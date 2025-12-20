ఈ పథకంతో రైతులకు 25 ఏళ్ల పాటు స్థిరమైన ఆదాయం
'పీఎం కుసమ్' పథకంతో రైతులు సోలార్ ప్లాంట్లు నెలకొల్పేందుకు వెసలుబాటు - ఉత్పత్తి చేసిన విద్యుత్తును డిస్కంలకు అమ్ముకునేందుకు వీలు - దరఖాస్తు చేసుకునేలా రైతులకు అవగాహన
Published : December 20, 2025 at 8:43 PM IST
PM Kusum Scheme In Telangana : వ్యవసాయానికి ఆమోదయోగ్యం కాని భూముల ద్వారా కూడా రైతులకు ఆదాయం కల్పించేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఆయా భూముల్లో సౌర విద్యుత్తు ప్లాంట్లు నెలకొల్పేందుకు నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగానే తెలంగాణ పునరుద్ధరణీయ ఇంధన వనరుల అభివృద్ధి సంస్థ(టీజీరెడ్కో) ప్రధానమంత్రి కిసాన్ ఉర్జా సురక్ష ఏవం ఉత్తాన్ మహాభియాన్ (పీఎం కుసుమ్)పథకం ద్వారా దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తోంది. వీటిని ఏర్పాటు చేసేందుకు విద్యుత్తు కేంద్రాలు దగ్గర్లో ఉండాలి. అలా సమీపంలో ఉన్న రైతులకు మాత్రం ఆర్థిక స్తోమత లేనందున జిల్లాల పరంగా కనీసం వంద దరఖాస్తులు కూడా దాటడం లేదు.
రైతులకు అన్ని విధాలుగా : వ్యవసాయంలో సౌర విద్యుత్తు వినియోగం పెంచేందుకు రైతులకు అన్ని విధాలుగా అధికారులు ప్రోత్సాహకాలు పెంచుతున్నారు. విద్యుత్తు ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు వ్యక్తిగతంగా కానీ, రైతు సంఘాలుగా కానీ నెలకొల్పేందుకు వెసలుబాటు కల్పిస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా సాగుకు సహకరించని భూములను రైతులు వృథాగా వదిలేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా అలాంటి ప్రాంతాల్లో ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేసేందుకు అధికారులు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.
డిస్కంలకు విక్రయించేలా : పీఎం కుసుమ్ ద్వారా ముందుగా రైతు తనకు అవసరమైనంత వరకు విద్యుత్తును సాగుకు వినియోగించుకోగా మిగిలిన విద్యుత్తును అమ్ముకునేందుకు వీలు కల్పించారు. ఇందుకు దగ్గర్లో ఉండే విద్యుత్ సబ్స్టేషన్లకు సరఫరా చేసేందుకు అనువుగా, విద్యుత్తు కేంద్రాలకు దగ్గర్లో ఉండే భూముల్లో ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేసేందుకు అధికారులు రైతులను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. రైతు ఉత్పత్తి చేసిన విద్యత్తును సబ్స్టేషన్లకు అనుసంధానిస్తారు. వాటి ద్వారా డిస్కంలు కొనుగోలు చేయనున్నాయి. ఒక్కసారి వీటిని ఏర్పాటు చేసుకుంటే 25 సంవత్సరాల పాటు రైతులకు ఏటా సుస్థిర ఆదాయం లభిస్తుంది.
సౌర విద్యుత్తుపై రైతులకు అన్ని విధాలుగా అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. ప్లాంట్ల ఏర్పాటు ద్వారా అన్నదాతల ఆదాయం పెరుగుతుంది. వ్యక్తిగతంగా స్తోమత లేకున్నా రైతు సంఘాలు కూడా వీటిని ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు వెసలుబాటు ఉంది. అవసరమైన రుణ సదుపాయం కూడా ఉంది. కర్షకులు వీటిని నెలకొల్పేందుకు ముందుకు రావాలి - సంతోష్, రెడ్కో, ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా మేనేజర్
రుణాన్ని అందిస్తున్నా : పీఎం కుసుమ్ పథకం ద్వారా ఒక్కో రైతు కనిష్ఠంగా 0.5 యూనిట్ల సామర్థ్యం నుంచి గరిష్ఠంగా రెండు మెగావాట్ల వరకు విద్యుత్తు ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. బ్యాంకుల్లో రుణాన్ని కూడా అందించే సదుపాయం కల్పిస్తున్నారు. దీనికి రైతుల సిబిల్ స్కోరు ఆధారంగా 70శాతం బ్యాంకు నుంచి వస్తుంది. మరో 30శాతం వ్యక్తిగతంగా అయితే ఒకే రైతు, లేదా సంఘాలు అయినా సొంతంగానే భరించాల్సి ఉంటుంది. అయితే, 0.5 మెగావాట్ ప్లాంట్ నెలకొల్పాలంటే రూ.1.50 కోట్ల వరకు ఖర్చు అవుతుంది. ఇక ఒక మెగావాట్ విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేసే ప్లాంట్కు దాదాపు రూ.3.5 కోట్ల వరకు పెట్టుబడి కావాలి. ఒకవేళ రూ.2 కోట్లకు పైగా రుణాలు అవసరమైతే, బ్యాంకులు హామీతో పాటు 9శాతం వడ్డీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
ఉత్పత్తి తగ్గితే : కుసుమ్లో భాగంగా రైతులు, సంఘాలు డిస్కంలతో జరిగిన విద్యుత్తు కొనుగోలు ఒప్పందంలో ఉత్పత్తిపై పలు అంశాలను నిర్దారించారు. సాధారణంగా ఒక మెగావాట్ సామర్థ్యం కలిగిన ప్లాంట్ నుంచి ప్రతి రోజు 5వేల యూనిట్ల వరకు విద్యుత్తు ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఈ ఉత్పత్తిలో 10శాతం లోటు వరకైతే ఇబ్బంది లేదు. కానీ అంతకంటే తక్కువ ఉత్తత్తి అయిన సందర్భంలో 0.25శాతం జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
