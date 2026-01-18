విశాఖలో బ్యూరో ఆఫ్ ఇమిగ్రేషన్ కార్యాలయం - కేంద్ర ప్రభుత్వం సన్నాహాలు
కేంద్ర హోంశాఖ ఆధ్వర్యంలో బ్యూరో ఆఫ్ ఇమిగ్రేషన్ (బీవోఐ) - బీవోఐని మరింత బలోపేతం చేయాలని నిర్ణయించిన కేంద్ర హోంశాఖ - కార్యాలయానికి కావలసిన స్థలం కొనుగోలు ప్రక్రియ పూర్తి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 18, 2026 at 8:09 PM IST
Bureau Of Immigration Office In Vizag : ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుంచి దేశానికి "ది సిటీ ఆఫ్ డెస్టినీ"గా పిలుచుకునే విశాఖ నగరం ఒక ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారింది. రాబోయే కొన్ని సంవత్సరాలలో దీనిని విశ్వనగర కేంద్రంగా మార్చడానికి అనేక కొత్త ప్రాజెక్టులు రాబోతున్నాయి. దీంతో విశాఖ నగరం అనేక కార్యకలాపాలతో సందడిగా ఉంది. ఇటీవల, నగరంలో భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి పచ్చజెండా ఊపారు.
విశాఖలో బ్యూరో ఆఫ్ ఇమిగ్రేషన్ కార్యాలయం : తాజాగా విశాఖలో కేంద్ర ప్రభుత్వం బ్యూరో ఆఫ్ ఇమిగ్రేషన్ కార్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేస్తోంది. విశాఖలో విమానాశ్రయం, పోర్టులు ఉండటంతో దేశవిదేశాల నుంచి ప్రయాణికులు రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. ఎగుమతులు, దిగుమతులు గతంలో కన్నా చాలా బాగా పెరిగాయి. భోగాపురం విమానాశ్రయం అందుబాటులోకి వస్తే ఇవి మరింత ఊపందుకోనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పూర్తిస్థాయిలో ఇమిగ్రేషన్ సేవలకు విశాఖలో ప్రత్యేక కార్యాలయం అవసరం కానుంది. దీంతో కేంద్ర హోంశాఖ విశాఖ నగరం మారికవలస సమీపంలోని వీఎంఆర్డీఏకు చెందిన ఓజోన్ వ్యాలీ లేఅవుట్లో కార్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి చర్యలు తీసుకుంది. ఇప్పటికే ఈ కార్యాలయానికి కావలసిన స్థలం కొనుగోలు ప్రక్రియ పూర్తయింది.
కేంద్ర హోంశాఖ ఆధ్వర్యంలో బీవోఐ : కేంద్ర హోంశాఖ ఆధ్వర్యంలో బ్యూరో ఆఫ్ ఇమిగ్రేషన్ (బీవోఐ) పనిచేస్తుంది. ఈ ప్రభుత్వ సంస్థని 1971లో స్థాపించారు. కేంద్ర హోం మంత్రి ఆధ్వర్యంలో ఈ సంస్థ పనిచేస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 108 ఇమిగ్రేషన్ కార్యాలయాలు ఉండగా వాటిలో 48 కార్యాలయాలను బీవోఐ నిర్వహిస్తుంది. మిగిలిన కార్యాలయాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రత్యక్ష నియంత్రణలో ఉన్నాయి.
విమానాశ్రయాలు, నౌకాశ్రయాల్లోని ఇమిగ్రేషన్ వ్యవహారాలన్నీ బీవోఐ(బ్యూరో ఆఫ్ ఇమిగ్రేషన్) పరిధిలోకి వస్తాయి. విదేశాల నుంచి రాకపోకలు సాగించే ప్రయాణికుల వ్యవహారాలను బీవోఐ పరిశీలిస్తుంది. సిబ్బంది కొరతతో ప్రస్తుతం తనిఖీలు ప్రక్రియ సక్రమంగా జరగడం లేదు. ఒక్కోసారి బీవోఐ రాష్ట్ర పోలీసుల సహకారం కూడా తీసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర హోంశాఖ బీవోఐని మరింత బలోపేతం చేయాలని నిర్ణయించింది.
ఓసీఆర్ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణం : ఆప్టికల్ క్యారెక్టర్ రికగ్నిషన్ (ఓసీఆర్) కాంప్లెక్స్ ఇమిగ్రేషన్ తనిఖీల్లో ఎంతో కీలకం. త్వరలో దీన్ని కొనుగోలు చేసిన స్థలంలోనే నిర్మించనున్నారు. ఈ కాంప్లెక్స్ ఇమిగ్రేషన్కు ఒక చెక్పోస్టు లాంటిది. అందులో విదేశీయులకు సంబంధించిన దస్త్రాలను సాంకేతికంగా విశ్లేషిస్తారు. అవసరమైన సమాచారాన్నంతా భద్రపరుస్తారు.
దేశంలో ఉన్న బీవోఐ కార్యాలయాలు : బీవోఐ అనేది హోం వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ కింద పనిచేసే ఒక భారతీయ ప్రభుత్వ సంస్థ. ఇది దేశవ్యాప్తంగా సముద్ర ఓడరేవులు, విమానాశ్రయాలు, ఇంటిగ్రేటెడ్ చెక్ పోస్ట్లలో ఇమిగ్రేషన్ విధులను నిర్వహిస్తుంది. దేశంలో ఉన్న ప్రధాన నగరాల్లో ఈ కార్యాలయం ఉంటుంది. న్యూదిల్లీ, ముంబయి, చెన్నై, బెంగళూరు, కలకత్తా, అమృత్ సర్, కొచ్చి, గోవా, లఖ్నవూ, తిరువనంతపురం, అహ్మదాబాద్ వంటి నగరాల్లో ఈ బీవోఐ ఉంది. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో దీనిని ఏర్పాటు చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
దేశ భద్రతలో బ్యూరో ఆఫ్ ఇమ్మిగ్రేషన్ కీలక విధులు :
- వీసా, ప్రవేశ నియంత్రణ: భారతదేశంలోకి ప్రవేశించే విదేశీయుల వీసాల జారీ, ధృవీకరణ, వారి ప్రవేశాన్ని క్రమబద్ధీకరించడం బీవోఐది ప్రాథమిక బాధ్యత.
- విదేశీయుల నమోదు: దీర్ఘకాలిక వీసాలపై (180 రోజులకు పైగా) వచ్చే విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, పరిశోధకులు తమ వివరాలను ఫారినర్స్ రీజినల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ (ఎఫ్ఆర్ఆర్ఓ) వద్ద నమోదు చేసుకోవడాన్ని ఇది పర్యవేక్షిస్తుంది.
- అక్రమ వలసల నిరోధం: సరైన పత్రాలు లేకుండా దేశంలోకి ప్రవేశించే అక్రమ వలసదారులను గుర్తించడం, వారిని అదుపులోకి తీసుకోవడం, బహిష్కరణ ప్రక్రియలను వేగవంతం చేయడం ఈ విభాగం విధి.
- ఇమ్మిగ్రేషన్ మోసాల విచారణ: 2025 కొత్త చట్టం ప్రకారం, నకిలీ పత్రాలు, వీసా మోసాలను విచారించే అధికారం బీవోఐకి ఉంది. అక్రమాలకు పాల్పడే సంస్థలపై చర్యలు తీసుకునే అధికారాన్ని కూడా ప్రభుత్వం కల్పించింది.
- చెక్పోస్టుల నిర్వహణ: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాలు, నౌకాశ్రయాలు, భూ సరిహద్దుల వద్ద ఇంటిగ్రేటెడ్ చెక్ పోస్టులలో (ఐసీపీ) ప్రయాణికుల రాకపోకలను పర్యవేక్షిస్తుంది.
- ప్రయాణికుల సమాచార సేకరణ: విమానయాన, షిప్పింగ్ కంపెనీల నుంచి ప్రయాణికుల వివరాలను ముందుగానే సేకరించి, అనుమానితులను గుర్తించడంతో పాటు భద్రతా తనిఖీలు నిర్వహించడం దీని పని.
- ఫాస్ట్ ట్రాక్ ఇమ్మిగ్రేషన్ : భారతీయ పౌరులు, ఓసీఐ కార్డర్ల కోసం విమానాశ్రయాలలో వేగవంతమైన ఇమ్మిగ్రేషన్ క్లియరెన్స్ సేవలను ఈ విభాగం అందిస్తోంది.
- రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో సమన్వయం: దేశంలో ఉన్న విదేశీయుల కదలికలను పర్యవేక్షించడానికి, చట్టవిరుద్ధంగా ఉంటున్న వారిని గుర్తించడానికి రాష్ట్ర పోలీసు విభాగాలతో కలిసి పని చేస్తుంది.
