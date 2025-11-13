విదేశాలకు మన ఊరి చేపలు - కోహెడలో 13 ఎకరాల్లో ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోర్ట్ సెంటర్
రాష్ట్రంలో అంతర్జాతీయ మంచినీటి చేపల ఎగుమతుల కేంద్రానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం - రూ.47 కోట్లు మంజూరు - ఏడాదిలోగా భవనాలు పూర్తి చేసేలా రాష్ట్ర సర్కార్ కసరత్తు
Published : November 13, 2025 at 8:47 AM IST|
Updated : November 13, 2025 at 9:14 AM IST
Fisheries Export Center in Telangana : తెలంగాణలో అంతర్జాతీయ మంచి నీటి చేపల ఇన్లాండ్ (ఫిషరీస్) ఎగుమతుల కేంద్రం ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. మొత్తం 13 ఎకరాల్లో దీన్ని నిర్మించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.47 కోట్లను మంజూరు చేసింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెన్నైకి చెందిన కన్సల్టెన్సీ సంస్థల ద్వారా డీపీఆర్ తయారు చేయించి, ఇటీవల టెండర్లను పిలిచింది.
అవసరం ఏమిటి ? : దేశంలో జలాశయాలు, డ్యామ్లు, చెరువులు, కుంటల్లో చేపల ఉత్పత్తి బాగా పెరిగింది. ప్రస్తుతం 147.57 లక్షల టన్నుల ఉత్పత్తి జరుగుతోంది. అందులో 42 శాతం స్థానికంగా వినియోగం అవుతుండగా, 6 శాతం మాత్రమే దేశీయంగా ఎగుమతి అవుతోంది. మిగిలిన చేపలన్నీ నిరుపయోగం అవుతున్నాయి. వీటిని దేశ విదేశాలకు ఎగుమతి చేసేందుకు వీలుగా అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో సెంటర్ ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
ఇక్కడే ఎందుకు ? : కేంద్ర ప్రభుత్వం వివిధ రాష్ట్రాల్లో అధ్యయనం చేయగా, మంచి నీటిలో చేపల ఉత్పత్తికి సంబంధించిన ప్రధానమంత్రి మత్స్య కిసాన్ సమృద్ధి యోజన (పీఎంఎంకేఎస్ఎస్వై) అమలులో దేశంలోనే తెలంగాణ మొదటి స్థానంలో నిలిచినట్లు తేలింది. ఇక్కడ జలాశయాలు సహా వివిధ నీటి వనరుల్లో ఏకంగా 5.73 లక్షల చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో చేపల ఉత్పత్తి జరుగుతోంది. 2024లో మంచి నీటి చేపల ఉత్పత్తి 4,39,513 టన్నులు, మంచి నీటి రొయ్యల ఉత్పత్తి 16,532 టన్నులుగా ఉంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతి ఏడాది రూ.122 కోట్లతో ఉచితంగా చేప పిల్లలను పంపిణీ చేస్తోంది. ఇవన్నీ కేంద్రం ప్రణాళికకు అనుగుణంగా ఉన్నందున తెలంగాణకు అంతర్జాతీయ ఎగుమతుల కేంద్రాన్ని మంజూరు చేసింది.
ఇది ఎప్పటిలోగా నిర్మిస్తారంటే? : అంతర్జాతీయ ఎగుమతుల సెంటర్ కావడంతో విమానాశ్రయానికి సమీపంలోనే ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దాంతో శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టుతో పాటు జాతీయ రహదారిని ఆనుకుని ఉన్న రంగారెడ్డి జిల్లా కోహెడలో 13 ఎకరాలను అధికారులు ఎంపిక చేశారు. కార్గోకు, అలాగే ఏపీలోని ఓడరేవుల ద్వారా సైతం చేపల ఎగుమతులకు ఈ ప్రాంతం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇప్పటికే 10 ఎకరాలను సేకరించారు. రాష్ట్ర వైద్యారోగ్య సేవల మౌలిక సదుపాయాల సంస్థ ద్వారా టెండర్లు పిలిచారు. ఈ నవంబర్ నెలలోనే టెండర్ల ప్రక్రియను పూర్తి చేసి, డిసెంబరులో శంకుస్థాపన చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఏడాదిలోగా భవనాలన్నీ నిర్మించాలనేది లక్ష్యం.
మరి ప్రయోజనాలు ఏమిటి? : ఎగుమతులతో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ల మత్స్యకారులు, వ్యాపారులు లబ్ధి పొందుతారు. ముఖ్యంగా స్థానికంగా ఐదు వేల మందికి ఉపాధి లభిస్తుంది. ఇక్కడ నిర్మిస్తున్న భారీ హోల్సేల్ మార్కెట్లో 2 వేల మందికి వ్యాపార అవకాశాలు లభిస్తాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ విధించిన సుంకాల భారంతో మన దేశం నుంచి రొయ్యల ఎగుమతులు దెబ్బతిన్నాయి. ఈ తరుణంలో రొయ్యలతో పాటు చేపలను ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేసేందుకు ఈ కేంద్రం ఉపయోగపడుతుందని కేంద్ర మత్స్యశాఖ సంయుక్త కార్యదర్శి నీతూకుమారి ప్రసాద్ తెలిపారు.
