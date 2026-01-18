'నా ఊరు - నా వారసత్వం' : గ్రామాలను వర్చువల్గా సందర్శించొచ్చు - ఇంట్లో నుంచే చూడొచ్చు
6.5 లక్షల గ్రామాల చరిత్ర నిక్షిప్తం - రాష్ట్రంలోని 12,760 గ్రామాల్లో సర్వేకు ప్రణాళిక - కేంద్ర మంత్రిత్వశాఖ చేపట్టిన వినూత్న కార్యక్రమం - తెలంగాణలో 12,760 గ్రామాల్లో సర్వేకు ప్రణాళిక సిద్ధం
Published : January 18, 2026 at 10:33 AM IST
My Village My Heritage Survey In Telangana : నేషనల్ మిషన్ ఆన్ కల్చరల్ మ్యాపింగ్ కార్యక్రమం కింద 'నా ఊరు - నా వారసత్వం' (మేరా గావ్ మేరీ ధరోహర్) పేరిట వినూత్న కార్యక్రమాన్ని కేంద్ర సాంస్కృతిక మంత్రిత్వ శాఖ చేపట్టింది. దేశ వ్యాప్తంగా 6.5 లక్షల గ్రామాల చరిత్ర, సంస్కృతి, కళలు, సంప్రదాయాలు, జీవన శైలి, ఇతర విశిష్టతలు, విశేషాలను సమగ్ర డిజిటల్ రూపంలో నిక్షిప్తం (మ్యాపింగ్) చేయాలని నిర్ణయించింది. దీనికి సంబంధించిన పోర్టల్ను కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించనుంది. ప్రజలు ఈ పోర్టల్ ద్వారా గ్రామాలను వర్చువల్గా సందర్శించవచ్చు. వీడియోలు చూడవచ్చు, కథలు చదవవచ్చు. తెలంగాణలో 12,760 గ్రామాల్లో సర్వే చేపట్టేందుకు పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది.
ఏం చేస్తారు? : దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల్లోని పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ సిబ్బంది గ్రామాల్లో సర్వే నిర్వహించి, అక్కడి విశేషాలను డిజిటల్ రూపంలో నమోదు చేస్తారు. తెలంగాణలో మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారులను మాస్టర్ ట్రైనర్లుగా తీర్చిదిద్దుతారు. వారి ద్వారా శిక్షణ పొందిన పంచాయతీ కార్యదర్శులు నమోదు ప్రక్రియను చేపడతారు.
సర్వే ఇలా : నా ఊరు - నా వారసత్వానికి సంబంధించి నిర్ణీత నమూనాతో పంచాయతీ, గ్రామ గుర్తింపు పేరిట సర్వే పత్రాలను పంచాయతీ కార్యదర్శులకు పంపుతుంది. గ్రామం, బ్లాక్, జిల్లా, రాష్ట్రానికి కోడ్ను కేంద్రం ఇస్తుంది. వీటితో పాటు సర్వే చేస్తున్న వ్యక్తి పేరు, హోదా, గ్రామం చరిత్ర, ప్రత్యేకతలు, సంబంధిత వీడియోలు జత చేయాలి.
ఏమేం ఉండాలి :
- గ్రామాల్లోని విశిష్ట వృక్షజాలం, జంతు జాలం, స్వచ్ఛత, సౌర శక్తి, సంపూర్ణ అక్షరాస్యత, మద్యపాన నిషేధం వంటి చైతన్య, సేవా కార్యక్రమాలు
- భారత స్వాతంత్య్రోద్యమంతో సంబంధమున్న గ్రామాలు, ప్రాచీన శిథిలాలు, చారిత్రక వ్యక్తులకు సంబంధించిన అంశాలు
- సంప్రదాయ హస్త కళలు, చేనేత, శిల్పకళలకు ప్రసిద్ధి చెందిన గ్రామాలు
- తీర్థయాత్రలు, విశిష్ట ఆచారాలు, పురాతన ఆలయాలకు ఖ్యాతిగాంచిన ప్రదేశాలు
- రామాయణం, మహాభారతం, స్థానిక జానపద కథలతో ముడిపడి ఉన్న ప్రాంతాలు
తెలంగాణలో : రాష్ట్రంలో భద్రాచలం, యాదగిరిగుట్ట, రామప్ప, వేయిస్తంభాల గుడి, మెదక్ చర్చి, మక్కా మసీదు, మేడారం జాతర, బతుకమ్మ పండగ, తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం, పోచంపల్లి, గద్వాల, చేర్యాల, నిర్మల్, పెంబర్తి చిత్రాలు, మెట్పల్లి ఖాదీ తదితర విశేషాలతో పాటు గంగదేవిపల్లి, అంకాపూర్, ముల్కనూర్, ముఖరా(కె) వంటి గ్రామాల చరిత్ర నిక్షిప్తమయ్యే అవకాశం ఉందని ప్రభుత్వవర్గాలు తెలిపాయి.