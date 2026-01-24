రాష్ట్రంలో రెండు డిస్కంల గ్రేడింగ్ మెరుగు - 31వ స్థానానికి దిగజారిన ఈపీడీసీఎల్
సమగ్ర విధానాన్ని రూపొందించిన కేంద్ర ఇంధన మంత్రిత్వ శాఖ - వాటిలో చూపిన పురోగతి ఆధారంగా 100 మార్కులు కేటాయింపు - అందులో డిస్కంలు సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా గ్రేడింగ్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 24, 2026 at 11:48 AM IST
Government Assigned Grades Based On Performance Of Discoms : ఏపీసీపీడీసీఎల్, ఏపీఎస్పీడీసీఎల్లు 2023-24తో పోలిస్తే ఈ ఏడాది గ్రేడింగ్ మెరుగుపరచుకున్నాయి. అదే సమయంలో ఏపీఈపీడీసీఎల్ గ్రేడింగ్ దిగజారడం గమనార్హం. మొత్తం 54 విద్యుత్ సంస్థలకు కేటాయించిన గ్రేడింగ్ జాబితాలో సీపీడీసీఎల్ 23, ఎస్పీడీసీఎల్ 27 స్థానంలో ఉన్నాయి. ఈపీడీసీఎల్కు 31వ స్థానం దక్కింది.
విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థల ఆర్థిక, అంతర్గత పనితీరు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మద్దతు ఆధారంగా పనితీరు అంచనా వేసేందుకు కేంద్ర ఇంధన మంత్రిత్వ శాఖ సమగ్ర విధానాన్ని రూపొందించింది. వాటిలో చూపిన పురోగతి ఆధారంగా 100 మార్కులను డిస్కంలకు కేటాయించింది. అందులో డిస్కంలు సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా గ్రేడింగ్లు ఇచ్చింది. 15 బేస్ రేటింగ్ మెట్రిక్స్, 9 డిజ్ఇన్సెంటివ్ ఆధారంగా కేంద్రం డిస్కంల పనితీరును అంచనా వేసింది. ప్రతి యుటిలిటి పనితీరు సమగ్రంగా అంచనా వేసేందుకు 100 పాయింట్లు కేటాయించింది. డిస్కంలు సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా (ఎ+, ఎ, బి, బి-, సి, సి-, డి) గ్రేడ్లు కేటాయించింది.
ఎప్పుడూ గ్రేడింగ్లో ముందుండే ఈపీడీసీఎల్ : డిస్కంల ఆర్థిక పనితీరు, కార్యాచరణ, ఇతర అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని గ్రేడింగ్ను డిస్కంలకు ఇచ్చింది. కేంద్రం 2024-25లో కేటాయించిన గ్రేడింగ్ల ప్రకారం ఏపీసీపీడీసీఎల్ 67.53 మార్కులతో బి గ్రేడ్ సాధించగా, 2024లో 31.52 తో సి గ్రేడ్లో నిలిచింది. ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ 54.24 మార్కులతో బి గ్రేడ్లో నిలవగా గత సంవత్సరం 19.52తో సి గ్రేడ్ వచ్చింది. ఏపీఈపీడీసీఎల్ 50.46 మార్కులతో బి గ్రేడ్ సాధించగా, 2024లో 65.12 తో ఎ గ్రేడ్లో ఉంది. మొదటి రెండు డిస్కంలు గతంతో పోలిస్తే గ్రేడింగ్ పెంచుకుంటే ఎప్పుడూ గ్రేడింగ్లో ముందుండే ఈపీడీసీఎల్ గ్రేడింగ్ దిగజారడం గమనార్హం.
దీంతో మూడు డిస్కంలూ ఇప్పుడు ఒకే గ్రేడింగ్కు చేరాయి. గ్రేడింగ్ కేటాయించేందుకు నిర్దేశించిన నిబంధనలు అతిక్రమించిన కారణంగా ఏపీసీపీడీసీఎల్కు రెడ్కార్డ్ మెట్రిక్స్ను కేంద్రం జారీ చేసింది. ఆడిటర్ల ప్రతికూల అభిప్రాయం కారణంగా ఏపీసీపీడీసీఎల్, ఏపీఈపీడీసీఎల్, ఏపీ ఎస్పీడీసీఎల్లకు రెడ్కార్డ్ మెట్రిక్స్ను ఇచ్చింది. మొత్తం ఎనిమిది డిస్కంలకు రెడ్ కార్డ్ మెట్రిక్స్ ఇస్తే అందులో మూడు డిస్కంలు మనవే ఉన్నాయి.
ఆ జాబితాలో మూడు డిస్కంలకు చోటు : విద్యుత్ నెల బిల్లుల వసూలు సామర్థ్యాన్ని 29 డిస్కంలు పెంచుకున్నాయి. ఆ జాబితాలో మన రాష్ట్రానికి చెందిన మూడు డిస్కంలకు చోటు దక్కించుకున్నాయి. ఈ విషయంలో 12 విద్యుత్ సంస్థలు 2 శాతానికి మించి పాయింట్లు సాధించినట్లు కేంద్రం గుర్తించింది. 2024 ఆర్థిక సంవత్సరంతో పోలిస్తే 2025 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఏసీఎస్-ఏఆర్ఆర్ మధ్య యూనిట్కు 50 పైసల కంటే ఎక్కువగా తగ్గించిన డిస్కంల జాబితాలో సీపీడీసీఎల్, ఎస్పీడీసీఎల్లకు చోటు దక్కింది. ఏపీ డిస్కంల నష్టాలు, అప్పులు గత ఏడాదితో పోలిస్తే పెరిగాయి. రాష్ట్ర డిస్కంల నష్టాలు 2025లో రూ.29,420 కోట్లుగా ఉండగా, 2024లో రూ.29,210 కోట్లకు చేరింది. డిస్కంల అప్పులు 2024లో రూ.66,290 కోట్లు ఉంటే 2025లో అవి రూ.77,583 కోట్లకు పెరిగాయి.
యూనిట్కు సగటున 15 పైసలు : ఏసీఎస్-ఏఆర్ఆర్ మధ్య మూడు డిస్కంలు కలిపి యూనిట్కు సగటున 15 పైసలుగా(2025లో) ఉంది. అదే 2024లో వ్యత్యాసం 34 పైసలుగా ఉండేది. యూనిట్ విద్యుత్ సరఫరా చేసేందుకు రూ.8.11 చొప్పున డిస్కంలు ఖర్చు చేస్తే వినియోగదారుల నుంచి సగటున యూనిట్కు రూ.8.26 పైసలు వస్తోంది. టారిఫ్ సబ్సిడీ మొత్తాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుని వ్యత్యాసాన్ని కేంద్రం తేల్చింది.
డిస్కంలు సరఫరా చేసిన విద్యుత్కు బిల్లుల వసూల్లు 99.26 శాతంగా ఉంది. గత ఏడాది 94.91 శాతంగా ఉండేది. వార్షిక సాంకేతిక, వాణిజ్య నష్టాలు 2025లో 7.87 శాతంగా ఉంటే 2024లో 12.05గా ఉన్నాయి. సీపీడీసీఎల్కు రూ.9,688 కోట్లు నష్టాలు రాగా రూ.21,204 కోట్ల రుణాలు ఉన్నాయి. ఈపీడీసీఎల్ రూ.7,155 కోట్లు నష్టాలు సహా రూ.20,693 కోట్లు రుణాలు, ఎస్పీడీసీఎల్కు రూ.12,577 కోట్లు నష్టం రాగా, రూ.35,687 కోట్ల రుణం ఉంది.
చెల్లింపుల ఆధారంగా స్కోరింగ్ : యూనిట్ విద్యుత్ వినియోగదారులకు సరఫరా చేసేందుకు అయ్యే ఖర్చు(ఏసీఎస్) వినియోగదారుల నుంచి వస్తున్న సగటు ఆదాయం(ఏఆర్ఆర్) మధ్య వ్యత్యాసానికి సంబంధించి స్థూల వాణిజ్య ఆదాయానికి బదులు నికర ఆదాయాన్ని కేంద్రం పరిగణనలోకి తీసుకుంది. విద్యుత్ ఉత్పత్తి సంస్థ జెన్కో, సరఫరా సంస్థ ట్రాన్స్కోకు నిర్దేశిత వ్యవధిలో (60 రోజుల్లో చెల్లింపులు జరపాలి) జరిపే చెల్లింపుల ఆధారంగా స్కోరింగ్. కేంద్రం కేటాయించిన గ్రేడింగ్లలో 31 డిస్కంలు ఎ+, ఎ గ్రేడ్ దక్కించుకున్నాయి. 11 డిస్కంలు సి, సి- రాగా, 12 డిస్కంలు వంద మార్కులకు గాను 90కి పైగా సాధించాయి.
