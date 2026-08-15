సేవలకు గుర్తింపు : తెలంగాణ పోలీసులకు కేంద్ర పతకాలు - ఎంపికైన వారి జాబితా ఇదే
తెలంగాణ పోలీసు, అగ్నిమాపక శాఖలకు అరుదైన గౌరవం - పలు పతకాలను ప్రకటించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం - ఎంపికైన వారి జాబితా విడుదల
Published : August 15, 2026 at 10:12 AM IST
Medals for Telangana Police : స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా తెలంగాణ పోలీసు, అగ్నిమాపకశాఖలకు అరుదైన గౌరవం దక్కింది. విధి నిర్వహణలో ప్రతిభ, ధైర్యసాహసాలు, విశిష్ఠ సేవలను గుర్తిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం పలు పతకాలను ప్రకటించింది. ఈ మేరకు శుక్రవారం పతకాలకు ఎంపికైన వారి జాబితాను విడుదల చేసింది. ఈ అవార్డులు రాష్ట్ర పోలీసు, అగ్నిమాపక సిబ్బందిలో మరింత స్ఫూర్తిని నింపనున్నాయి.
ముగ్గురికి శౌర్యపతకాలు : తెలంగాణ పోలీస్ శాఖకు చెందిన ముగ్గురు గ్రేహౌండ్స్ జూనియర్ కమాండోలకు శౌర్య పతకాలు లభించాయి. బి.సత్యారావు, కె.సందీప్ కుమార్, జె.వంశీకృష్ణ ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారాలకు ఎంపికయ్యారు. విధి నిర్వహణలో ధైర్య సాహసాలు ప్రదర్శించినందుకు వీరిని ఈ పతకాలకు ఎంపిక చేశారు. గ్రేహౌండ్స్ సిబ్బంది రాష్ట్ర భద్రతలో కీలకంగా పని చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే.
ఇద్దరికి రాష్ట్రపతి విశిష్ఠ సేవా పతకం : రాష్ట్ర పోలీస్ శాఖలో ఇద్దరికి రాష్ట్రపతి విశిష్ఠ సేవా పతకాలు దక్కాయి. నిఘా విభాగానికి చెందిన ఎస్పీ ఆర్.జగదీశ్వర్ రెడ్డి, సికింద్రాబాద్ జోన్ అదనపు డీసీపీ నర్సయ్య జోగుల ఈ గౌరవాన్ని అందుకోనున్నారు. దీర్ఘకాలంగా అందించిన విశిష్ఠ సేవలకు గుర్తింపుగా ఈ పురస్కారం లభించింది.
పోలీస్ సిబ్బందికి సేవా పతకాలు : పోలీస్ శాఖలో వివిధ హోదాల్లో పని చేస్తున్న పలువురికి సేవా పతకాలు ప్రకటించారు. అదనపు డీసీపీలు, ఏసీపీలు, డీఎస్పీలు, అసిస్టెంట్ కమాండెంట్, హెడ్ కానిస్టేబుళ్లతో పాటు గ్రేహౌండ్స్లో పని చేస్తున్న హోంగార్డు మేడిపల్లి యాదయ్యకు సేవా పతకం దక్కింది. హోంగార్డుకు ఈ గౌరవం లభించడం ప్రత్యేకంగా నిలిచింది.
- పి.వెంకటరమణ, అదనపు డీసీపీ, కరీంనగర్
- ఆర్.జి.శివమారుతి, ఏసీపీ, సైబర్క్రైమ్స్, హైదరాబాద్
- ఆశల గంగారాం, ఏసీపీ, సీటీసీ, సైబరాబాద్
- బి.రవికుమార్రెడ్డి, డీఎస్పీ, విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్
- బచ్చలకూర రమేశ్, డీఎస్పీ, ఈగల్, హైదరాబాద్
- బి.శ్రీనివాసరావు, డీఎస్పీ, సీఐడీ సంగారెడ్డి
- డి.సత్యనారాయణ, అసిస్టెంట్ కమాండెంట్, 8వ బెటాలియన్, కొండాపూర్
- పి.జగదీశ్వర్, ఈవోడబ్ల్యూ, సైబరాబాద్
- సి.రాములు, హెడ్కానిస్టేబుల్, ఆక్టోపస్
- కూరపాటి తిరుపతిరాజు, హెడ్కానిస్టేబుల్, పీటీవో, హైదరాబాద్
- మేడిపల్లి యాదయ్య, హోంగార్డ్, గ్రేహౌండ్స్
అగ్నిమాపక సిబ్బందికి కూడా గౌరవం : అగ్నిమాపక శాఖకు చెందిన అశోక్ ముండె, నరసింహా చారి తిప్పర్తిలకు కూడా సేవా పతకాలు లభించాయి. ఆదిలాబాద్, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాల్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న వీరు ప్రజల ప్రాణాలు, ఆస్తుల రక్షణలో అందించిన సేవలకు గుర్తింపు పొందారు.
అధికారుల అభినందనలు : పతకాలకు ఎంపికైన పోలీస్, అగ్నిమాపక సిబ్బందిని డీజీపీ సీవీ ఆనంద్, నిఘా విభాగాధిపతి విజయ్ కుమార్, అగ్నిమాపక విపత్తు నివారణ శాఖ డీజీ విక్రమ్సింగ్ మాన్ అభినందించారు. ఈ పురస్కారాలు భవిష్యత్లో మరింత అంకితభావంతో పని చేసేందుకు సిబ్బందికి ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తాయని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
'ఆర్మీ విలేజ్ కూచూరు' : దేశసేవకై ఆ ఊరి నుంచి 120 మంది సైనికులు