దగ్గరపడుతున్న గడువు - మావోయిస్టులపై ఒత్తిడి పెంచుతున్న సాయుధ బలగాలు
వామపక్ష తీవ్రవాదాన్ని అంతం చేసే దిశగా కేంద్రం కీలక అడుగు - తెలంగాణ-ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల్లో విస్తరించిన కీకారణ్యంపై భద్రతా బలగాల పాగా - ములుగు జిల్లాలో ఫార్వర్డ్ ఆపరేటింగ్ బేస్ ఏర్పాటు
Published : January 20, 2026 at 2:57 PM IST
Security Camps On Karregutta : మర్చి నాటికి వామపక్ష తీవ్రవాదాన్ని లేకుండా చేస్తామని చెబుతున్న కేంద్రం ఆ దిశలో మరో కీలక అడుగు ముందుకు వేసింది. మావోయిస్టులకు చెక్ పెట్టేందుకు తెలంగాణ - ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల్లో విస్తరించిన కీకారణ్యంపై భద్రతా యంత్రాంగం పాగా వేసింది. ములుగు జిల్లా వెంకటాపురం మండలంలోని పామునూరు గుట్టపై ఎఫ్వోబీ (ఫార్వర్డ్ ఆపరేటింగ్ బేస్)ని ఏర్పాటు చేసింది. కేంద్ర సాయుధ బలగాలతో కూడిన యూనిట్ను మంగళవారం అధికారికంగా ప్రారంభించేందుకు సర్వం సిద్ధమైంది.
కర్రెగుట్టపై తొలి భద్రతా క్యాంపు : ఎత్తయిన కొండలతో క్లిష్టమైన భౌగోళిక పరిస్థితులున్న కర్రెగుట్టలపై తొలి క్యాంపును ఏర్పాటు చేశారు. ఛత్తీస్గఢ్లోని అబూజ్మడ్తో పాటు తెలంగాణలోని ఈ గుట్టలను మావోయిస్టు అగ్రనేతలు, దళాలు స్థావరంగా చేసుకుని కొన్ని సంవత్సరాలుగా కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో ఏర్పాటు చేయనున్న క్యాంపు కీలకం కానుందని కేంద్రం భావిస్తోంది. ములుగు జిల్లాలోని వాజేడు మండలం మురుమూరులో ఇప్పటికే ఓ ఎఫ్వోబీని నిర్వహిస్తున్నారు. రాష్ట్రానికి ఆనుకొని ఉన్న ఛత్తీస్గఢ్ బీజాపూర్ జిల్లాలో ఇప్పటికే నంబి, గల్గం, గుంజపర్తి, తడపల, పూజారికాంకేర్ ప్రాంతాల్లో బేస్ క్యాంపులు కొనసాగుతున్నాయి.
ఖాళీ అవుతున్న దందకారణ్యం : ఆపరేషన్ కగార్తో మావోయిస్టులపై గురిపెట్టిన కేంద్ర బలగాలు దూకుడును పెంచి లొంగుబాట్లను ప్రోత్సహిస్తూనే వేట కొనసాగిస్తున్నాయి. తాజాగా కర్రెగుట్టలతో మిళితమై ఉన్న ఛత్తీస్గఢ్లోని నేషనల్ పార్కు ఏరియాలో తాజాగా జరిగిన ఎన్కౌంటర్లలో ఆరుగురు మావోయిస్టులు మృతి చెందారు. ఇప్పటికే ఛత్తీస్గఢ్తో పాటు తెలంగాణకు చెందిన జేఎండబ్ల్యూపీ (జయశంకర్, ములుగు, వరంగల్, పెద్దపల్లి), బికే- ఏఎస్ఆర్ (భద్రాద్రి - అల్లూరిసీతారామరాజు), డివిజన్ కమిటీలకు చెందిన కీలక మావోయిస్టులు, రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు లొంగిపోయారు. పీఎల్జీఏ కీలక నేత హిడ్మా ఎన్కౌంటర్లో బలైన విషయం తెలిసిందే. కొద్దికొద్దిగా ఖాళీ అవుతున్న దండకారణ్యాన్ని త్వరలోనే నక్సల్ విముక్తి ప్రాంతంగా ప్రకటించేందుకు కేంద్రం సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం.
9 కిలోమీటర్ల రహదారి : కీకారణ్యంలోని పామునూరు గుట్టపై ఏర్పాటు చేసిన ఎఫ్వోబీకి ప్రభుత్వం రోడ్డు మార్గాన్ని కల్పించింది. వాజేడు మండలం మురుమూరు గుట్ట నుంచి పామునూరు వరకు దాదాపు 9 కిలోమీటర్ల మేర అటవీ ప్రాంతంలో రోడ్డు నిర్మించారు. నెల రోజులకుపైగా శ్రమించిన అధికారులు అటవీశాఖ సమన్వయంతో అవసరమైన ప్రాంతాల్లో పనులను పూర్తి చేసినట్లు తెలుస్తోంది. పామునూరు ఎఫ్వోబీరి సామగ్రి, నిత్యావసరాలు సమకూర్చేందుకు ఈ రోడ్డు ఉపయోగపడనుంది.
మరో వేటకు సిద్ధం : ప్రస్తుతం మావోయిస్టులకు ఉద్యమంలో కీలక నేతల్లో ఒకరైన సున్నం చంద్రయ్య ఎలియాస్ మంగు ఎలియాస్ పాపారావును భద్రతా దళాలు లక్ష్యంగా చేసుకున్నాయి. సుక్మా జిల్లా నిమ్మలగూడెం గ్రామానికి చెందిన పాపారావు డికేఎస్జడ్సీఎం నుంచి పశ్చిమ బస్తర్ డివిజన్కు కార్యదర్శిగా ఎదిగాడు.
ఛత్తీస్గఢ్ అడవుల్లో మావోయిస్టులు సంచరించే బీజాపూర్ జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు యుద్ధ తంత్రాలలో ఆరితేరినవారు సుమారు వంద మందికి పైగా చురుకైన మావోయిస్టులు ఉన్నట్లు నిఘా వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. వీరిలో పాపారావు అత్యంత కీలకమైన నాయకుడు. అతడిని బంధించేందుకు బలగాలు ఉన్నతస్థాయి వ్యూహాలతో అడుగులు వేస్తున్నాయి. దశాబ్దాలుగా మావోయిస్టులకు పెట్టని కోటగా మారిన బీజాపూర్ జిల్లాలో ఇతడు చురుగ్గా ఉన్నాడని, అనేక ప్రధాన దాడుల్లో సూత్రధారి అని చెబుతున్నాయి. కుత్రు - బెద్రే రోడ్డులో జరిగిన ఐఈడీ పేలుడుకు ప్లాన్ చేసింది పాపారావు అని పేర్కొంటున్నాయి. అనేక మంది జవాన్ల మృతికి కారకుడు అని స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఇతడిపై రూ. 50 లక్షల రివార్డు ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం పాపారావుతో పాటు మరికొందరు నాయకులే లక్ష్యంగా భద్రతా దళాలు నిఘా సమాచారం సేకరిస్తున్నాయి.
