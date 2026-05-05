పేదలకు కూటమి ప్రభుత్వం తీపికబురు - త్వరలోనే లక్ష ఇళ్లు మంజూరు

నెలాఖరు నాటికి కేంద్రం నుంచి మంజూరయ్యే అవకాశం - 6-7 లక్షల మంది అర్హులుగా గుర్తింపు - మిగతా వారికి విడతల వారీగా మంజూరు

One Lakh Houses under the PMAY Scheme for Union Government
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 10:05 AM IST

PMAY One Lakh Houses for Union Government : సొంత ఇల్లు లేని గ్రామీణ పేదలకు త్వరలోనే కూటమి ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించనుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి లక్ష ఇళ్లను మంజూరు కానున్నాయి. ఇందుకు సంబంధించిన దస్త్రం ప్రస్తుతం కేంద్ర గృహ నిర్మాణ మంత్రిత్వ శాఖ పరిశీలనలో ఉంది. ఈనెలాఖరు నాటికి ఇళ్ల మంజూరు ఉత్తర్వులు వెలువడే అవకాశం ఉన్నట్లు ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమాచారం అందించింది.

ఈ ఇళ్ల నిర్మాణ పనులను "ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన (PMAY) – గ్రామీణ్ 2.0" పథకం కింద చేపట్టనున్నారు. జూన్ నెల నుంచి లబ్ధిదారులు ఈ గృహ నిర్మాణ పనులను ప్రారంభించేలా అధికారులు తగిన చర్యలను తీసుకుంటున్నారు. రాష్ట్రానికి అవసరమైన మిగిలిన ఇళ్లను కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం దశల వారీగా మంజూరు చేయనున్నట్లు తెలిసింది.

గతంలో ఒక్క ఇల్లూ మంజూరు చేయలేదు: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో పేదల కోసం గృహ నిర్మాణాన్ని కేవలం పట్టణ ప్రాంతాలు, పట్టణ అభివృద్ధి సంస్థల (UDA) పరిధిలోనే చేపట్టింది. ఐదేళ్ల పరిపాలనలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పేదల కోసం కనీసం ఒక్క ఇల్లు కూడా మంజూరు చేయలేదు.

సొంత స్థలాల్లో ఇళ్లు నిర్మించుకోవాలనుకున్న వారికి అనుమతులు గానీ, ఆర్థిక సహాయం గానీ అందించలేదు. దీంతో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో గృహ నిర్మాణానికి భారీగా డిమాండ్ ఉంది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత సుమారుగా 10 లక్షల మంది ప్రజలు తమ సొంతింటి కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారు.

కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిర్దేశించిన మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా ధృవీకరణ తనిఖీ నిర్వహించారు. ఈ దరఖాస్తులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాత 6 లక్షల నుంచి 7 లక్షల మంది అర్హులు ఉన్నారు అని అధికారులు గుర్తించారు. అయితే ఇప్పుడు ఈ అర్హులైన లబ్ధిదారులకు ఇళ్లను మంజూరు చేయాల్సి ఉంది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం దాదాపు 16 లక్షల ఇళ్లను మంజూరు చేసినప్పటికీ, అవి సకాలంలో పూర్తి కాలేదు. ఫలితంగా గతంలో మంజూరైన ఇళ్ల నిర్మాణ పురోగతికి అనుగుణంగానే కొత్త గృహాలను మంజూరు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లోకి నేరుగా నగదు: పీఎంఏవై గ్రామీణ 2.0 పథకం కింద ఇళ్ల నిర్మాణానికి అవసరమైన నిధుల్లో తమ వాటాను కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విడుదల చేస్తాయి. ఒక్కో ఇంటి నిర్మాణానికి రూ.2.39 లక్షల ఆర్థిక సహాయం అందించనున్నాయి. ఇందులో కేంద్ర ప్రభుత్వ వాటా కింద ఉపాధి హామీ పథకం ద్వారా రూ.72,000, మరుగుదొడ్ల నిర్మాణ పథకం కింద రూ.39,000 అందుతున్నాయి. అయితే మిగిలిన మొత్తాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వనుంది.

ఈ నిధులు స్పర్శ్ విధానంలో నేరుగా లబ్ధిదారుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ కానున్నాయి. మార్చి 31కి ముందు వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తన వాటా నిధులను రాష్ట్ర సింగిల్ నోడల్ ఖాతాకు బదిలీ చేస్తుండేది. తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ నిధులను 21 రోజుల్లోనే గృహ నిర్మాణ సంస్థకు విడుదల చేసేది. అయితే కొత్త విధానం ప్రకారం లబ్ధిదారుల గృహ నిర్మాణానికి అనుగుణంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన వాటా నిధుల్ని విడుదల చేసిన తర్వాతే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ మేరకు నిధులను విడుదల చేస్తుంది. తర్వాత ఆర్​బీఐ నుంచి నేరుగా లబ్ధిదారుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లోకి నగదు జమవుతుంది.

