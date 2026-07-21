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రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణిస్తే రూ.2 లక్షలు, గాయాలకు రూ.50,000 - ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి

రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు - బాధితుల కుటుంబాలకు అండగా కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకం - హిట్​- అండ్​-రన్ కేసు బాధితుల కుటుంబాలకు అందని ఆర్థిక సహాయం

Road Accidents in Telangana
Road Accidents in Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 21, 2026 at 5:27 PM IST

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Road Accidents in Telangana : తెలంగాణలో రోడ్డు ప్రమాదాల కారణంగా సంభవిస్తున్న మరణాలు అత్యంత ఆందోళనకరంగా మారాయి. ప్రతి రోజూ అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ఈ ప్రమాదాలకు కారణమైన వారిని గుర్తించడంలో మాత్రం జాప్యం జరుగుతోంది. రోడ్డు ప్రమాద బాధితుల కుటుంబాలకు అండగా నిలిచేందుకు, కేంద్ర ప్రభుత్వం 2022లో హిట్​ అండ్​ రన్​ పరిహార పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఈ పథకం కింద మరణాలకు రూ.2 లక్షలు, గాయాలకు రూ.50,000 పరిహారం అందిస్తారు. ఈ నిధులు నేరుగా బాధితుల కుటుంబాల బ్యాంక్ ఖాతాల్లో జమ చేస్తారు. అయితే, క్షేత్రస్థాయిలో ఈ పథకం సమర్థవంతంగా అమలు కావడం లేదు. ఫలితంగా రోడ్డు ప్రమాద బాధితులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు ఈ ప్రయోజనాలను పొందలేకపోతున్నారు.

ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి : రోడ్డు ప్రమాదాల్లో మరణించిన వారి కుటుంబ సభ్యులు తమ జిల్లా కలెక్టరేట్‌లో దరఖాస్తు సమర్పించాలి. అప్లికేషన్​తోపాటు వ్యక్తిగత వివరాలు, ప్రమాదం జరిగిన ప్రదేశం, సమయం, గాయాల తీవ్రత, అలాగే ఎఫ్‌ఐఆర్, ఆధార్ కార్డు, బ్యాంక్ ఖాతా వివరాల కాపీలను జత చేయాలి. మరణం సంభవించినట్లయితే, కుటుంబ సభ్యులు తమ బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు, మరణ ధృవీకరణ పత్రం, పోస్ట్‌మార్టం నివేదికను పోలీసు, రెవెన్యూ అధికారులకు సమర్పించాలి. గాయపడిన వారు కూడా ఆర్థిక సహాయం కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

పోలీసు నివేదిక అత్యంత కీలకం : గుర్తుతెలియని వాహనాల వల్ల జరిగే 'హిట్ అండ్ రన్' ప్రమాదాలపై పోలీసులు కేసులు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తారు. వాహనాన్ని గుర్తించలేమని పోలీసులు నివేదిక సమర్పిస్తే, బాధితులు ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులవుతారు. పోలీసులు ఎఫ్‌ఐఆర్‌తో పాటు సమగ్ర వివరాలతో కూడిన నివేదికను రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారికి (RDO) సమర్పిస్తారు. ఆర్‌డీవో దరఖాస్తును పరిశీలించి, తుది నివేదికను జిల్లా కలెక్టర్‌కు సమర్పిస్తారు. పోలీసు నివేదిక అందిన 15 రోజుల్లోనే కలెక్టర్ ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తారు. ఈ పథకంపై సరైన అవగాహన లేకపోవడం కారణంగా అనేక మంది ప్రయోజనాలను పొందలేకపోతున్నారు.

ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యత వహించాల్సిందే : రోడ్డు ప్రమాదాలను కేవలం పోలీసుల తనిఖీలతోనే పూర్తిగా నియంత్రించడం సాధ్యం కాదు. ప్రతి వాహనదారుడు బాధ్యతతో వ్యవహరించాలి. రోడ్డు భద్రత నిబంధనలు పాటించడం, కేవలం ఒకరి కర్తవ్యమే కాదు. వాహనాన్ని పార్కింగ్​ చేసే సమయంలో రిఫ్లెక్టర్‌లు, హెచ్చరిక బోర్డులు తప్పనిసరిగా ఉపయోగించాలి. అలసటగా అనిపిస్తే సురక్షిత స్థలంలోనే ఆగాలి. అలాగే వేగ పరిమితులను కచ్చితంగా పాటించాలి.

సురక్షిత ప్రయాణం కోసం జాగ్రత్తలు :

  • రాత్రివేళల్లో హైబీమ్‌ను సరిగ్గా ఉపయోగించడం.
  • ముందున్న వాహనానికి తగినంత దూరంలో ప్రయాణం చేయాలి.
  • మద్యం తాగి వాహనాలు నడపరాదు.
  • రాత్రి వేళల్లో అతివేగంతో వాహనాలు నడపకూడదు.
  • సెల్​ఫోన్​, తోటి ప్రయాణికులతో మాట్లాడుతూ డ్రైవింగ్ చేయకూడదు.
  • సీట్‌బెల్ట్ ధరించడం వంటి నియమాలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి.
  • మరమ్మతులకు గురైన వాహనాలను రోడ్లపైనే వదిలేయకుండా వెంటనే పక్కకు తొలగించాలి.
  • ముఖ్యంగా హైవేలపై పార్కింగ్ విషయంలో అత్యంత జాగ్రత్త అవసరం.

మీ ప్రాణం విలువ రూ.500 కాకూడదు - హెల్మెట్​ కొనేటప్పుడు పొదుపు వద్దు

రక్తసిక్తమవుతోన్న రహదారులు - అంతకంతకూ పెరుగుతోన్న రోడ్డు ప్రమాద మరణాలు

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రోడ్డు ప్రమాదాల బాధితుల పథకం
ROAD ACCIDENTS IN TELANGANA

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