క్యూఆర్ కోడ్తో నకిలీ మందులకు చెక్ - స్కాన్ చేస్తే చాలు వివరాలు అన్నీ తెలుసుకోవచ్చు!
ఏటా నకిలీ, కాలం చెల్లిన మందులను తనిఖీల్లో గుర్తిస్తున్న ఔషధ నియంత్రణ అధికారులు - మందుల అట్టలపై వివరాలతోపాటు క్యూఆర్ కోడ్ను ముద్రించేలా ఆదేశాలు
Published : December 16, 2025 at 2:31 PM IST
QR Code for Medcine: ప్రస్తుతం క్యూఆర్ కోడ్ అనేది అన్ని విషయాల్లోనూ కీలకంగా మారింది. అంతటా మందుల వినియోగం అధికమైన నేపథ్యంలో మందుల అట్టలపై సైతం క్యూఆర్ కోడ్ ముద్రిస్తున్నారు. సాధారణంగా మెడికల్ షాపులకు వెళ్లి పారాసిటమాల్ మాత్రలు ఇవ్వమని అడిగితే నచ్చినవి చేతిలో పెట్టి పంపుతారు కొందరు దుకాణదారులు. అవి నకిలీనా, కాదా? అన్నది ఇక నుంచి సులువుగా తెలుసుకోవచ్చు.
అల్లూరి జిల్లాలో 200 వరకు మందుల దుకాణాలు ఉన్నాయి. ప్రతీ సంవత్సరం నకిలీ, కాలం చెల్లిన మందులను ఔషధ నియంత్రణ అధికారులు తనిఖీల్లో గుర్తిస్తున్నారు. ఇలాంటి సమస్యలకు చెక్ పెట్టేందుకు కొత్త విధానాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం అమల్లోకి తెచ్చింది. అయితే వీటిని అన్ని మందుల కంపెనీలు విధిగా పాటించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
క్యూఆర్తో మందుల వివరాలు: మందుల అట్టలపై వివరాలతో పాటు క్యూఆర్ కోడ్ను ముద్రించేలా ఆదేశాలు ఇవ్వడంతో ఫార్మా కంపెనీలన్నీ ఈ విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నాయి. మందుల స్ట్రిప్లపై క్యూఆర్ కోడ్లు ముద్రిస్తున్నాయి. కోడ్ స్కాన్ చేస్తే ఔషధం దేనికి పని చేస్తుందో సులువుగా తెలుసుకోవచ్చు. అది ఎక్కడ తయారైంది, ఆ ప్రాంతం వివరాలు కూడా తెలుస్తాయి. ఏ మోతాదులో ఏఏ పదార్ధాలు దాన్లో ఉన్నాయి, ఏ మోతాదులో వినియోగించాలో అన్న సమాచారం వివరంగా తెలుసుకోవచ్చు.
ఔషధాలు ప్యాక్ చేసే సీసాలు, ట్యూబ్లపైనా క్యూఆర్ కోడ్ ముద్రించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. రూ.100 కంటే ఎక్కువ విలువైన మందులపై క్యూఆర్ కోడ్ తప్పనిసరిగా ఉంటుందని సంబంధిత వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ప్రముఖ కంపెనీలే ఈ వివరాలు ముద్రిస్తుండగా, విడతల వారీగా మిగిలిన కంపెనీలు అమల్లోకి తీసుకురానున్నాయి.
ప్రజలు విరివిగా వినియోగించే మందులపైనే క్యూఆర్ కోడ్ను ముద్రిస్తున్నారు. యాంటీబయాటిక్స్, పెయిన్కిల్లర్స్, బీపీ, విటమిన్ ఔషధాలను తయారు చేసే కంపెనీలు క్యూఆర్ కోడ్ను ముద్రిస్తున్నాయి. దీనివల్ల ప్రజలకు ఎంతో మేలు జరుగుతుందని ఔషధ నియంత్రణ ఇన్స్పెక్టర్ కళ్యాణి తెలిపారు. జ్వరం, అల్సర్లు, షుగర్, బీపీ ఇలా అన్ని మందుల పైనా కోడ్ ఉంటుందన్నారు.
స్కాన్ చేస్తే: రాష్ట్రంలో ఆయిష్మాన్ ఆరోగ్య మందిర్ (పల్లె దవాఖానా)ల నుంచి మొదలుకొని ప్రాథమిక, సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు, ఏరియా, జిల్లా, బోధనాసుపత్రుల వరకు సుమారు 6,300 ఉన్నాయి. అన్నిచోట్లా క్యూఆర్ కోడ్ స్కానింగ్తో మందుల వివరాలు తెలుసుకునేలా సాఫ్ట్వేర్ను రూపొందిస్తున్నారు. దీని ద్వారా క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేస్తే సులువుగా సంబంధిత మందు దేనికి పని చేస్తుందో తెలుస్తుంది. ఏ మోతాదులో ఏ ఏ పదార్థాలు వినియోగించారో ఉంటుంది. ఎక్కడ తయారు చేశారో ప్రాంతం పేరు వంటి వివరాలు ఉంటాయి. ఏ ఉపశమనం కోసం వినియోగిస్తారో వాటికి సంబంధించిన వివరాలు తెలుస్తాయి. ఎలా, ఎంత మోతాదులో వినియోగించాలి అన్న సమాచారం ఉంటుంది. ఎటువంటి రుగ్మతలు ఉన్నవారు వాటిని వినియోగించకూడదనే జాగ్రత్తలు కూడా పొందుపరుస్తున్నారు.
ఓపీ స్లిప్పై క్యూఆర్ కోడ్: ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు వచ్చే ఓపీ రోగులకు ఇచ్చే స్లిప్పై తాజా విధానంలో క్యూఆర్ కోడ్ వస్తుంది. దాని ఆధారంగా రోగికి రాసే మందుల వివరాలను వైద్యులు ఆన్లైన్లో నమోదు చేస్తారు. ఆ ప్రకారం ఫార్మసిస్టు మందులను ఇస్తారు. రోగి మళ్లీ ఆసుపత్రికి వచ్చినప్పుడు క్యూఆర్ కోడ్ ఆధారంగా గతంలో వాడిన మందుల వివరాలు కూడా తెలుస్తాయి.
దీంతో పాటు ఏ ఆసుపత్రిలో ఏయే ఔషధాలు ఇస్తున్నారు. ఆసుపత్రుల్లో సిబ్బంది కొరత ఉన్నా మందుల వివరాల నమోదు ఏ విధమైనా ఇబ్బంది కలగదు. అందుబాటులో ఉన్న వారెవరైనా క్యూఆర్ కోడ్ని స్కాన్ చేయవచ్చు. ఈ సాంకేతికతపై కుటుంబ, ఆరోగ్య సంక్షేమశాఖ కమిషనరేట్ అధికారులు విధి విధానాలు రూపొందించారు. ప్రభుత్వ ఆమోదం తర్వాత కొత్త విధానం అమలులోకి రానుంది.
