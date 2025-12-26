ETV Bharat / state

పీపీపీ ప్రాజెక్టులను ప్రోత్సహించండి - 40% కేంద్ర ఆర్థికసాయం: జేపీ నడ్డా

పెద్ద ఎత్తున ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్య విధానంలో ప్రాజెక్టుల్ని ప్రోత్సహించండంటూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్రమంత్రి జేపీ నడ్డా లేఖ - మౌలిక వసతుల అభివృద్ధికి సబ్‌ స్కీం-1 కింద మూలధన వ్యయంలో 80% గ్రాంట్‌

Published : December 26, 2025 at 10:17 AM IST

Updated : December 26, 2025 at 10:26 AM IST

Central Government 40% Financial Assistance for PPP Projects in Healthcare Sector : వైద్య కళాశాలలు, ఆరోగ్య సేవల రంగంలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్య (పీపీపీ) విధానంలో చేపట్టే ప్రాజెక్టుల్లో కేంద్రం మూలధన వ్యయంలో 30 నుంచి 40%, నిర్వహణ వ్యయంలో 25% వరకు గ్రాంటుగా అందిస్తుందని కేంద్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమశాఖ మంత్రి జేపీ నడ్డా వెల్లడించారు. ఇప్పటికే ఉన్న వైద్య కళాశాలల ఆధునికీకరణ, కొత్త వాటి నిర్మాణం, సహా ఆరోగ్యరంగ మౌలిక వసతుల అభివృద్ధికి వయబిలిటీ గ్యాప్‌ ఫండింగ్‌ (వీజీఎఫ్‌) కింద ఈ సంవత్సరం అక్టోబరు నుంచి ఇప్పటివరకు రూ.2వేల కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులను కేంద్రం సూత్రప్రాయంగా ఆమోదించినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.

ఈ రంగంలో పీపీపీ విధానాన్ని కేంద్రం ప్రోత్సహిస్తోందని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలూ దీన్ని అందిపుచ్చుకోవాలని ఆయన సూచించారు. వైద్యరంగంలో పీపీపీ విధానం ప్రాధాన్యాన్ని, కేంద్రం అమలు చేస్తున్న పథకాల్ని వివరిస్తూ రాష్ట్ర వైద్య, ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి సత్యకుమార్‌ యాదవ్‌కు ఆయన ఇటీవల ఒక లేఖ రాశారు. అందులోని ముఖ్యాంశాలను వైద్య, ఆరోగ్యశాఖ గురువారం మీడియాకు విడుదల చెసింది.

ఆ విధానాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు రెండు కేంద్ర పథకాలు : వైద్య, ఆరోగ్యరంగంలో పీపీపీని ప్రోత్సహించేందుకు ప్రస్తుతం రెండు కేంద్ర పథకాలున్నాయని జేపీ నడ్డా తెలిపారు. ఆరోగ్య రంగంలో మౌలిక వసతుల అభివృద్ధికి సబ్‌ స్కీం-1 కింద మూలధన వ్యయంలో 80% గ్రాంట్‌ (కేంద్ర, రాష్ట్రప్రభుత్వాలు చెరో 40%), మొదటి ఐదేళ్లు నిర్వహణ వ్యయంలో 50% (కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చెరో 25%) గ్రాంట్‌గా అందజేస్తున్నట్టు నడ్డా పేర్కొన్నారు. ఇండియా ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ ప్రాజెక్ట్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ ఫండ్‌ (ఐఐపీడీఎఫ్‌) కింద ప్రాజెక్ట్‌ డెవలప్‌మెంట్, టెక్నికల్‌ ఎడ్వైజరీ సర్వీసెస్‌ నిమిత్తం ఒక్కో ప్రాజెక్టుకు రూ.5 కోట్ల వరకు అందిస్తున్నట్టు ఆయన తెలిపారు. కేంద్ర వైద్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖలో ప్రత్యేకంగా పీపీపీ సెల్‌ ఏర్పాటు చేశామని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇలాంటి సెల్‌ ఏర్పాటు చేయాలని, పీపీపీ ప్రాజెక్టుల రూపకల్పన, అమలు, పర్యవేక్షణకు అది నోడల్‌ పాయింట్‌గా వ్యవహరించాలని ఆయన వివరించారు.

పీపీపీ విధానంతో ఆరోగ్య రంగం లబ్ధి : 2000 సంవత్సరం నుంచి దేశవ్యాప్తంగా మౌలిక వసతుల అభివృద్ధిలో పీపీపీ విధానం కీలక భూమిక పోషిస్తోందని ఆయన అన్నారు. విమానాశ్రయాలు, ఓడరేవులు, రహదారులు, ఇంధనం, పట్టణ మౌలిక వసతుల్లాంటి రంగాల్లో పీపీపీ విధానంలో అనేక ప్రాజెక్టులు అమలయ్యాయని ఆయన అన్నారు. అక్కడ విజయవంతమైన పీపీపీ విధానాల్ని ఆరోగ్యం, విద్య లాంటి సామాజిక రంగాల్లోను అమలు చేయాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇటీవల పీపీపీ విధానంతో ఆరోగ్య రంగం చాలా లబ్ధి పొందిందని, ప్రాథమిక, సెకండరీ, టెర్షియరీ ఆరోగ్యసేవల్లో విప్లవాత్మక మార్పులు వచ్చాయని నడ్డా వెల్లడించారు.

పీపీపీ విధానంతో చేకూరే ప్రయోజనాలు : ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో ప్రభుత్వ రంగానికి వచ్చే నైపుణ్యం, సృజనాత్మకత, నిధుల సమీకరణ వల్ల విస్తృత ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. బాధ్యతలు, లాభ-నష్టాలు పంచుకుంటారు. దీంతో ప్రాజెక్టుల స్థిరాభివృద్ధి సాధ్యమవుతుంది. జవాబుదారీతనం, పారదర్శకత పెరుగుతాయి. ప్రభుత్వ-ప్రైవేటు పెట్టుబడులతో ఆరోగ్యరంగంలో మౌలిక వసతులు విస్తరిస్తాయి. సేవల్లో నాణ్యత పెరుగుతుంది. సృజనాత్మకతకు లభించే తోడ్పాటుతో పాటు ప్రస్తుతం ఉన్న సదుపాయాలను సమర్థంగా వినియోగించుకోవచ్చు. మౌలిక వసతుల, సేవల్లో నాణ్యత మెరుగుపడుతుంది. మెరుగైన వైద్యసేవలు ప్రజలకు అందుబాటులోకి వస్తాయి.

వీజీఎఫ్‌ 2వేల కోట్లతో ప్రాజెక్టులు : దేశంలో ఇప్పటివరకు రూ.2వేల కోట్లతో ప్రాజెక్టులు వీజీఎఫ్‌ కింద ఆమోదించినట్లు ఆయన వివరించారు. వైద్య కళాశాలల నిర్మాణం, ఆసుపత్రుల అభివృద్ధి, రోగనిర్ధారణ సేవలు, సంచార వైద్యం, డయాలసిస్‌లను పీపీపీ విధానంలో ప్రారంభించామన్నారు. 20 రాష్ట్రాల్లో 919 డయాలసిస్‌ సెంటర్లు పీపీపీ పద్ధతిలో నడుస్తున్నాయన్నారు. పెరుగుతున్న డిమాండ్‌కు అనుగుణంగా వైద్య కళాశాలల నిర్మాణం, ఆసుపత్రుల ఆధునికీకరణ, ఇతర మౌలిక సదుపాయాల కల్పనతో పాటు నాణ్యమైన క్లినికల్, నాన్‌-క్లినికల్‌ సేవలు అందించినట్లు నడ్డా తెలిపారు. సాంకేతికత ఆధారంగా వైద్య సమస్యలకు పరిష్కారాలు చూపిస్తామన్నారు.

