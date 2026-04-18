ఏపీకి మరో 2 రైల్వే లైన్లు - రూ.9,889 కోట్లతో నిర్మాణానికి కేంద్రం ఆమోదం
నిడదవోలు-దువ్వాడ మధ్య మరో 2 రైల్వే లైన్ల నిర్మాణానికి ఆమోదం - మొత్తం 198 కి.మీ. నిర్మాణానికి రూ.9,889 కోట్లు ఖర్చవుతాయని అంచనా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 6:13 PM IST
Union Cabinet Approval to New Railway Lines in AP : దేశవ్యాప్తంగా కొత్త రైల్వే ప్రాజెక్టులు, విస్తరణకు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. అందులో భాగంగా నిడదవోలు - దువ్వాడ మధ్య మూడు, నాలుగు రైల్వే లైన్ల నిర్మాణం చేపట్టనున్నట్లు కేంద్రమంత్రి అశ్వినీవైష్ణవ్ వెల్లడించారు. మొత్తం 198 కిలోమీటర్ల నిర్మాణానికి 9,889 కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని అంచనా వేశారు. ఎక్కువ రద్దీ ఉన్న చెన్నై - హౌరా మధ్య నాలుగు లైన్లు తీసుకురావాలని కేంద్రం నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు. ఈ ప్రాజెక్టు ఏపీలోని తూర్పు గోదావరి, కోనసీమ, కాకినాడ, అనకాపల్లి, విశాఖ జిల్లాలను కవర్ చేస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఈ మార్గం సామర్ధ్యం ఇప్పటికే 130 శాతానికి చేరుకోవడంతో తరచూ రద్దీ, ఆలస్యం పెరుగుతోందని తెలిపారు.
ప్రాజెక్టులో భాగంగా గోదావరి నది మీద 4.3 కిలోమీటర్ల రైలు వంతెన, 2.67 కిలోమీటర్ల వయాడక్ట్, 3 బైపాస్లు నిర్మాణం జరగనున్నట్లు కేంద్రమంత్రి అశ్వినీవైష్ణవ్ వెల్లడించారు. తూర్పు తీరంలోని విశాఖ, గంగవరం, మచిలీపట్నం, కాకినాడ ప్రధాన పోర్టులకు అనుసంధానం పెరుగుతుందని వివరించారు. అన్నవరం, అంతర్వేది, ద్రాక్షారామం వంటి కీలక ఆధ్యాత్మిక, పర్యాటక కేంద్రాలకు ఎక్కువ అనుసంధానం పెరుగుతుందని స్పష్టం చేశారు. రోడ్డు రవాణాతో పోలిస్తే ఏటా సుమారు రూ.1,150 కోట్ల మేర ఆదా అవుతుందని, డీజిల్ కాలుష్య ప్రభావం గణనీయంగా తగ్గనున్నట్లు కేంద్రం అంచనా వేసినట్లు అశ్విని వైష్ణవ్ వివరించారు.
11 మార్గాల్లో కొత్త లైన్ల నిర్మాణం : ఇప్పటివరకు రైలు అనుసంధానం లేని 11 మార్గాల్లో కొత్త లైన్ల నిర్మాణంపై రైల్వేశాఖ దృష్టిపెట్టింది. వీటికి గతంలోనే సర్వేలు చేయగా, రైల్వే బోర్డు ఆమోదం నేపథ్యంలో డీపీఆర్లు రూపొందించారు. కొన్నిచోట్ల బైపాస్ లైన్లు, రైల్ ఒవర్ రైల్ వంతెనల నిర్మాణంపైనా దృష్టిపెట్టారు. హైదరాబాద్-బెంగళూరు మధ్య నిర్మించే హైస్పీడ్ కారిడార్లో ఏపీలో 300 కి.మీ., హైదరాబాద్-చెన్నై హైస్పీడ్ కారిడార్లో ఏపీలోని 464 కి.మీ.కు డీపీఆర్లపై దృష్టిపెట్టారు.
సరకు రవాణాకు మూడు, నాలుగో లైన్లు : విజయవాడ-చెన్నై, విజయవాడ-హైదరాబాద్, విజయవాడ-విశాఖపట్నం మార్గాల్లో సరకు రవాణా రైళ్ల రాకపోకలు అంతకంతకు పెరుగుతున్నాయి. దీంతో ఈ మార్గాల్లో మూడు, నాలుగో లైన్ల నిర్మాణంపై దృష్టిపెట్టారు. ఇప్పటికే కొన్ని మార్గాల్లో మూడో లైను నిర్మిస్తున్నారు. ఒడిశా వైపు నుంచి కొత్తవలస మీదుగా విశాఖపట్నానికి బొగ్గు, వివిధ ఖనిజాలు రవాణాచేసే రైళ్లు భారీగా ఉంటున్నాయి. దీంతో విశాఖపట్నంలోని సింహాచలం నార్త్ నుంచి కొత్తవలస వరకు ఐదు, ఆరో లైన్ల నిర్మాణానికి డీపీఆర్లు రూపొందించారు.
డివిజన్ల సరిహద్దుల్లో మార్పులు చేర్పులు : దక్షిణ మధ్య రైల్వే జోన్లో ఆరింట మూడు డివిజన్లు విశాఖపట్నం కేంద్రంగా ఏర్పాటు కానున్న దక్షిణ కోస్తా జోన్కు వెళ్తుండటంతో పలు డివిజన్ల సరిహద్దుల్లో మార్పులు చేర్పులు జరిగే అవకాశం ఉంది. రైల్వేబోర్డుకు పంపిన సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక (డీపీఆర్)లో డివిజన్ల హద్దులు మార్చాలంటూ ప్రతిపాదనలు వెళ్లాయి. అవి ఆమోదం పొందితే కొన్ని డివిజన్ల సరిహద్దులు మారుతాయి.
సరిహద్దుల్లో మార్పులు : ప్రస్తుతం దక్షిణ మధ్య రైల్వే జోన్లో సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్, నాందేడ్, విజయవాడ, గుంటూరు, గుంతకల్ ఆరు డివిజన్లు ఉన్నాయి. పునర్విభజన తర్వాత సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్, నాందేడ్ డివిజన్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వేలో మిగులుతాయి. విజయవాడ, గుంటూరు, గుంతకల్ డివిజన్లు ఏపీలో విశాఖపట్నం కేంద్రంగా ప్రకటించిన దక్షిణ కోస్తా జోన్లోకి వెళ్తాయి. ఇందులో సికింద్రాబాద్, గుంతకల్, విజయవాడ, గుంటూరు డివిజన్ల సరిహద్దుల్లో మార్పులకు ప్రతిపాదనలు వెళ్లాయి.
