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నేవీ అమ్ములపొదిలోకి మరో యుద్ధనౌక - విశాఖలో ‘మహేంద్రగిరి’ని ప్రారంభించిన రక్షణమంత్రి

విశాఖ తూర్పు నావికాదళంలో కొలువుదీరిన ఐఎన్‌ఎస్‌ మహేంద్రగిరి - యుద్ధనౌకను ప్రారంభించిన రక్షణమంత్రి రాజ్‌నాథ్‌సింగ్‌ - ఈస్టర్న్ నావెల్ కమాండ్ ఎన్‌14ఏ జెట్టిలో నౌకను జాతికి అంకితం చేసిన రాజ్‌నాథ్‌

Defence Minister Rajnath Singh Launched Warship INS Mahendragiri
Defence Minister Rajnath Singh Launched Warship INS Mahendragiri (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 1:27 PM IST

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Defence Minister Rajnath Singh Launched Warship INS Mahendragiri : భవిష్యత్తులో యుద్ధాల స్వభావం పూర్తిగా మారిపోతోందని కేంద్ర రక్షణమంత్రి రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌ తెలిపారు. డ్రోన్లు, సైబర్‌ దాడుల రూపంలో సవాళ్లు ఎదురయ్యే ప్రమాదం ఉందన్నారు. సాంకేతికంగా ఇంకా బలంగా ఉండేలా నూతన ఆవిష్కరణలకు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నామని తెలిపారు. రక్షణ రంగం మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా శరవేగంగా అడుగులు వేస్తున్నామని వెల్లడించారు. అత్యాధునిక, సరికొత్త యుద్ధనౌకలను నావికాదళం సమకూర్చుకుంటోందన్నారు. మారుతున్న వ్యూహాత్మక పరిస్థితులను దృష్టిలోఉంచుకొని భారత నావికాదళం అప్రమత్తంగా ఉందని కేంద్ర రక్షణమంత్రి రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌ తెలిపారు.

భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఆవిష్కరణలు : విశాఖ తూర్పు నావికాదళంలో యుద్ధనౌక ఐఎన్‌ఎస్‌ ‘మహేంద్రగిరి’ కమిషనింగ్‌ వేడుకకు రక్షణమంత్రి ముఖ్యఅతిథిగా హాజరయ్యారు. యుద్ధనౌకను ప్రారంభించిన అనంతరం ఆయన మాట్లాడారు. "స్వదేశీ నైపుణ్యంతో రూపుదిద్దుకొని సేవలందించేందుకు మహేంద్రగిరి సిద్ధమైంది. శత్రు రాడార్లకు చిక్కకుండా కడలిలో దూసుకుపోవడం దీని ప్రత్యేకత. భవిష్యత్తులోనూ మరిన్ని ఆవిష్కరణలు రాబోతున్నాయి. ఇండియా నేవీలో మహేంద్రగిరి బలమైన శక్తిగా చేరింది. మహేంద్రగిరి యుద్ధనౌకలో బ్రహ్మోస్ క్షిపణులు ఉంటాయి. యుద్ధనౌకపై రాకెట్ లాంచర్ సిస్టమ్ ఉంది. మహేంద్రగిరికి పర్వత సమాన శక్తి ఉంది. పరశురాముడు తపస్సు చేసిన పర్వతంగా చెప్తారు. మన వద్ద అపార శక్తి ఉంది, సమన్వయం ఉంది.

ఏఐ, న్యూ టెక్నాలజీ, అడ్వాన్స్ షిప్ తీసుకొస్తున్నాం. డ్రోన్ టెక్నాలజీ, ఫుల్ సర్వ్‌లెన్స్‌తో ఆధునిక యుద్ధశక్తితో ముందుకెళ్తున్నాం. కొత్త పరిజ్ఞానం యుద్ధానికే కాదు, మరో దేశానికి సహకారంగా కూడా నిలుస్తాం. యుద్ధం మా నినాదం కాదు, శాంతి, సర్వ ప్రపంచ శాంతి మా నినాదం. ఆపరేషన్ సిందూర్ యుద్ధం కాదు, మన స్థిరత్వాన్ని బద్దలుకొడితే జరిగే పరిణామం చూపించాం. ఇండో-పసిఫిక్ సముద్ర స్నేహం కొనసాగుతోంది. భారత్ వ్యతిరేక శక్తులకు తగిన సమాధానం ఎప్పటికప్పుడు చెబుతాం. మారిటైమ్ విజన్ 2030తో ముందుకెళ్తున్నాం. మారిటైమ్ డెవలప్‌మెంట్‌ ఫండ్ సిద్ధం చేశాం. షిప్ బిల్డింగ్‌లో మరిన్ని ఎంఎస్‌ఎంఈలకు, స్టార్టప్‌లకు మేలు చేస్తున్నాం’’ అని రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌ తెలిపారు.

రక్షణ రంగం మరింత బలోపేతం : "కర్నూలు జిల్లాలో దేశంలోనే తొలి డ్రోన్‌ సిటీ ఏర్పాటుకు శంకుస్థాపన జరిగింది. పుట్టపర్తిలో ఐదో తరం స్టెల్త్‌ యుద్ధ విమాన తయారీ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటవుతోంది. పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో నిర్మించిన నీలగిరి శ్రేణి నౌక, సాంకేతికంగా ఇంకా బలంగా ఉండేలా నూతన ఆవిష్కరణలకు ప్రణాళికలు. రక్షణ రంగాన్ని మరింత బలోపేతం చేసేలా అమ్ములపొదిలో మరో అస్త్రం చేరింది. శత్రు రాడార్లకు చిక్కకుండా కడలిలో దూసుకుపోవడం దీని ప్రత్యేకత. అత్యాధునిక, సరికొత్త యుద్ధనౌకలను నావికాదళం సమకూర్చుకుంటుంది. స్వదేశీ నైపుణ్యంతో రూపుదిద్దుకొని సేవలందించేందుకు మహేంద్రగిరి సిద్ధమైంది.

భవిష్యత్తులోనూ మరిన్ని ఆవిష్కరణలు రాబోతున్నాయి. భద్రత, సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యంగా ప్రధాని మోదీ 'మహాసాగర్‌' పేరిట నూతన దృక్పథాన్ని ఆవిష్కరించారు. సముద్ర మార్గాల భద్రతను మరింత పెంచడం మా ముందున్న ప్రధాన ఉద్దేశం. ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, విపత్తుల సమయంలో సత్వర సాయమే లక్ష్యం. భారీ నౌకానిర్మాణ ప్రాజెక్టులు శరవేగంగా రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి. రక్షణరంగంలో సరికొత్త సాంకేతిక ఆవిష్కరణలకు ప్రోత్సాహం. భారత నౌకాదళం పోరాట సామర్థ్యం గణనీయంగా పెరుగుతోంది" అని రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌ వెల్లడించారు.

"సముద్ర రక్షణలో విశాఖ, బలమైన శక్తిగా నిలిచింది. చంద్రబాబు ఆలోచనలతో ఏరో స్పేస్ రంగం అభివృద్ధి అవుతోంది. ఫిఫ్త్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ కారియర్ టెక్నాలజీ అండర్ వాటర్ టార్పెడో అభివృద్ధి. కర్నూలు జిల్లాలో 8 డ్రోన్‌ కంపెనీలు వస్తున్నాయి, డ్రోన్‌ హబ్‌గా మారబోతోంది. ఉదయగిరి, నీలగిరి, 2026 తారాగిరి, ఇప్పుడు మహేంద్రగిరి ప్రారంభించాం. భారత్ షిప్ బిల్డింగ్ సెంటర్ మరింత ఉత్సాహంగా పని చేస్తోంది. ఒకటికి మించి మరొకటి వేగమైన నౌకలు తయారు చేస్తున్నాం. నీటిలో, నేలపై, ఆకాశంలో శత్రువులను ఎదుర్కొనే ధీశాలిగా నిలుస్తోంది." - రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌, కేంద్ర రక్షణమంత్రి

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