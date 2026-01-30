ETV Bharat / state

దేశంలో ప్రమాదకర డ్యాంలలో మేడిగడ్డకు మొదటి స్థానం - వెల్లడించిన కేంద్రమంత్రి రాజ్​భూషన్

దేశంలోని ప్రమాదకర మూడు డ్యాంలలో అదీ ఒకటి - ముందస్తు భద్రత పునరావాస చర్యలకు ఎన్డీఎస్‌ఏ సూచనలు పార్లమెంట్‌లో జలశక్తి సహాయ మంత్రి చౌధరి వెల్లడి

Central Govt On Medigadda Barrage
Central Govt On Medigadda Barrage (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 30, 2026 at 7:27 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Central Govt On Medigadda Barrage : కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతలలోని మేడిగడ్డ బ్యారేజీలో అత్యంత తీవ్ర లోపాలున్నాయని కేంద్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. దేశవ్యాప్తంగా 3 ప్రమాదకరస్థితిలో ఉండగా మొదటి స్థానంలో మేడిగడ్డ బ్యారేజీ ఉందని తెలిపింది. పార్లమెంట్‌లో డ్యామ్‌ల భద్రతపై సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానంగా కేంద్ర జలశక్తి శాఖ సహాయ మంత్రి రాజ్‌భూషన్‌ వివరాలు వెల్లడించారు. మేడిగడ్డ అంశంలో చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట్రానికి సూచించినట్లు తెలిపారు.

ప్రమాదకర డ్యాంగా ఉంది : కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతలలోని మేడిగడ్డ-లక్ష్మి బ్యారేజీ కేటగిరి-1 ప్రమాదకర డ్యాంగా ఉందని కేంద్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. దేశవ్యాప్తంగా మూడు డ్యాంలు ప్రమాదకరస్థితిలో ఉండగా మొదటి స్థానంలో మేడిగడ్డ, తర్వాతి స్థానాల్లో ఉత్తర్‌ ప్రదేశ్‌లోని లోయర్‌ ఖజూరీ డ్యాం, ఝార్ఖండ్‌లోని బొకారో బ్యారేజీలు ఉన్నాయని పేర్కొంది. డ్యాం రిహాబిలిటేషన్‌ అండ్‌ ఇంప్రూవ్‌మెంట్‌ ప్రాజెక్ట్‌-డ్రిప్‌ కార్యక్రమం అమలుపై పార్లమెంట్‌లో పలువురు సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకు కేంద్ర జలశక్తిశాఖ సహాయ మంత్రి రాజ్‌భూషణ్‌ చౌధరి సమాధానమిచ్చారు. జాతీయ ఆనకట్టల భద్రతా పర్యవేక్షణ సంస్థ- ఎన్​డీఎస్​ఏ రూపొందించిన స్పెసిఫైడ్‌ డ్యామ్స్‌ జాతీయ రిజిస్టర్‌-2025లో 50 ఏళ్లు దాటిన 1681 డ్యాంలను నమోదు చేసినట్లు తెలిపింది. రాష్ట్రాల భాగస్వామ్యంతో చేపట్టిన అధ్యయనానికి సంబంధించిన వివరాలు, రాష్ట్రాలకు డ్రిప్‌ నిధుల కేటాయింపు, వ్యయానికి సంబంధించిన వివరాలను మంత్రి వెల్లడించారు.

ప్రమాదం అంచులో ఉన్నట్లు గుర్తించిన కేంద్రం : 2025 వర్షాకాలానికి ముందు, తరువాత చేపట్టిన తనిఖీల తరువాత మేడిగడ్డ బ్యారేజీ ప్రమాదం అంచున ఉన్న జాబితా కేటగిరి-1లో ఉన్నట్లు కేంద్రం గుర్తించింది. గోదావరిపై నిర్మించిన మేడిగడ్డ బ్యారేజీ పరిరక్షణకు ఎన్​డీఎస్​ఏ పలు సూచనలు చేసింది. 2023 అక్టోబరులో బ్యారేజీ పియర్స్‌ కుంగిపోయాయి. రాష్ట్రప్రభుత్వ విజ్ఞప్తి మేరకు పరీక్షలు చేసిన ఎన్​డీఎస్​ఏ బ్యారేజీ నిర్మాణాలు మరింత దెబ్బతినకుండా ముందస్తు రక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని పేర్కొంది.

డ్రిప్‌ రెండో దశలో రాష్ట్రానికి రూ.100 కోట్లు : దేశంలోని పాత డ్యాంల పరిరక్షణ చర్యలకు కేంద్రం చర్యలు చేపడుతుందో. డ్యాం సేఫ్టీ చట్టం 2021ని అనుసరించి కేంద్రం రాష్ట్రాల భాగస్వామ్యంతో ఆనకట్టల భద్రత, నిర్వహణ విషయంలో పలు కార్యక్రమాలను ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం చేపడుతోంది. గతేడాది వర్షాకాలానికి ముందు 6524, తరువాత 6553 డ్యాంలకు సంబంధించి పరిశీలన పూర్తిచేసి రాష్ట్రాలు కేంద్రానికి నివేదికను ఇచ్చాయి. ఆ మేరకు మొత్తం డ్యాంలను మూడు విభాగాలుగా విభజించారు. మొదటి కేటగిరీలో అత్యంత తీవ్రమైన లోపాలు ఉన్న వాటి వివరాలు, రెండో కేటగిరీలో భారీ లోపాలున్నవి, మూడో కేటగిరీలో చిన్నచిన్న లోపాలు వాటికి సంబంధించిన తీసుకోవాల్సిన పరిరక్షణ చర్యలను పేర్కొంది.

  • డ్యాంల పరిరక్షణకు సంబంధించిన డ్రిప్‌ పథకం కింద కేంద్రం 10 ఏళ్ల కాలంలో (2021-2031) కూడిన కార్యక్రమాన్ని అమలు చేస్తోంది. 19 రాష్ట్రాలకు చెందిన 736 డ్యాంల పునరావాసానికి రూ.10,211 కోట్లు నిధులను వెచ్చిస్తోంది.
  • డ్రిప్‌-2 రెండోదశకింద పలు ఆర్థిక సంస్థల సహకారంతో రూ.5,107 కోట్ల నిధులను విడుదల చేసింది. డ్రిప్‌-3 కింద రూ.5,104 కోట్లను కేటాయించింది.
  • డ్రిప్‌-2 కింద గతేడాది డిసెంబరు నెల నాటికి రాష్ట్రాలు రూ.2029 కోట్లను ఖర్చు చేశాయి. ఇదే పథకంలో తెలంగాణ నీటిపారుదలశాఖకు రూ.100 కోట్లు కేటాయించినట్లు కేంద్రం చూపింది.

మేడిగడ్డ పునరుద్ధరణపై ప్రభుత్వ దృష్టి : కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల్లోని మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల ఆనకట్టల పునరుద్ధరణపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది. సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగానే మరమ్మతులు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి కొద్దిరోజుల క్రితం స్పష్టం చేశారు. మరమ్మతులకు డిజైన్లు అందించేందుకు బాంబే ఐఐటీ భాగస్వామ్యంతో ముందుకొచ్చిన ఆఫ్రీ ఇండియాను ఎంపిక చేసినట్లుగా నీటి పారుదల అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. రాష్ట్రంలోని ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన భూసేకరణ త్వరితగతిన పూర్తి చేసి ఆయకట్టుకు నీళ్లివ్వాలని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఆదేశించారు.

కాళేశ్వరం ఆనకట్టల పునరుద్ధరణపై సర్కార్‌ దృష్టి - వచ్చే నెల నుంచి పనులు!

మేడిగడ్డ మరమ్మతులు మీరు చేయాల్సిందే - నిర్మాణ సంస్థకు ప్రభుత్వం నోటీసులు

TAGGED:

CENTER ON MEDIGADDA BARRAGE
MEDIGADDA BARRAGE COLLAPSE ISSUE
మేడిగడ్డ నిర్మాణలోపంపై కేంద్రం
CENTRAL GOVT ON MEDIGADDA BARRAGE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.