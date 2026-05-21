ఏపీలో రూ.1,990 కోట్ల విలువైన అర్బన్ ఛాలెంజ్ ఫండ్ ప్రాజెక్టులకు కేంద్రం ఆమోదం

నాలుగు కీలక పట్టణ మౌలిక వసతుల ప్రాజెక్టులకు కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్ - ఈ ఫండ్ ద్వారా మొత్తం రూ.497.71 కోట్ల కేంద్ర సాయం మంజూరు -విశాఖ, మంగళగిరి-తాడేపల్లి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం

Central Government Approves Urban Challenge Fund Projects in AP
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 9:57 PM IST

Central Government Approves Urban Challenge Fund Projects in AP : రాష్ట్రంలో రూ.1,990.83 కోట్ల విలువైన అర్బన్ చాలెంజ్ ఫండ్ ప్రాజెక్టులకు కేంద్ర ఆమోదం తెలిపిందని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. నాలుగు కీలకమైన పట్టణ మౌలిక వసతుల ప్రాజెక్టులకు గ్రీన్ సిగ్నల్ కేంద్రం ఇచ్చిందన్నారు. ఈ ఫండ్ ద్వారా మొత్తం రూ.497.71 కోట్ల కేంద్ర సాయం మంజూరు చేసిందన్నారు. విశాఖపట్నం, మంగళగిరి–తాడేపల్లి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్​లలో ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం లభించింది. అర్బన్ చాలెంజ్ ఫండ్ కింద నాలుగు ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం రావడం రాష్ట్రానికి గొప్ప గుర్తింపు అని మంత్రి అన్నారు.

సీఎం చంద్రబాబు నాయకత్వంలో మౌలిక వసతుల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని మంత్రి నారాయణ వెల్లడించారు. సాధారణ మున్సిపల్ పనులకు మించి ఆధునిక పట్టణాభివృద్ధిపై ఫోకస్ చేశామన్నారు. తాగునీరు, అండర్‌గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్, మురుగు నీటి శుద్ధిపై ప్రభుత్వం ప్రధాన దృష్టి సారించిందని వెల్లడించారు. ఈ ప్రాజెక్టుల ద్వారా విశాఖ, మంగళగిరి–తాడేపల్లిలో ప్రజారోగ్యం, జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపడతాయని అన్నారు.

పట్టణాల్లో కోర్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ముందుగా పూర్తి చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలు ఇచ్చారని మంత్రి తెలిపారు. అర్బన్ చాలెంజ్ ఫండ్ అవకాశాన్ని రాష్ట్రం పూర్తిస్థాయిలో వినియోగించుకుంటుందని స్పష్టం చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను దేశంలో అత్యుత్తమ పట్టణ మౌలిక వసతుల రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దుతామని అన్నారు. పట్టణాభివృద్ధిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశానికి మోడల్‌గా నిలుస్తుందని మంత్రి నారాయణ స్పష్టం చేశారు.

పట్టణ ప్రాంతాల్లో రింగ్‌రోడ్లు, బైపాస్‌లు : మరోవైపు రాష్ట్రంలో పలు నగరాలు, పట్టణాలకు రింగ్‌ రోడ్లు, సెమీ రింగ్‌ రోడ్లు, బైపాస్‌లు నిర్మించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తోంది. పట్టణాల్లోని రహదారులు వాహన రద్దీతో ఇరుగ్గా మారుతున్నందున ఆ ట్రాఫిక్‌ను తగ్గించేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న అర్బన్‌ డీ-కంజెషన్‌ పాలసీని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని యోచిస్తోంది. ఇప్పటికే శ్రీసత్యసాయి జిల్లా హిందూపురానికి తొలి సెమీ రింగ్‌ రోడ్‌ను సాధించింది.

  • కొడికొండ చెక్‌పోస్ట్‌ నుంచి లేపాక్షి మీదుగా హిందూపురం పెద్దచెరువుకు ఆవలి వైపు మడకశిర, సిర వరకు జాతీయ రహదారి (544ఇ)ని 10 మీటర్ల వెడల్పుతో విస్తరించారు. దీనివల్ల హిందూపురానికి ఒకవైపు బైపాస్‌ ఉన్నట్లే! అయితే, పట్టణ శివారులో కర్ణాటక సరిహద్దులో పారిశ్రామిక ప్రాంతం ఉంది. అటునుంచి వచ్చే వాహనాలన్నీ హిందూపురం పట్టణం లోపలి నుంచి ప్రయాణిస్తున్నాయి.
  • ఇప్పుడు అర్బన్‌ డీ-కంజెషన్‌ పాలసీలో భాగంగా ఎన్‌హెచ్‌-544ఇలో లేపాక్షి వద్ద నుంచి హిందూపురం పారిశ్రామికవాడ మీదుగా, పట్టణానికి రెండో వైపు నుంచి రోడ్‌ నిర్మించి పరిగి సమీపంలో హైవేకి కలుపుతారు. అంటే, దాదాపు 20 కి.మీ. మేర సెమీ రింగ్‌ రోడ్‌ నిర్మించనున్నారు. ఇప్పటికే హైవేని, ఈ సెమీ రింగ్‌ రోడ్‌ను కలిపితే హిందూపురం చుట్టూరా రింగ్‌ రోడ్‌ వచ్చినట్లు అవుతుంది.

ఇదీ కేంద్రం విధానం : అర్బన్‌ డీ-కంజెషన్‌ విధానంలో భాగంగా పట్టణాల చుట్టూ రింగ్, సెమీ రింగ్, బైపాస్‌ రోడ్లు వేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తన వాటా నిధులు ఇస్తూ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్నీ భాగస్వామిని చేస్తోంది. రోడ్ల నిర్మాణానికి అవసరమైన భూసేకరణ వ్యయాన్ని పూర్తిగా లేదా సగమైనా భరించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకు రావాలి. నిర్మాణ వ్యయంలో కొంత మొత్తాన్ని రాష్ట్రం వెచ్చించాలి. లేదంటే మెటీరియల్స్‌కు సీనరేజ్‌ ఫీజులు, వివిధ పన్నులు, రాష్ట్ర జీఎస్టీ నుంచి మినహాయింపునివ్వాలి. ఈ రోడ్లకు ఆనుకొని పట్టణ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందితే, దానిద్వారా వచ్చే రాబడిలో కొంత కేంద్రానికి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఈ నిబంధనల్లో వేటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమ్మతిస్తే ఆయా రోడ్ల నిర్మాణానికి మోర్త్‌ ముందుకొస్తుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

