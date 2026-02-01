ETV Bharat / state

'కేంద్ర బడ్జెట్' పైనే ఆశలన్నీ - నిధుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న కీలక ప్రాజెక్టులు

గోదావరి పుష్కరాలకు దాదాపు రూ.4500 కోట్ల మేర అవసరమంటూ ప్రతిపాదనలు - కేంద్రం నుంచి మెజార్టీ శాతం కేటాయింపులు ఉంటాయనే భావన - పర్యాటకానికి ఊతం లభిస్తుందా?

Union Budget 2026 Expectations In State
Union Budget 2026 Expectations In State (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 9:16 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Union Budget 2026 Expectations In State : కేంద్ర ప్రభుత్వం నేడు (01-02-26) బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెడుతున్న నేపథ్యంలో ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ కురిపించే వరాలపై ఎంతో ఆసక్తి నెలకొంది. తూర్పుగోదావరి, కోనసీమ, కాకినాడ, పోలవరం జిల్లాల పరిధిలో ఉన్న కీలక ప్రాజెక్టులు పట్టాలెక్కాల్సి ఉంది. గోదావరి పుష్కరాలకు సైతం నిధులు కేటాయిస్తారనే ఆశాభావం కూడా నెలకొంది. విద్య, వైద్యం, పర్యాటకం, రైల్వే ప్రాజెక్టులకు ఊతమివ్వాల్సిన అవసరముంది.

కీలక రహదారులకు నిధులొస్తే : రాజమహేంద్రవరం-కాకినాడ కెనాల్‌ రోడ్డు విస్తరణ, దాని అభివృద్ధికి సంబంధించి ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రం దృష్టికి తీసుకెళ్లింది. ఇప్పటికే అనపర్తి ఎమ్మెల్యే నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి, ఎంపీ దీనికి సంబంధించి పలు దఫాలు కేంద్రమంత్రి గడ్కరీ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. హైవేపై అనేక చోట్ల అనుసంధాన మార్గాలు, అండర్‌పాస్‌లు, పైవంతెనలకు కేటాయింపులు అవసరం.

గోదావరి పుష్కరాలు : కుంభమేళా తరహాలో గోదావరి పుష్కరాలను నిర్వహించాలని భావిస్తున్న నేపథ్యంలో పెద్ద ఎత్తున నిధులు కావాలి. దాదాపు రూ.4500 కోట్ల మేర అవసరమంటూ ప్రతిపాదనలు ప్రాథమికంగా తయారుచేసిన నేపథ్యంలో కేంద్రం నుంచి మెజార్టీ శాతం కేటాయింపులు ఉంటాయనే భావన ఉంది.

కోనసీమ రైలు కూత వినిపించాలంటే : కోనసీమలో రైలు కూత ఆకాంక్ష దశాబ్దాలుగా ఉంది. కూటమి ప్రభుత్వం సైతం దీనికి హామీలిచ్చింది. ఇప్పటికే కొంతమేర భూసేకరణ ప్రక్రియ మొదలైనా ఆశించినంత వేగంగా దీని పురోగతి లేదు. న్యాయపరమైన వివాదాలు పరిష్కారమవడంతో ఇక నిధులు విదల్చాలన్న అభిప్రాయం కూడా వ్యక్తమవుతోంది.

పర్యాటకానికి ఊతం లభిస్తుందా : ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పర్యాటక వెలుగులకు అనేక అవకాశాలున్నాయి. సాస్కి పథకం ద్వారా అఖండ గోదావరి ప్రాజెక్ట్‌కు కేంద్రం సుమారు రూ.94 కోట్లు కేటాయించడంతో ఆ పనులు ప్రారంభమయ్యాయి. కాకినాడ, తూర్పుగోదావరి, కోనసీమ జిల్లాల పరిధిలో జట్టీల నిర్మాణం, హెలీరైడ్‌ తదితర అవకాశాలున్నాయి.

  • పీఎంశ్రీ పథకాన్ని ప్రస్తుతం ఉన్న పాఠశాలలకన్నా అదనంగా మరికొన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు వర్తింపజేయాలి.
  • కాకినాడలో ఆయుష్‌ వైద్య కళాశాల మంజూరు చేసి, సుమారు రూ.16.5 కోట్లు ప్రకటించారు. ఈ నిధులను కేటాయించి కార్యరూపంలోకి తీసుకురావాలి.
  • ఉప్పాడ తీర కోత నివారణకు దోహదపడే రక్షణగోడకు దాదాపు రూ.334 కోట్లు మంజూరు చేయాలని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌ కేంద్రాన్ని కోరగా దానికి సానుకూలత వ్యక్తమైంది. మత్స్యకారులు కేటాయింపులపై ఆశలుపెట్టుకున్నారు.

ద్రవ్యలోటును 4 శాతానికి తగ్గించడమే లక్ష్యం : మరోవైపు, తయారీ, సంప్రదేయేతర ఇంధన, రక్షణ, ఎంఎస్​ఎంఈ, ఆటో రంగాలను ప్రోత్సహించే దిశగా ఆర్థిక మంత్రి ప్రతిపాదనలు ఉంటాయని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. వ్యవసాయం, పట్టణాభివృద్ధి, ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, రైల్వేలపైనా ప్రత్యేక దృష్టి సారించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇదే సమయంలో ద్రవ్యపరమైన క్రమశిక్షణను పాటించడం సహా మూలధన వ్యయాన్ని పెంచేలా కేటాయింపులు చేస్తారని సమాచారం. ద్రవ్యలోటును 4 శాతానికి తగ్గించడమే లక్ష్యంగా ప్రతిపాదనలు ఉంటాయని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో దీన్ని 4.5శాతం కంటే దిగువకు తీసుకురావాలని కేంద్రం నిర్దేశించుకుంది.

ఇదే సమయంలో మూలధన వ్యయాన్ని ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంతో పోలిస్తే 10 నుంచి 15 శాతం పెంచుతారనే అంచనాలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి 11.2 లక్షల కోట్లు మూలధన వ్యయాన్ని ప్రతిపాదించారు. మరోవైపు జాతీయ ఉపాధిహామీ పథకం స్థానంలో 'వీబీ జీ రామ్‌ జీ' పథకాన్ని తీసుకొచ్చిన కేంద్రం దీనికి ఏ మాత్రం కేటాయింపులు జరుపుతుందనే అంశంపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.

నాలుగు రోజుల్లోనే రూ.18.55 కోట్ల ఆదాయం - భారీగా పెరిగిన స్థిరాస్తుల రిజిస్ట్రేషన్లు

ఆకాశాన్ని తాకుతోన్న బంగారం ధర - తాకట్టుకు బ్యాంకుల బాట పడుతున్న ప్రజలు

TAGGED:

UNION BUDGET 2026 EXPECTATIONS AP
2026 UNION BUDGET CAPEX AP
UNION BUDGET GUIDE AP
UNION BUDGET EXPECTATIONS
UNION BUDGET 2026 EXPECTATIONS AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.