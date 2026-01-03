తెలుగు రాష్ట్రాల జలవివాదాలపై కేంద్రం కమిటీ - 3 నెలల్లో నివేదిక ఇవ్వాలని జలశక్తి శాఖ ఆదేశాలు
12 మందితో కమిటీని ఏర్పాటు చేసిన కేంద్రం - తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి నలుగురేసి సభ్యులు - జల సమస్యలపై అధ్యయనం చేయనున్న కమిటీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 3, 2026 at 10:42 AM IST
Central Government Forms Committee to Resolve Telangana and AP Water Disputes: తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య జల వివాదాలను పరిష్కరించేందుకు కేంద్ర జలశక్తి శాఖ ఓ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కమిటీకి కేంద్రం జల సంఘం (సీడబ్ల్యూసీ) ఛైర్మన్ అధ్యక్షత వహిస్తారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి నలుగురేసి సభ్యులతో పాటు మొత్తం 12 మందితో కమిటీని నియమించింది. సమస్యలపై అధ్యయనం చేసి 3 నెలల్లో నివేదిక ఇవ్వాలని జలశక్తి శాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. కేంద్ర జలశక్తి శాఖ కార్యదర్శి అనుమతితో దీన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు నిన్న (శుక్రవారం) ఉత్తర్వులు విడుదల అయ్యాయి.
కమిటీ రూపకల్పన: గతేడాది జులై 16న కేంద్ర జలశక్తి శాఖ మంత్రి ఆధ్వర్యంలో దిల్లీలో నిర్వహించిన తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంల భేటీ నిర్ణయాల నేపథ్యంలో ఈ కమిటీ రూపకల్పన చేశారు. రెండు రాష్ట్రాల మధ్య పలు జల అంశాలు అపరిష్కృతంగా ఉన్న నేపథ్యంలో దిల్లీలో కేంద్ర జల శక్తి శాఖ మంత్రి ఆధ్వర్యంలో ముఖ్యమంత్రులు చంద్రబాబు, రేవంత్రెడ్డిలు భేటీ అయ్యారు. గతేడాది జులైలో జరిగిన ఈ సమావేశానికి రెండు రాష్ట్రాలు కూడా పంపిన వాటి నుంచి మొత్తం 10 అంశాలను జలశక్తి శాఖ ఎజెండాగా నిర్ణయించింది. వాటిపై భేటీలో చర్చించారు.
జల అంశాలపై కమిటీలో చోటు కల్పించేందుకు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి పేర్లు ప్రతిపాదించాలని కేంద్ర జలశక్తి శాఖ కార్యదర్శి దేబశ్రీ ముఖర్జీ కోరారు. ఒకరి తర్వాత మరొకరు పేర్లు ప్రతిపాదించాలన్న ఉద్దేశంతో రెండు రాష్ట్రాలు కూడా ఆలస్యం చేస్తూ వచ్చాయి. కిందటి నెలలో సీఎం చంద్రబాబు కేంద్ర జలశక్తి శాఖ మంత్రిని కలిసేందుకు దిల్లీ పర్యటన ఖరారైన నేపథ్యంలో ఈ అంశంలో కదలిక వచ్చింది.
నీటి పంపకాలకు అనుగుణంగా సిఫార్సులు: ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి నలుగురి పేర్లు సూచిస్తూ జలశక్తి శాఖ కార్యదర్శికి లేఖ రాశారు. తెలంగాణ నుంచి కూడా పేర్లు పంపాలని కేంద్రం కోరింది. ఆ రాష్ట్రం ఏడుగురిని ప్రతిపాదించింది. అయితే ఒక్కో రాష్ట్రం నుంచి నలుగురికి, కేంద్రం నుంచి నలుగురికి కమిటీలో చోటు కల్పించారు. తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య నీటి నిర్వహణ, సమగ్ర సాంకేతిక దృక్పథంతో అధ్యయనం చేయనున్నారు. తదనంతరం ఆచరణ సాధ్యమైన పరిష్కారాలను ఈ కమిటీ ప్రతిపాదించాలని, సమర్థ నీటి పంపకాలకు అనుగుణంగా ఈ సిఫార్సులు ఉండాలని ఆ ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు.
కమిటీ స్వరూపం: ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ప్రతినిధులుగా జలవనరులశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి, సలహాదారు, ఇంజినీర్ ఇన్ చీఫ్, అంతర్రాష్ట్ర జలవనరుల విభాగం చీఫ్ ఇంజినీర్ ఉంటారు. తెలంగాణ నుంచి ప్రతినిధులుగా నీటిపారుదలశాఖ సలహాదారు, ముఖ్య కార్యదర్శి, ప్రత్యేక కార్యదర్శి, ఇంజినీర్ ఇన్ చీఫ్ (నీటిపారుదల, ఆయకట్టు అభివృద్ధి) ఉండనున్నారు. కేంద్ర ప్రతినిధులుగా కృష్ణా బోర్డు ఛైర్మన్, గోదావరి బోర్డు ఛైర్మన్, జాతీయ జల అభివృద్ధి సంస్థ చీఫ్ ఇంజినీర్, కేంద్ర జలసంఘం చీఫ్ ఇంజినీర్ (ప్రాజెక్టులు, నిర్వహణ) ఉంటారు.
అంగీకరించిన నిర్ణయాలు ఇవే: గతేడాది జులై 16న దిల్లీలో తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంల సమావేశమైన విషయం తెలిసిందే. ఈ భేటీలో శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు మరమ్మతులు, రక్షణ చర్యలతో పాటు కృష్ణా, గోదావరి జలాలు, బనకచర్లపై కమిటీ ఏర్పాటుకు రెండు రాష్ట్రాల సీఎంలు అంగీకారం తెలిపారు. దిల్లీలోని జలశక్తి కార్యాలయంలో కేంద్రమంత్రి పాటిల్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన సమావేశంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. రాష్ట్రాలు వేరైనా తెలుగుజాతి అభివృద్ధి కోసం ముందుకుసాగాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
