బాలికలపై వేధింపులా వెంటనే ఈ యాప్​లో ఫిర్యాదు చేయండి - గోప్యంగా వివరాలు!

బాలికలపై వేధింపుల విషయంలో సురక్షిత, సులభతర విధానంలో ఫిర్యాదు చేసే అస్త్రం అందుబాటులోకి - వివరాలను రహస్యంగా ఉంచి బాధ్యులను శిక్షించేందుకు పోక్సో ఈ-బాక్స్‌ యాప్‌

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 2:02 PM IST

POCSO e-box App for Girls Complaints: ప్రత్యేకంగా బాలికలపై లైంగిక వేధింపులు అలానే వారిపై సైబర్‌ బెదిరింపులు, దాడులు, అఘాయిత్యాలు వంటి ఘటనలు తరచూ వెలుగు చూస్తూనే ఉన్నాయి. చాలా వరకు ఘటనల్లో బాధితుల తల్లితండ్రులు స్పందించేందుకు వెనుకడుగు వేస్తున్నారు. ఇంచుమించుగా నెలలో ప్రతి స్టేషను నుంచి పోక్సో కేసు ఒకటైనా నమోదు కావడం చూస్తున్నాం. ఇక నుంచి ఈ అకృత్యాలపై సురక్షిత, సులభతర విధానంలో ఫిర్యాదు చేసే అస్త్రం అందుబాటులోకి వచ్చింది. పోలీసుల వద్దకు వెళ్లకుండా వివరాలను రహస్యంగా ఉంచి బాధ్యులను శిక్షించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పోక్సో ఈ-బాక్స్‌ పేరుతో ప్రత్యేక యాప్‌ను తీసుకొచ్చింది. జాతీయ బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్‌ ఆధ్వర్యంలో ఈ యాప్‌ పని చేసే వ్యవస్థను రూపకల్పన చేశారు.

ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ: పోక్సో ఈ-బాక్స్‌ యాప్‌లో వచ్చిన ప్రతి ఫిర్యాదును దిల్లీ నుంచి ప్రత్యేక బృందం పర్యవేక్షిస్తుంది. ఆ ఘటన వివరాలు, అదనపు సమాచారాన్ని రాష్ట్ర, జిల్లా స్త్రీ, శిశు సంక్షేమ శాఖ అధికారి కార్యాలయాలకు ఒకేసారి ఆన్‌లైన్​లో పంపిస్తారు. పూర్తి పారదర్శకతతో బాలల సంరక్షణ అధికారులు విచారణ చేపట్టి కేసు నమోదు చేస్తారు.

సులభంగా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు: ఆండ్రాయిడ్‌ చరవాణిలో గూగుల్‌ ప్లేస్టోర్‌ నుంచి పోక్సో ఈ-బాక్స్‌ యాప్‌ను నిక్షిప్తం చేయాలి. యాప్‌ ఓపెన్​ చేశాక ఎరుపు రంగులో ఉన్న పోక్సో పేరుతో ఉన్న ఆఫ్షన్​ని క్లిక్‌ చేయాలి. అందులో ప్లేగ్రౌండ్‌/షాప్‌/రోడ్‌/స్కూల్, ట్యూషన్, బ్లాక్‌మెయిల్‌, స్కూల్‌ బస్సు/వ్యాను/ఫ్యామిలీ మెంబరు/రిలేటివ్‌/ ఇతరులు, ఇంటర్నెట్‌/ఫోను ఇలా 6 అంశాలు ఫోటోలతో కనిపిస్తాయి. ఘటనకు సంబంధించిన చిత్రంపై క్లిక్‌ చేయాలి. ఆ తర్వాత పేరు, మెయిల్‌ ఐడీ, మొబైల్‌ నంబరు నమోదు చేసిన తర్వాత ఆయా ఘటన వివరాలు పొందుపర్చాలి.

ఫిర్యాదు చేసిన వారికి రక్షణ: లైంగిక వేధింపులు, దాడులకు సంబంధించి ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ ఉంటుందని తూర్పు గోదావరి జిల్లా స్త్రీ, శిశు సంక్షేమ శాఖాధికారి ఎన్‌.శ్రీదేవి తెలిపారు. ఫిర్యాదు చేసిన వారికి రక్షణ కల్పించి నేరం చేసిన వారికి శిక్ష పడనుందని వివరించారు. ఫిర్యాది వివరాలు పూర్తిస్థాయిలో గోప్యంగా ఉంటాయని బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్‌ పర్యవేక్షణ ఉంటుందని శ్రీదేవి స్పష్టం చేశారు.

తల్లిదండ్రులు తెలుసుకోవాల్సినవి: గుడ్‌టచ్‌, బ్యాడ్‌టచ్‌ గురించి పిల్లలతో తల్లిదండ్రులు కచ్చితంగా వివరించాలి. పిల్లల భద్రత అంటే కేవలం పాఠశాల వరకు కాదు, ఇంట్లోనూ గమనించాలి. కుటుంబంలో ఎవరైనా తప్పుగా ప్రవర్తిస్తే పిల్లలు భయపడకుండా చెప్పే వాతావరణం సృష్టించాలి. కార్యాలయాలు, పాఠశాలలు కూడా బాధ్యతాయుతంగా ఉండాలి.

సహోద్యోగులు, విద్యార్థులతో తప్పుగా ప్రవర్తించే వారిని వెంటనే హెచ్చరించాలి. సంస్థలు లైంగిక వేధింపుల ఫిర్యాదులను తక్షణమే పరిష్కరించాలి. సమాజంలో మౌనం కాదు, ప్రతిస్పందన మాత్రమే భద్రతను తెస్తుంది. ఇప్పటి సమాజంలో అపరిచితులకంటే పరిచితులే ప్రమాదం. బంధాలు, స్నేహాలు, ప్రేమ పేరుతో అఘాయిత్యాలు పెరుగుతున్నాయి. భద్రత అంటే భయపడటం కాదు, జాగ్రత్తగా ఉండటం. ప్రతి ఒక్కరు అవగాహనతో వ్యవహరిస్తేనే ఇలాంటి ఘటనలు తగ్గుతాయి.

