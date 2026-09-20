ఏపీలో విమానాశ్రయాలకు అదనపు హంగులు - రూ.912 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులు
ఏపీలో విమానయాన రంగంపై కేంద్రం ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. రూ.912 కోట్లతో 4 చోట్ల మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించేందుకు పనులు చేపట్టింది. విజయవాడ, తిరుపతి విమానాశ్రయాల్లో దాదాపు పనులు పూర్తయ్యాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 20, 2026 at 12:00 PM IST
Central Government Focus on Airports : రాష్ట్రంలో విమానయాన రంగాన్ని మరింత విస్తరించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం విమానాశ్రయాల మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించింది. ప్రాంతాల మధ్య అనుసంధానాన్ని పెంచడంతో పాటు దేశీయ విమాన సర్వీసులను విస్తరించి విమాన ప్రయాణాన్ని ఎక్కువ మందికి అందుబాటులోకి తీసుకురావాలన్నదే ప్రభుత్వ లక్ష్యం.
ఇందుకుగానూ విజయవాడ, తిరుపతి, రాజమహేంద్రవరం, కడప విమానాశ్రయాల్లో మొత్తం రూ.912.94 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులు చేపట్టింది. రన్వే విస్తరణ, కొత్త టెర్మినల్ భవనాలతో పాటు అనుసంధాన రోడ్లు, ప్రయాణికులకు అవసరమైన ఇతర మౌలిక వసతులు వంటి పనులు వివిధ దశల్లో కొనసాగుతున్నాయి. తిరుపతి, విజయవాడ విమానాశ్రయాల్లో చేపట్టిన పనులు ఇప్పటికే పూర్తి కావొచ్చాయి. రాజమహేంద్రవరం, కడప విమానాశ్రయాల్లో ప్రతిపాదించిన పనులు వివిధ దశల్లో ఉన్నాయి.
విజయవాడలో ఇంటిగ్రేటెడ్ టెర్మినల్: విజయవాడ విమానాశ్రయంలో రూ.473.03 కోట్లతో నిర్మిస్తున్న ఇంటిగ్రేటెడ్ టెర్మినల్ భవనం, టెక్నికల్ బ్లాక్ పనులు దాదాపు పూర్తయ్యాయి. తుది దశ పనులు ముగిశాక ప్రయాణికులకు విశాలమైన టెర్మినల్, ఆధునిక చెక్-ఇన్, భద్రతా ఏర్పాట్లు, వేచి ఉండే హాళ్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. పెరుగుతున్న ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ విస్తరణ చేపట్టారు.
కడపలో 70 శాతం పనులు పూర్తి: కడప విమానాశ్రయంలో కొత్త డొమెస్టిక్ టెర్మినల్ భవనం, ఇతర మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (AAI) రూ.210.61 కోట్లతో పనులు ప్రతిపాదించింది. ఇప్పటికే సుమారు 70 శాతం నిర్మాణం పూర్తైంది. అభివృద్ధి పనులు పూర్తయితే దాదాపు 16 వేల చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో కొత్త సదుపాయాలు అందుబాటులోకి వస్తాయి. దీంతో భవిష్యత్తులో మరిన్ని దేశీయ విమాన సర్వీసులను నిర్వహించే అవకాశం ఉంటుంది.
రాజమహేంద్రవరంలో చివరి దశకు పనులు: రాజమహేంద్రవరం విమానాశ్రయంలో రూ.173.28 కోట్లతో కొత్త డొమెస్టిక్ టెర్మినల్, ఇతర మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి పనులను ఏఏఐ ప్రతిపాదించింది. వాటిలో 91 శాతం పనులు పూర్తయ్యాయి. మిగిలిన పనులు పూర్తయ్యాక సుమారు 21 వేల చదరపు మీటర్ల అదనపు స్థలం ప్రయాణికుల వినియోగానికి అందుబాటులోకి రానుంది. కొత్త టెర్మినల్ ద్వారా ప్రయాణికుల రద్దీని మరింత సమర్థంగా నిర్వహించే వీలుంటుంది.
తిరుపతిలో ఏటీసీ భవనం సిద్ధం: తిరుపతి విమానాశ్రయంలో రూ.55.92 కోట్లతో నిర్మించిన ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ (ATC), టెక్నికల్ బ్లాక్ నిర్మాణ పనులు పూర్తయ్యాయి. త్వరలో వీటిని ప్రారంభించనున్నారు. ప్రస్తుతం తిరుపతి నుంచి బెంగళూరు, ముంబయి, దిల్లీ, హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, రాజమహేంద్రవరం, బెళగావి, గోవా (శివమొగ్గ మీదుగా), కొల్హాపూర్ తదితర నగరాలకు డొమెస్టిక్ సర్వీసులు నడుస్తున్నాయి.
అనుసంధానానికి మరింత ఊతం: నాలుగు విమానాశ్రయాల్లో అభివృద్ధి పనులు పూర్తయితే రాష్ట్రంలో విమాన ప్రయాణ సామర్థ్యం గణనీయంగా పెరగనుంది. కొత్త టెర్మినల్ భవనాలు, ఆధునిక సాంకేతిక సదుపాయాలు, విస్తరించిన మౌలిక వసతులతో ప్రయాణికులకు మెరుగైన సేవలు అందడంతో పాటు రాష్ట్రంలోని ప్రధాన నగరాల మధ్య అనుసంధానం మరింత బలోపేతం కానుంది.
వచ్చే 10ఏళ్లలో 100 కొత్త విమానాశ్రయాలు- రూ.30 వేల కోట్లతో నిర్మాణం: రామ్మోహన్ నాయుడు
ఏపీలో గంటలోనే ఎయిర్పోర్టులను చేరుకునేలా - 3 విమానాశ్రయాల తొలి దశకు రూ.5,545 కోట్లు