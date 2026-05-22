మూడు కార్పొరేషన్లకు రూ.5,681 కోట్లు - వరంగల్​లో తీరనున్న డ్రైనేజీ కష్టాలు

అర్బన్‌ ఛాలెంజ్‌ ఫండ్‌ కింద భారీగా నిధులు - రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలకు కేంద్రం ఆమోదం - 50 శాతం నిధులు హడ్కో ద్వారా - మిగతా వాటిలో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చెరిసగం

Published : May 22, 2026 at 9:04 AM IST

Central Govt Sanctioned UCF to Telangana : అర్బన్‌ ఛాలెంజ్‌ ఫండ్‌ (యూసీఎఫ్‌) స్కీమ్ కింద తెలంగాణలో రూ.5,681.04 కోట్లతో చేపట్టే మూడు ప్రాజెక్టులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోద ముద్ర వేసింది. దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 17 ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం లభించగా, రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఖమ్మం-వరంగల్‌-కరీంనగర్‌ గ్రోత్‌ కారిడార్‌తో పాటు గ్రేటర్ వరంగల్‌ మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ పారిశుద్ధ్య పనులు, కరీంనగర్‌ కార్పొరేషన్‌ పరిధిలోని వివిధ అభివృద్ధి పనులకు సంబంధించిన పలు ప్రాజెక్టులు ఇందులో ఉన్నాయి. ఇందులో 50 శాతం నిధులు హడ్కో ద్వారా సమకూర్చుతుండగా, మిగతా వాటిలో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు 50 శాతంలో మళ్లీ చెరి సగం చొప్పున (అంటే 25:25) పంచుకోనున్నాయి. ఈ మేరకు కేంద్ర గృహ నిర్మాణం, పట్టణాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లేఖ రూపంలో సమాచారం ఇచ్చింది. దీంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధి పనులు జోరుగా ఊపందుకోనున్నాయి.

  • అర్బన్ ఛాలెంజ్ ఫండ్​ కింద ప్రతిపాదనలు పంపాల్సిందిగా కేంద్ర గృహ నిర్మాణం, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు గతంలో కోరింది. ఈ మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 3 ప్రాజెక్టులకు ప్రతిపాదనలు పంపింది.
  • రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఆమోదం పొందిన ప్రాజెక్టుల్లో ఎంతోకాలంగా వరంగల్‌ ప్రజలు ఎదురుచూస్తున్న భూగర్భ డ్రైనేజీ ప్రాజెక్టు అత్యంత ప్రధానమైంది. రూ.4,674.6 కోట్లు ఖర్చయ్యే ఈ ప్రాజెక్టులో కేంద్రం తన వాటాగా రూ.1,168.65 కోట్ల నిధులను భరించనుంది. వరంగల్‌లో సరైన డ్రైనేజీ వ్యవస్థ లేకపోవడం వల్ల వర్షాకాలంలో అనేక సమస్యలు గత ఐదేళ్లుగా తీవ్ర స్థాయిలో ఉత్పన్నమవుతున్నాయి.
  • సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి స్వయంగా వరంగల్‌లో పర్యటన చేసి అండర్​ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ నిర్మిస్తామని మాట ఇచ్చారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన ప్రతిపాదనలు ఫలించి ఇప్పుడు వరంగల్‌ కార్పొరేషనకు భారీగా నిధులు మంజూరు అయ్యాయి.

సీసీ కెమెరాలతో పర్యవేక్షణ : అలాగే ఖమ్మం, వరంగల్, కరీంనగర్‌ కార్పొరేషన్ల పరిధిలో వివిధ కార్యకలాపాల పర్యవేక్షణకు అత్యాధునిక కమాండ్‌ కంట్రోల్‌రూం కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదనలు పంపించారు. ఆయా కార్పొరేషన్ల పరిధిలో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయడంతోపాటు పోలీసులు ఏర్పాటుచేసిన వాటిని కూడా ఈ సెంటర్‌కు కనెక్ట్​ చేస్తారు. తద్వారా ట్రాఫిక్‌ సమస్యను పర్యవేక్షించడం, ఏదైనా విపత్తు తలెత్తినప్పుడు వివిధ శాఖల సిబ్బందికి వేగంగా అవసరమైన మార్గదర్శనం చేయడానికి సులభం అవుతుంది. ముఖ్యమైన ప్రాంతాల్లో ఎల్​ఈడీ స్క్రీన్​లు, మైక్‌లు ఏర్పాటుచేసి అత్యవసర సమయాల్లో ప్రజలకు అవసరమైన సూచనలు చేస్తారు. ఈ మేరకు రూ.166.44 కోట్లతో ఖమ్మంలో ఇంటిగ్రేటెడ్‌ కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌ నిర్మించేందుకు పంపిన ప్రతిపాదనలను ఆమోదించిన కేంద్రం తనవాటాగా రూ.41.61 కోట్ల నిధులను భరించనుంది.

కరీంనగర్‌ కార్పొరేషన్ డంపింగ్‌ యార్డ్‌ ఆధునికీకరణకు రూ.80 కోట్లు, డ్రైనేజీల మరమ్మతులు, పునరుద్ధరణకు రూ.130 కోట్లు, రోడ్లు, జంక్షన్ల అభివృద్ధి, స్కైవాక్, ఫుట్‌ ఓవర్‌ వంతెనల నిర్మాణానికి రూ.630 కోట్లతో రూపొందించిన ప్రాజెక్టుకు కూడా కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది. ఇందులో రూ.210 కోట్ల నిధులను భరించనుంది.

బండి సంజయ్‌ కృషితో కరీంనగర్​కు నిధులు : యూసీఎఫ్‌ నిధుల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంపిన ప్రతిపాదనల్లో తొలుత కరీంనగర్‌ లేదని కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్‌ కార్యాలయం ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. దాంతో బండి సంజయ్‌ స్వయంగా కల్పించుకొని కరీంనగర్‌ కార్పొరేషన్‌ అభివృద్ధి పనులకు సంబంధించి అప్పటికప్పుడు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయించి పంపించారని ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర మంత్రి ఖట్టర్‌లతోనూ సమావేశమై దీని గురించి చర్చించారని ఆ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. కేంద్రమంత్రి ప్రయత్నం వల్లనే ఇప్పుడు కరీంనగర్‌కు నిధులు మంజూరయాయ్యని అందులో వెల్లడించారు.

