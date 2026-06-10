అమరావతికి కేంద్రప్రభుత్వ కీలక ప్రాజెక్టులు - రూ.2,534 కోట్లతో సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్ నిర్మాణం
సీపీడబ్ల్యూడీ ప్రతిపాదనలకు ఆమోదముద్ర వేసిన కేంద్ర కేబినెట్ - కామన్ సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్ కోసం రూ.1,299.08 కోట్ల ప్రాజెక్టుకు ఆమోదం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 3:13 PM IST
Central Government Key Project For Amaravati: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక ప్రాజెక్టులు ప్రకటించింది. సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్ నిర్మాణానికి సంబంధించి సీపీడబ్ల్యూడీ ప్రతిపాదనలకు కేంద్ర కేబినెట్ బుధవారం ఆమోదం తెలిపింది. దీంతో అమరావతిలో రూ.2,534 కోట్లతో సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్ నిర్మాణానికి రంగం సిద్ధమైంది. ఇందులో భాగంగా కామన్ సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్ కోసం రూ.1,299.08 కోట్లు, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల నివాస సముదాయాలకు రూ.1,234.91 కోట్లు వెచ్చించనుంది.
మల్టీస్టోరేజ్ నివాసాలు: కామన్ సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు కొలువుదీరనున్నాయి. అమరావతి కేంద్రంగా పని చేసే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మల్టీస్టోరేజ్ నివాసాలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్ నిర్మాణం కోసం ఇప్పటికే సీఆర్డీఏ 22.53 ఎకరాలు కేటాయించింది. ఇందులో 5.53 ఎకరాల్లో సెక్రటేరియట్, 17 ఎకరాల్లో నివాస సముదాయం నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు.
భవనాల ఖర్చు పూర్తిగా కేంద్రానిదే: కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని అమరావతికి వచ్చే ప్రాజెక్టులపై మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన అమరావతి ప్రాజెక్టులపై ప్రధానికి సానుకూల దృక్పథం ఉందని చెప్పారు. అమరావతికి వచ్చే ఈ ప్రాజెక్టులను శుభశకునంగా భావిస్తున్నామన్నారు. ఏపీకి ఉపాధిహామీ నిధుల కింద రూ.7,700 కోట్లు ఇచ్చారని తెలిపారు. దేశంలోనే ఎక్కువ నిధులు దక్కించుకున్న 3వ రాష్ట్రంగా ఏపీ నిలిచిందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. తక్కువ జనాభా ఉన్నా కొన్ని కారణాల వల్ల ఎక్కువ నిధులు దక్కాయని ఆయన అన్నారు. అమరావతిలో కేంద్ర ప్రభుత్వ భవనాల పూర్తికి మూడేళ్లు పట్టవచ్చన్నారు. భూమి ఒక్కటే రాష్ట్రం ఇచ్చిందని, భవనాల ఖర్చు పూర్తిగా కేంద్రానిదేనని పెమ్మసాని పేర్కొన్నారు.
ఎంతో కష్టపడితేనే వచ్చాయి: టైర్-2, టైర్3 కింద వివిధ రకాల భవనాలను కేంద్రం నిర్మిస్తుందని, అమరావతి బిల్లు, సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్, ఔటర్ రింగ్రోడ్ కీలకమని వెల్లడించారు. సీఎం చంద్రబాబుతో కలిసి ఈ 3 కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నామన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం కట్టే కాంప్లెక్సులు అధునాతన భవనాలు ఇవన్నీ రాత్రికి రాత్రి రాలేదని, ఎంతో కష్టపడితేనే వచ్చాయని పెమ్మసాని తెలియజేశారు.
'అమరావతిలో కేంద్ర ప్రభుత్వ భవనాల పూర్తికి మూడేళ్లు పట్టొచ్చు. వాటికి భూమిని మాత్రమే రాష్ట్రం ఇచ్చింది, నిర్మాణ ఖర్చు కేంద్రానిదే. రాష్ట్రాభివృద్ధికి అమరావతి బిల్లు, సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్, ఔటర్ రింగ్రోడ్డు కీలకం, వీటిపై సీఎం చంద్రబాబుతో కలిసి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నాం.' -పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, కేెంద్రమంత్రి
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