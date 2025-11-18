విజయవాడలో కలకలం - 28 మంది మావోయిస్టుల అరెస్ట్
ముమ్మరంగా సాగుతున్న కేంద్ర బలగాల సోదాలు - కృష్ణాజిల్లా వ్యాప్తంగా నెలకొన్న తీవ్ర ఉత్కంఠ
Published : November 18, 2025 at 2:29 PM IST
Central Forces Holds Search Operation in Vijayawada : ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలాకాలం తర్వాత మావోయిస్టుల అలజడి రేగింది. ఆపరేషన్ కగార్తో వరుస ఎన్ కౌంటర్లు, అగ్రనేతల మృతితో ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి మావోయిస్టులు ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు వచ్చారన్న సమాచారంతో కొంతకాలంగా పోలీసులు నిఘా పెట్టారు. మావోయిస్టులు ఉన్నారన్న పక్కా సమాచారంతో విజయవాడ, కాకినాడ నగరాల్లో సోదాలు నిర్వహించారు. ఇప్పటి వరకు 31 మంది మావోయిస్టులను అరెస్టు చేసినట్లు ఇంటెలిజెన్స్ ఏడీజీ మహేష్చంద్ర లడ్హా తెలిపారు.
విజయవాడ న్యూ ఆటోనగర్ను మావోయిస్టులు షెల్టర్ జోన్గా మార్చుకున్నారన్న పక్కా సమాచారంతో ఈ ఉదయం నుంచి కేంద్ర బలగాలు, ఆక్టోపస్, స్థానిక పోలీసులు పెద్ద ఎత్తున అక్కడికి చేరుకున్నారు. దాదాపు రెండు, మూడు బస్సుల్లో పోలీసుల బలగాలు వచ్చిన ఈ ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నాయి. నాలుగు అంతస్తుల భవనాన్ని పోలీసులు చుట్టుముట్టారు.
చుట్టుపక్కల ఉన్న దుకాణాలు, పరిశ్రమలను మూసివేసి తనిఖీలు చేపట్టారు. సోదాల్లో 28 మంది మావోయిస్టులను అరెస్ట్ చేశారు. వీరంతా ఛత్తీస్గఢ్కు చెందిన వారిగా పోలీసులు చెబుతున్నారు. నలుగురు కీలక నేతలు ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు. మావోయిస్టుల్లో 12 మంది మహిళలు కూడా ఉన్నారు.
మావోయిస్టులకు షెల్టర్ జోన్గా ఏపీ : ఛత్తీస్గఢ్లో పెద్దఎత్తున జరుగుతున్న కూంబింగ్తో అక్కడి నుంచి మావోయిస్టులు షెల్టర్ జోన్గా ఏపీకి వచ్చినట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలో విజయవాడ లాంటి నగరాల్లో మావోయిస్టుల అలజడి గతంలో ఎన్నడూ లేదు. అందుకే ఎవరికి అనుమానం రాదనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ షెల్టర్ జోన్ ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. మరోవైపు ఆటోనగర్లో చాలా మంది వలస కూలీలు వచ్చి కర్మాగారాల్లో పనిచేస్తుంటారు.
ప్రత్యేకంగా బిహార్, ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి ఇక్కడి వస్తున్నందున ఎవరికీ అనుమానం రాదని అందుకే దీన్ని సురక్షిత ప్రాంతంగా భావించినట్లు తెలుస్తోంది. గత కొద్ది కాలంగా వీరు ఇక్కడ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఇక్కడ షెల్టర్ జోన్ ఎవరు ఇచ్చారు. మావోయిస్టులకు ఎవరైనా సానుభూతిపరులు ఉన్నారా అనే కోణంలోనూ పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. మావోయిస్టులు 4 చోట్ల డంప్లు ఏర్పాటు చేశారన్న సమాచారంతో పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. డంప్ల స్వాధీనం కోసం గాలిస్తున్నారు.
"మారేడుమిల్లి ఎన్కౌంటర్లో ఆరుగురు చనిపోయారు. కృష్ణా జిల్లా, విజయవాడ, కాకినాడలో మావోయిస్టులను అరెస్టు చేశాం. మెుత్తం 31 మంది మావోయిస్టులను అరెస్టు చేశాం. అరెస్టైన వారిలో 9 మంది సెంట్రల్ కమిటీ సభ్యులు ఉన్నారు. ఈరోజు ఉదయం 6.30 నుంచి 7 గంటల సమయంలో ఎన్కౌంటర్ జరిగింది. రెండ్రోజులుగా ఇంటలిజెన్స్ సమాచారంతో గాలింపు చర్యలు విస్తృతం చేశాం." -ఇంటెలిజెన్స్ ఏడీజీ మహేష్ చంద్ర లడ్హా
అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో ఎన్కౌంటర్ : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని మారేడుమిల్లి అటవీ ప్రాంతంలో పోలీసులు, మావోయిస్టులకు మధ్య ఎదురుకాల్పులు జరిగాయి. ఇందులో ఆరుగురు మావోయిస్టులు మృతి చెందారు. ఎదురు కాల్పుల్లో మావోయిస్టు అగ్రనేత హిడ్మా అలియాస్ సంతోష్, ఆయన భార్య రాజీ అలాగే చెల్లూరి నారాయణ అలియాస్ సురేశ్, టెక్ శంకర్, మల్లా, దేవే మృతి చెందినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
అల్లూరి జిల్లాలో ఎదురుకాల్పులు -మావోయిస్టు అగ్రనేత హిడ్మా మృతి
పాటలు పాడి సీఆర్పీఎఫ్ సైనికులు డ్యాన్స్- మావోయిస్టు అగ్రనేత హిడ్మా స్వగ్రామంలో పెళ్లి వేడుకలు