఈజీ మార్ట్‌లో స్థానికులు, రైతులు తమ ఉత్పత్తులను ఆన్‌లైన్‌లో విక్రయించుకోవడానికి ఇంకో విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే గ్రామంలోని ప్రతి ఇంట్లో ఉన్న వారి టీవీని కంప్యూటర్‌గా మార్చుకోవడమేగాక ఇంటర్‌నెట్‌ వినియోగించుకునేందుకు కూడా ప్రత్యేక బాక్సులనూ ఏర్పాటు చేశారు.

విద్యార్థుల కోసం నెలకొల్పిన స్కిల్‌ల్యాబ్‌ (EENADU)

ప్రధాన సేవలు ఇవే :

విద్య, నైపుణ్యం: ఏఆర్‌/వీఆర్‌ ఆధారిత అభ్యాసం, డిజిటల్‌ నైపుణ్యం, స్మార్ట్‌ తరగతి గదులు

వ్యవసాయం: స్మార్ట్‌ ఇరిగేషన్‌ వ్యవస్థలు, డ్రోన్‌ సహకారం, ఐవోటీ ఆధారిత నేల పరీక్ష

ఆరోగ్య సంరక్షణ: ఆరోగ్య ఏటీఎం తదితరాలు, టెలీ కన్సల్టేషన్లు

ఈ-గవర్నెన్స్‌: డాక్యుమెంటేషన్, ఫిర్యాదుల పరిష్కారానికి సహాయపడడం, పౌరసేవలు

ఈ-కామర్స్‌: డిజిటల్‌ మార్కెటింగ్‌, ఓఎన్‌డీసీ

ఆర్థిక సహకారం: చెల్లింపులు, డిజిటల్‌ బ్యాంకింగ్

కనెక్టివిటీ: పబ్లిక్‌ వైఫై హాట్‌స్పాట్లతో భారత్‌నెట్‌ ఎఫ్‌టీటీహెచ్‌ను బలోపేతం చేయడం, గ్రామీణ నెట్‌వర్క్.

