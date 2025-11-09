ETV Bharat / state

ఏపీలో ఇళ్ల దరఖాస్తులకు గడువు పొడిగింపు - నవంబర్ 30 వరకు అవకాశం

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కోరిక మేరకు ఈ నెలాఖరువరకు గడువు పెంచిన కేంద్రం - లబ్ధిదారులకు రూ. 2.89 లక్షల ఆర్థిక సాయం

Central Government Date Extend of PMAY
Central Government Date Extend of PMAY (EENADU)
Central Government Date Extend of PMAY : పేదల సొంతింటి కల నెరవేర్చేలా కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కృషి చేస్తోంది. అర్హత కలిగిన వారికి ఇళ్లు మంజూరు చేయడానికి వీలుగా దరఖాస్తు గడువును మరింత పొడిగించింది. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అసంపూర్తి ఇళ్లను పూర్తి చేయించేలా ప్రత్యేక కార్యాచరణ చేపట్టింది. దీనిలో భాగంగా వీటికి అదనపు సాయం ప్రకటించింది. మరోవైపు ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్‌ యోజన (పీఎంఏవై) కింద ఆసక్తి, అర్హత కలిగిన వారికి ఇళ్లను మంజూరు చేస్తోంది.

ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి ఇప్పటికే దరఖాస్తుల స్వీకరణ చేపట్టారు. దీనికి తొలుత కేంద్రం ఈనెల 5 వరకు మాత్రమే గడువు ఇచ్చింది. తాజాగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కోరిక మేరకు నెలాఖరు వరకు పొడిగించింది. తద్వారా మరో మూడు వారాలపాటు దరఖాస్తుకు అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల మరింత మందికి మేలు జరగనుంది.

ఈ పథకంలో పట్టణ, పురపాలిక ప్రాంతాల్లో ఉన్న వారికి కేంద్రంతోపాటు, రాష్ట్రం కలిపి రూ. 2.89 లక్షలవరకు ఇస్తున్నాయి. ఇందులో ఉపాధి హామీ, స్వచ్ఛభారత్‌ నిధులు కలిపి ఉన్నాయి. అలాగే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నవారికి కేవలం రూ. 1.59 లక్షలు మాత్రమే వస్తుంది.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అదనపు సాయం! : తాజాగా అనకాపల్లి జిల్లాను తీసుకుంటే కోటవురట్ల మండలంలో మూడు, చోడవరంలో అయిదు కలిసి మొత్తం ఎనిమిది పంచాయతీలకు ఇది వర్తిస్తుంది. ఇక మిగిలిన అన్ని గ్రామాలు అర్బన్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ అథారిటీ (యూడీఏ) కింద ఉన్నాయి. వీటి పరిధిలో ఇళ్లకు సైతం పట్టణ, నగర ప్రాంతాల్లో మాదిరిగానే రూ. 2.89 లక్షలు చెల్లించాల్సి ఉండగా, దీనికి అనుమతులు రాలేదు. దీనిపై ఆశతో ఇప్పటికే జిల్లాలో 16 వేల మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. గ్రామీణంలో ఉన్న వారికి తక్కువ నగదు వస్తుండటంతో వీరికి అదనపు సాయం అందించేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యోచిస్తోందని సంబంధితశాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు.

గడువు పెంపుతో ఎంతో మేలు : ' పీఎంఏవై ద్వారా గ్రామాల్లో ఇళ్ల నిర్మాణం చేసుకోడానికి సిద్ధంగా ఉన్నవారి వివరాలను యాప్‌లో నమోదు చేయిస్తున్నాం. ప్రభుత్వం గడువు పెంచడంతో అర్హులైన వారందరికీ మేలు జరుగుతుంది. ఇది కాకుండా గ్రామీణ పరిధి కింద ఇళ్లు నిర్మించుకోడానికి 298 మంది సిద్ధంగా ఉన్నారు. యూడీఏ కింద దరఖాస్తు చేసుకున్నవారికి అనుమతులు రావాల్సి ఉంది. అర్హత కలిగి ఉన్న ఎవరన్నా పీఎంఏవైను సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. ఎలాంటి పరిమితులు లేవు. అవకాశం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. దరఖాస్తులను గృహ నిర్మాణ సంస్థ, సచివాలయాల్లో అందిచొచ్చు' అని గృహనిర్మాణ సంస్థ పీడీ వై.శ్రీనివాసరావు తెలిపారు.

ఇలా దరఖాస్తు చేయొచ్చు :

  • ఇళ్లు లేని పేదలు సచివాలయంలో ఇంజినీరింగ్‌ అసిస్టెంట్‌ను కలిసి అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ pmay-g ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
  • సొంత స్థలంలో ఇంటి పట్టా తీసుకుని ఉండాలి. లేదంటే ఈనెలాఖరులోపు అందించేలా ఉండాలి.
  • నివాస స్థలంలో లబ్ధిదారు ఫొటో తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇళ్లు లేనట్లు, ఉన్నట్లయితే పాడైపోయిన ఇంటి ఫొటో జత చేయాల్సి ఉంటుంది.
  • వ్యక్తిగత వివరాల కింద పేరు, లింగం, ఆధార్‌ కార్డు నంబర్, చరవాణి నంబరును పూరించాలి.
  • బ్యాంక్‌ ఖాతా నంబర్, పేరు నమోదు. నరేగా జాబ్‌ కార్డు నంబరు వివరాలు అందించాలి. ఆధార్‌ నంబర్‌ను ఉపయోగించే అధికారం ఇవ్వడానికి సమ్మతి పత్రం అప్‌లోడ్‌ చేయాలి.
  • పీఎంఏవై ఐడీ, ప్రాధాన్యత ఎంపికను ఉపయోగించాలి. ఆపై నమోదు చేసుకోవడానికి ఎంచుకోండి అనే ఐచ్ఛికం వద్ద క్లిక్‌ చేయడం. ఈ ప్రకియను ఇంజినీరింగ్‌ అసిస్టెంట్‌ ద్వారా పూర్తి చేసుకునే సౌలభ్యం ఉంది.

పేదల ఇళ్లకు రూపాయి ఫీజు - ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం

గుడ్​న్యూస్​ - పేదలందరికీ ఇళ్లు, ఇంటిస్థలాలు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వ నిర్ణయం

