ఇంకా వందరోజులూ కూడా లేదు - టార్గెట్ పూర్తి చేసేందుకు భద్రతా బలగాల స్కెచ్
ముమ్మరమైన మావోయిస్టుల గాలింపు - దండకారణ్యంలోకి చొచ్చుకెళ్తున్న భద్రతా బలగాలు - కేంద్రం విధించిన గడువు మరో మూడు నెలల సమయమే - అత్యధికంగా ఈ ఏడాదే 74 క్యాంపులు ఏర్పాటు
Published : December 26, 2025 at 5:29 PM IST
Operation Kagar Deadline in March 2026 : కేంద్ర ప్రభుత్వం విధించిన గడువు మరో మూడు నెలలు మాత్రమే ఉండటంతో మిగిలిపోయిన మావోయిస్టుల పరిస్థితిపై తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఇంకా 95రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. నానాటికీ అడవుల్లోకి చొచ్చుకెళ్తున్న భద్రతా బలగాల నుంచి వారు ఎలా తప్పించుకుంటారన్నది ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. వచ్చే ఏడాది మార్చి చివరి నాటికి దేశంలో వామపక్ష తీవ్రవాదం ఉనికి లేకుండా చేస్తామని కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. దీనిలో భాగంగా మావోయిస్టులకు పెట్టనికోట లాంటి ఛత్తీస్గఢ్లోని దండకారణ్యంపై భద్రతా బలగాలు దండెత్తిన సంగతి తెలిసిందే.
వ్యూహాత్మకంగా చుట్టూముడుతూ : ముఖ్యంగా ఛత్తీస్గడ్ రాష్ట్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి గత రెండేళ్లుగా దాదాపు 66 వేల మంది పైగా భద్రతా బలగాలను రంగంలోకి దింపింది. మావోయిస్టులకు లొంగిపోవడం తప్ప మరోమార్గం లేదని ప్రకటించి వారు ఆవాసం పొందుతున్న ప్రాంతాలను వ్యూహాత్మకంగా చుట్టు ముడుతూ ముందుకు వెళ్తోంది. ప్రతి 5 కిలోమీటర్లకు ఒక క్యాంపు చొప్పున ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తోంది. ఇలా ఇప్పటివరకు దాదాపుగా 377 క్యాంపులు ఏర్పాటు చేసింది. గడిచిన ఏడేళ్లకాలంలో అత్యధికంగా ఈ ఏడాదే భారీ సంఖ్యలో 74 క్యాంపులు ఏర్పాటు చేసింది. 2019లో వీటి సంఖ్య కేవలం 24గా మాత్రమే ఉంది.
మిగిలిన వారంతా ఆ జిల్లాల్లోనే : ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో మొత్తం 18 జిల్లాల్లో మావోయిస్టుల ప్రభావం ఉండగా అక్టోబరు నాటికి కేవలం బీజాపుర్, సుక్మా, నారాయణ్పుర్ (మూడు) జిల్లాలకు మాత్రమే పరిమితమయ్యారు. ఈ ఒక్క ఏడాదే 2 వేల మందికిపైగా మావోయిస్టులు పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోగా మరో వెయ్యి మంది వరకూ అరెస్టయ్యారు. 335 మంది ఎదురు కాల్పుల్లో చనిపోయారు. ఇంకా పోరాడగలిగే స్థాయిలో ఉన్నవారి సంఖ్య 500 కంటే ఉండక పోవచ్చని, వీరంతా ఈ మూడు జిల్లాల్లోనే ఉంటారని పోలీసులు అంచనాతో భావిస్తున్నారు. ఇందులోనే పలువురు అగ్రనేతలు కూడా ఉన్నారు.
20 కిలో మీటర్ల మేర గాలింపు : చుట్టూ ఉన్న క్యాంపులు, వాటిలో మోహరించిన పోలీసులు, నిరంతర గాలింపుల నుంచి తప్పించుకొనే అవకాశాలు మావోయిస్టులకు నానాటికీ సన్నగిల్లుతున్నాయి. ప్రతి క్యాంపు చుట్టూ 20 కిలోమీటర్ల మేర పోలీసుల గాలింపు జరుగుతూ ఉంది. దాంతో ఒకవేళ తప్పించుకునేందుకు బయటకొస్తే కచ్చితంగా వారు పట్టుబడే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు ఈ మూడు జిల్లాల భౌగోళిక స్వరూపం కూడా అత్యంత క్లిష్టమైంది కావడంతో మావోయిస్టులకూ ఇక్కడ గట్టి పట్టుంది. వీటన్నింటి నేపథ్యంలో రాబోయే రోజుల్లో మరోమారు ఛత్తీస్గఢ్ కాల్పుల మోతతో దద్దరిల్లుతుందా? లేదా అనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడి ఎన్కౌంటర్ : మరోవైపు మావోయిస్టుల ఏరివేత కొనసాగుతూనే ఉంది. ఒడిశాలోని కొంధమాల్ జిల్లాలో నిన్న జరిగిన ఎదురు మావోయిస్టు కీలక నేత, కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు గణేశ్ ఉయికే అలియాస్ హనుమంతు (69)తో పాటు మరో ఆరుగురిని భద్రతా బలగాలు హతమార్చాయి. గణేశ్ స్వస్థలం తెలంగాణలోని నల్గొండ జిల్లా చండూరు మండలం పుల్లెంల. కొంధమాల్ జిల్లా చకాపద పోలీసుస్టేషన్ పరిధిలోని అడవుల్లో మావోయిస్టుల కదలికలపై ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాల సమాచారంతో సంయుక్త భద్రతా బలగాలు (ఎస్ఓజీ, సీఆర్పీఎఫ్, బీఎస్ఎఫ్) మొత్తం 23 బృందాలుగా ఏర్పడి అడవుల్లో ముమ్మర గాలింపు చర్యలు చేపట్టాయి. గురువారం ఉదయం గంజాం జిల్లా సరిహద్దుల్లోని గస్మా అడవుల్లో ఎస్ఓజీ బలగాలు, మావోయిస్టుల మధ్య తీవ్రమైన ఎదురు కాల్పులు చోటు చేసుకున్నాయి.
