గ్రీన్ ఎనర్జీ కారిడార్కు కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్ - రూ.35 వేల కోట్లతో విద్యుత్ నెట్వర్క్!
765 ఎంవీఏ సామర్థ్యంతో మూడు ఆల్ట్రా హై ఓల్టేజ్ సబ్స్టేషన్లు - సుమారు రూ.1,200 కోట్లు ఖర్చు అతుందని అంచనా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 18, 2025 at 10:49 AM IST
Central Government Approves Green Energy Corridor in AP: రాష్ట్రంలో కొత్తగా మరో 2 గ్రీన్ ఎనర్జీ కారిడార్లు ఏర్పాటు కానున్నాయి. దీనికి అనుగుణంగా రూ.35 వేల కోట్లతో విద్యుత్ సరఫరా నెట్వర్క్ ప్రాజెక్టులు రానున్నాయి. ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతులు ఇచ్చింది. కేంద్ర ప్రభుత్వరంగ సంస్థ పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (PGCIL), ట్రాన్స్కో చెరొక ప్రాజెక్టులను రూ.30 వేల కోట్లతో అభివృద్ధి చేయనున్నాయి. వాటితో పాటు విద్యుత్ ఎగుమతి విధానంలో ఏర్పాటు చేసిన పునరుత్పాదక ప్రాజెక్టుల నుంచి వచ్చే విద్యుత్ను జాతీయ గ్రిడ్కి అనుసంధానం చేయనున్నారు. ఇందుకుగానూ సుమారు రూ.5,000 కోట్లతో సరఫరా నెట్వర్క్ అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది.
రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు సుమారు 84,580 సౌర, పవన, పంప్డ్ స్టోరేజి విద్యుత్ (PSP) ప్రాజెక్టులకు ప్రభుత్వం అనుమతులు ఇచ్చింది. ఈ ప్రాజెక్టులను నిర్దేశిత వ్యవధిలో పూర్తి చేయాలని భావిస్తోంది. అయితే, వీటి నుంచి వచ్చే విద్యుత్ను గ్రిడ్కు అనుసంధానించే నెట్వర్క్ ఇంకా అందుబాటులో లేదు. ఈ దృష్ట్యా దశల వారీగా సరఫరా నెట్వర్క్ను బలోపేతం చేసేందుకు వీలుగా ప్రాజెక్టులు ప్రతిపాదించింది.
రూ.21 వేల కోట్లతో గ్రీన్ ఎనర్జీ కారిడార్: రాయలసీమ-ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలను అనుసంధానం చేస్తూ గ్రీన్ ఎనర్జీ కారిడార్ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీని కోసం రూ.9 వేల కోట్లతో అభివృద్ధి కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ ప్రాజెక్టును పీజీసీఐఎల్ సంస్థ చేపట్టనుంది. ఈ సంస్థ నెట్వర్క్లో భాగంగా ఇప్పటికే సబ్స్టేషన్లు అందుబాటులో ఉన్నందున, కొత్త లైన్లు మాత్రమే ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంది. రూ.21 వేల కోట్ల వ్యయంతో గ్రీన్ ఎనర్జీ కారిడార్ ఏర్పాటుకు ట్రాన్స్కో పంపిన ప్రతిపాదనకు కేంద్రం ఇప్పటికే అనుమతులు ఇచ్చింది.
కొత్త సబ్ స్టేషన్లు, లైన్లు ఏర్పాటు: రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు కానున్న డేటా సెంటర్లు, విశాఖ-చెన్నై, హైదరాబాద్-బెంగళూరు, చెన్నై-బెంగళూరు పారిశ్రామిక కారిడార్లలో అభివృద్ధి చేస్తున్న పారిశ్రామిక నోడ్లలో ఏర్పాటు అయ్యే పరిశ్రమలకు విద్యుత్ సరఫరా చేసేందుకు ఈ నెట్వర్క్ను అభివృద్ధి చేయాల్సి ఉంది. విద్యుత్ ఎక్స్పోర్ట్ పాలసీ కింద ఏర్పాటు అయ్యే పునరుత్పాదక ప్రాజెక్టు నుంచి వచ్చే విద్యుత్ను జాతీయ గ్రిడ్కు అనుసంధానం చేయనున్నారు. ఇందుకు రూ.5 వేల కోట్ల వ్యయంతో కొత్త సబ్ స్టేషన్లు, లైన్లు ఏర్పాటు చేయాలని ట్రాన్స్కో ప్రతిపాదించింది.
ఆల్ట్రా హై ఓల్టేజ్ సబ్ స్టేషన్లు: రాష్ట్రంలో ట్రాన్స్మిషన్ నెట్వర్క్ బలోపేతం కోసం మూడు చోట్ల 765 ఎంవీఏ ఆల్ట్రా హై ఓల్టేజ్ సబ్స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ సబ్ స్టేషన్లు అనంతపురం, కర్నూలు, పెందుర్తిలో ఏర్పాటు చేయాలని విద్యుత్ సంస్థలు నిర్ణయించాయి. రాయలసీమ పరిధిలో పునరుత్పాదక ప్రాజెక్టుల పూర్తి అయ్యే నాటికి ఈ కొత్త సబ్స్టేషన్లను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని భావిస్తున్నాయి.
రాయలసీమ జిల్లాలలో ఏర్పాటు చేసే పునరుత్పాదక విద్యుత్ ప్రాజెక్టుల ద్వారా రాబోయే 7 ఏళ్లలో 10 వేల మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఆ విద్యుత్ ఇతర రాష్ట్రాలకు సరఫరా చేసేందుకు సరిపడా అంతర్రాష్ట్ర నెట్వర్క్ సామర్థ్యం సరిపోవడం లేదు. ఈ దృష్ట్యా సుమారు రూ.5,000 కోట్లతో నెట్వర్క్ విస్తరణ కోసం ప్రతిపాదనలను విద్యుత్ సంస్థలు కేంద్రానికి పంపాయి. ఈ ప్రాజెక్టును టారిఫ్ బేస్డ్ కాంపిటీటివ్ బిడ్డింగ్ విధానంలో చేపట్టేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. దీనికి అయ్యే ఖర్చును జనరల్ నెట్వర్క్ యాక్సిస్ (GNA) కింద సర్దుబాటు చేసేందుకు కేంద్రం అంగీకరించింది.
- ప్రస్తుతం అనంతపురం జిల్లాలో 400 కెవీఏ సామర్థ్యమున్న 2 సబ్స్టేషన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అక్కడ మొదటి 765 ఎంవీఏ సబ్స్టేషన్ ఏర్పాటు కానుంది.
- ఒక్కొక్క 765 సబ్ స్టేషన్ నిర్మాణానికి సుమారు రూ.1,200 కోట్లు ఖర్చువుతుందని అంచనా.
