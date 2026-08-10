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కీలక దశకు విశాఖ, విజయవాడ మెట్రో రైల్‌ ప్రాజెక్టులు - డీపీఆర్‌లపై కేంద్రం ఆర్థిక మదింపు

రెండు ప్రాజెక్టుల డీపీఆర్‌లనును ఆర్థిక మదింపునకు పంపిన కేంద్రం - తొలిదశలో రూ.21,616 కోట్ల భారీ పెట్టుబడితో మెట్రో నెట్‌వర్క్‌ - మెట్రో కారిడార్ల వెంట కొత్త వృద్ధి కేంద్రాలు ఏర్పడే అవకాశం

DPRs of Visakhapatnam and Vijayawada Metro Rail Projects
DPRs of Visakhapatnam and Vijayawada Metro Rail Projects (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 7:23 AM IST

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DPRs of Visakhapatnam and Vijayawada Metro Rail Projects : విశాఖపట్నం, విజయవాడ మెట్రో రైల్‌ ప్రాజెక్టులు కీలక దశకు చేరుకున్నాయి. రెండు ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక (డీపీఆర్‌)లను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆర్థిక మదింపునకు సంబంధిత డివిజన్‌కు పంపింది. రెండు నగరాల్లో కలిపి తొలిదశలో రూ.21,616 కోట్ల భారీ పెట్టుబడితో 84.63 కిలోమీటర్ల మేర మెట్రో నెట్‌వర్క్‌ ఏర్పాటుచేయాలని భావిస్తున్నారు. విశాఖలో స్టీల్‌ప్లాంట్‌ నుంచి నగరంలోని కీలక ప్రాంతాలకు మెట్రో అనుసంధానంతో ఉద్యోగులు, ప్రజల రాకపోకలు సులభతరం కానున్నాయి.

విజయవాడలో గన్నవరం నుంచి కారిడార్‌ ఏర్పాటుతో విమానాశ్రయం, నగరం ప్రధాన నివాస, వాణిజ్య ప్రాంతాల మధ్య ప్రజా రవాణా అనుసంధానం బలోపేతం కానుంది. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక రెండు ప్రాజెక్టుల డీపీఆర్‌లను కేంద్రానికి పంపారు. వీటిపై కొన్ని అభ్యంతరాలు, సూచనల తర్వాత ఆర్థిక మదింపునకు కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి మంత్రిత్వశాఖ గ్రీన్‌సిగ్నల్‌ ఇచ్చింది. సంయుక్త భాగస్వామ్య విధానం (జేవీ మోడల్‌)లో ఈ రెండు ప్రాజెక్టులూ చేపట్టనున్నారు. ఇందులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 20%, కేంద్ర ప్రభుత్వం 20% చొప్పున నిధులు సమకూర్చనున్నాయి. మిగిలిన 60% నిధులు ఆర్థిక సంస్థల నుంచి సేకరించనున్నారు. కొన్ని విదేశీ బ్యాంకులు రుణం సమకూర్చేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నాయి.

కీలక దశకు విశాఖ, విజయవాడ మెట్రో రైల్‌ ప్రాజెక్టులు - డీపీఆర్‌లపై కేంద్రం ఆర్థిక మదింపు (ETV)

40 శాతం వరకు టెండరింగ్‌ ప్రక్రియ : విశాఖ ఇప్పటికే పారిశ్రామిక, ఐటీ, పర్యాటక కేంద్రంగా ఎదుగుతోంది. విజయవాడ వాణిజ్య, రవాణా, పరిపాలనా కేంద్రంగా కీలకంగా ఉంది. ఈ రెండు నగరాల్లో మెట్రో రైళ్లు అందుబాటులోకి వస్తే రోడ్డు రవాణాపై ఒత్తిడి తగ్గడంతో పాటు నగర ఆర్థిక కార్యకలాపాలు పుంజుకోనున్నాయి. నగర అభివృద్ధి ఒకే ప్రాంతంలో కేంద్రీకృతం కాకుండా మెట్రో కారిడార్ల వెంట కొత్త వృద్ధి కేంద్రాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. మెట్రో రైల్‌ ప్రాజెక్టు వ్యయంలో 40 శాతం వరకు టెండరింగ్‌ ప్రక్రియ ప్రారంభించేందుకు ప్రభుత్వం మెట్రో రైల్‌ కార్పొరేషన్‌కు ఇప్పటికే సూత్రప్రాయంగా అనుమతులిచ్చింది.

మెట్రో రైల్‌ ప్రాజెక్టుకు 80 ఎకరాలు : డీపీఆర్‌లపై ఆర్థిక మదింపు ప్రక్రియ పూర్తయి కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయం వెలువడితే తొలి దశ పనులకు పునాది పడనుంది. విజయవాడలో మెట్రో రైల్‌ ప్రాజెక్టులో భాగంగా సోషల్‌ ఇంపాక్ట్‌ అసెస్‌మెంట్‌ (ఎస్‌ఐఏ) సర్వే ప్రారంభమైంది. బందరు రోడ్డు, ఏలూరు రోడ్డు, గన్నవరం, పెనమలూరులో ఈ ప్రక్రియ చేపడుతున్నారు. రెండు కారిడార్ల మెట్రో రైల్‌ ప్రాజెక్టుకు దాదాపు 80 ఎకరాలు అవసరం. ఇందులో కోచ్‌ డిపో, మెట్రో స్టేషన్లు ఏర్పాటు కానున్నాయి. అడ్మినిస్ట్రేటివ్‌ స్టాఫ్‌ కాలేజీ ఆఫ్‌ ఇండియా, రెవెన్యూ అధికారుల బృందాలు సంయుక్తంగా సోషల్‌ ఇంపాక్ట్‌ అసెస్‌మెంట్‌ సర్వే నిర్వహిస్తున్నాయి. ఇది పూర్తయ్యాక భూసేకరణకు జిల్లా యంత్రాంగం నోటిఫికేషన్‌ ఇవ్వనుంది.

విశాఖపట్నం, విజయవాడ మెట్రో రైల్‌ ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన వివరాలు :

1. విశాఖపట్నం

  • తొలి దశ పొడవు: 46.23 కి.మీ.
  • కారిడార్లు: స్టీల్‌ప్లాంట్‌-కొమ్మాది, గురుద్వార-పాత పోస్టాఫీస్, తాటిచెట్లపాలెం-చినవాల్తేరు
  • అంచనా వ్యయం: రూ.11,498 కోట్లు

2. విజయవాడ

  • తొలి దశ పొడవు: 38.40 కి.మీ.
  • కారిడార్లు: పండిట్‌ నెహ్రూ బస్టాండ్‌-గన్నవరం, పండిట్‌ నెహ్రూ బస్టాండ్‌-పెనమలూరు
  • అంచనా వ్యయం: రూ.10,118 కోట్లు

46.22 కి.మీ - 43 స్టేషన్లు - విశాఖ మెట్రోకు కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్

విశాఖ మెట్రోకు త్వరలో అనుమతి - అనుబంధ రవాణా వ్యవస్థపై అధికారుల కసరత్తు

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