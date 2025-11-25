ETV Bharat / state

ఏపీలో 4,018 ఛార్జింగ్‌ కేంద్రాలు - రూ.385.57 కోట్లతో ప్రాజెక్టులు రూపకల్పన!

ప్రధాన పట్టణాలు, జాతీయ రహదారులకు అనుసంధానంగా ఉన్న ప్రాంతాలను ఛార్జింగ్‌ కేంద్రాల ఏర్పాటు - ‘పీఎం ఈ డ్రైవ్‌’ కింద ప్రతిపాదన

Central Government to Establish 4018 Charging Stations Across the Andhra Pradesh
Central Government to Establish 4018 Charging Stations Across the Andhra Pradesh (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 10:30 AM IST

4018 Charging Stations Across the Andhra Pradesh: రాష్ట్రంలో విద్యుత్‌ వాహనాలను భారీ ఎత్తున ప్రోత్సహించే క్రమంలో భాగంగా ఛార్జింగ్‌ నెట్‌వర్క్, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి పై ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో పీఎం ఈ-డ్రైవ్‌ పథకం కింద ఎలక్ట్రికల్​ బైక్‌లు, ఆటోలు, కార్లు, బస్సుల కోసం 4,018 ఛార్జింగ్‌ కేంద్రాలు అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు రూ.385.57 కోట్లతో ప్రాజెక్టును రూపొందించింది. ఛార్జింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు కోసం ఈపీడీసీఎల్‌ పరిధిలో 628, సీపీడీసీఎల్‌ పరిధిలో 165, ఎస్‌పీడీసీఎల్‌ పరిధిలో 209 లొకేషన్లను గుర్తించింది. ప్రధాన పట్టణాలు, జాతీయ రహదారులకు అనుసంధానంగా ఉన్న ప్రాంతాలను ఛార్జింగ్‌ కేంద్రాల ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదించింది. ఈ మేరకు కేంద్ర భారీ పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖకు ఇప్పటికే ప్రతిపాదనలు వెళ్లాయి.

కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య సమన్వయ బాధ్యతలను నెడ్‌క్యాప్‌ నిర్వహిస్తుంది. ఈవీ పబ్లిక్‌ ఛార్జింగ్‌ స్టేషన్‌ల (EV PVS) మౌలిక సదుపాయాలు అభివృద్ధి చేయడంలో డిస్కంలు ఏజెన్సీలుగా వ్యవహరిస్తాయి. పీఎం పీఎం ఈ-డ్రైవ్‌ పథకం కింద దేశ వ్యాప్తంగా విద్యుత్‌ ఛార్జింగ్‌ కేంద్రాల కోసం కొనుగోలు చేసే పరికరాలపై రాయితీలు ఇచ్చేందుకు రూ.2 వేల కోట్లు, వాహనానికి ఛార్జింగ్‌ కోసం ప్లగ్‌ ఇన్‌ చేసేందుకు అవసరమైన ఈవీ సప్లై ఎక్విప్‌మెంట్‌ (EVSE)కు కేంద్రం పలు రాయితీలు నిర్దేశించింది.

డిస్కంలు ఈవీ ఛార్జింగ్‌ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తే వాటిని ఛార్జ్‌ పాయింట్‌ ఆపరేటర్ల (CPO) ద్వారా నిర్వహించేలా ప్రభుత్వం కార్యాచరణ రూపొందించింది. సీపీవోలు ఛార్జింగ్‌ ద్వారా సేవలు వినియోగించుకున్న వారి నుంచి యూనిట్‌కు రూ.15 చొప్పున వసూలు చేయనున్నారు. అందులో కొంత మొత్తాన్ని డిస్కంలకు చెల్లించాలి. ఈ ప్రక్రియ టెండరు ద్వారా నిర్వహించనున్నారు.

పట్టణాల ఎంపికకు ప్రమాణాలు: పట్టణాలు, జాతీయ రహదారుల వెంట వాహనాలు నిలిపేందుకు అనువైన ప్రాంతాల్లోనే ఛార్జింగ్‌ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్రం సూచించింది.

  • 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం 10 లక్షలకు పైగా జనాభా ఉండాలి
  • స్మార్ట్‌ సిటీల కింద ఇప్పటికే కేంద్రం గుర్తింపు రాష్ట్ర రాజధాని నగరం
  • జాతీయ శుద్ధ గాలి పథకం (NCAP) కింద ఎంపికైన పట్టణాలు

వాటితో పాటు అర్హత కలిగిన సంస్థలు వాటి అవసరాలకు అనుగుణంగా ఇతర నగరాల్లో ఈవీ పీసీఎస్‌ ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉంది.

జాతీయ రహదారుల వెంట: రాష్ట్ర, అంతర్రాష్ట్ర రహదారుల వెంట ఈవీ కేంద్రాలు ఏర్పాటుకు కూడా కేంద్రం అనుమతిస్తుంది. టోల్‌గేట్‌లోని వాహనాల సంఖ్య ఆధారంగా ఎక్కువ రద్దీ ఉండే రహదారులు, పెద్ద నగరాలు, పారిశ్రామిక హబ్‌లు, పోర్టులకు అనుసంధానంగా ఉన్న హైవేలపై ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉంది.

డిస్కంలు ప్రతిపాదించిన ఛార్జింగ్ కేంద్రాలు:

ద్విచక్ర/ఆటోలు2,371
కార్లు1,512
విద్యుత్ బస్సులు/ట్రక్లు 135

ఛార్జింగ్ కేంద్రాలకు కేంద్రం ఇచ్చే సబ్సిడీ వివరాలు:

కేటగిరీ లొకేషన్లు మౌలిక సదుపాయాలపై సబ్సిడీ(%) ఈవీఎస్ఈ పై రాయితీ(%)
రాష్ట్ర/కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆవరణలో100 100
బిసొంత భూమిలో ఏర్పాటు చేసి ప్రభుత్వ/పీఎస్యూ నిర్వహిస్తే80 70
సిపై రెండు కేటగిరీలు కాని ప్రాంతాల్లో 80 -
డిబీఎస్ఎస్ బీసీఎస్లకు80 -

వాహనానికి ఛార్జింగ్ కోసం ప్లగ్ ఇన్ చేసేందుకు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.

ఈవీ ఛార్జింగ్ కనెక్టర్ ప్రమాణాలు:

విభాగం ఛార్జర్ సామర్థ్యం (కిలోవాట్లు)
ద్విచక్ర/ఆటోలు 12
కార్లు/బస్లు/ట్రక్లు డీసీ 50 నుంచి 250
ఈ-బస్లు/ఈ-ట్రక్లుడీసీ హై పవర్ 250 నుంచి 500
  • ఈ-బస్లు/ఈ-ట్రక్లకు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ కోసం ఛార్జింగ్ గన్ కనీసం 120 కిలోవాట్లు ఉండాలి.

ఏపీలో కొత్తగా 500 ఈవీ ఛార్జింగ్‌ కేంద్రాలు - ఏర్పాటుకు ముందుకొచ్చిన ‘సర్వోటెక్‌’

పెరుగుతున్న విద్యుత్‌ వాహనాలు - ఛార్జింగ్‌ స్టేషన్ల ఏర్పాటుకు ముందుకొస్తున్న సంస్థలు

