ఏపీలో గ్రీన్ ఎనర్జీ కారిడార్కు కేంద్రం బూస్ట్ - రూ.21,838 కోట్లతో విద్యుత్ నెట్వర్క్
ఏపీలో గ్రీన్ ఎనర్జీ విద్యుత్ సరఫరా వ్యవస్థకు భారీ బూస్ట్ ఇచ్చేలా కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. దీంతో రూ.21,838 కోట్లతో విద్యుత్ ట్రాన్స్మిషన్ నెట్వర్క్ విస్తరణకు మార్గం సుగమమైంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 10:41 AM IST|
Updated : October 19, 2026 at 10:54 AM IST
Central Green Energy Corridor III : ఆంధ్రప్రదేశ్లో గ్రీన్ ఎనర్జీ కారిడార్-3 పథకం కింద రూ.21,838 కోట్లతో విద్యుత్ సరఫరా నెట్వర్క్ను విస్తరించేందుకు కేంద్రం అనుమతులు ఇచ్చింది. ప్రాజెక్టు వ్యయంలో 33 శాతం అంటే సుమారు రూ.7207 కోట్లు గ్రాంట్గా ఇవ్వనుంది. మిగిలిన రూ.14,631 కోట్లను రుణం కింద సమకూర్చుకోవాలని ట్రాన్స్కో నిర్ణయించింది. ప్రాజెక్టును ఐదేళ్లలో పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో భాగంగా 7872 సర్క్యూట్ కిలోమీటర్ల మేర 400 కేవీ విద్యుత్ లైన్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. 9000ల 500 ఎంవీఏ సామర్థ్యంతో ఐదు కొత్త సబ్ స్టేషన్లు నిర్మించనున్నారు. వీటి ద్వారా అదనంగా సుమారు 13,000ల మెగావాట్ల విద్యుత్ ప్రసార సామర్థ్యం అందుబాటులోకి వస్తుందని అంచనా. ప్రస్తుతం రాష్ట్ర ట్రాన్స్కో నెట్వర్క్ ద్వారా సుమారు 18,000ల మెగావాట్ల కరెంట్ సరఫరా చేసే సామర్థ్యం ఉంది.
భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా విద్యుత్ నెట్వర్క్ను మరింత విస్తరించాల్సిన అవసరం ఉందని కేంద్ర విద్యుత్ సంస్థ అంచనా వేస్తోంది. 2036 నాటికి ఏపీకి 36,000ల మెగావాట్ల విద్యుత్ సరఫరా నెట్వర్క్ అవసరమవుతుందని సీఈఏ అంచనా వేసింది. అయితే 400 కేవీ సబ్స్టేషన్ల ద్వారా భారీ మొత్తంలో కరెంట్ సరఫరా చేస్తే నష్టాలు పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని సబ్స్టేషన్లను 765 కేవీ సామర్థ్యానికి అప్గ్రేడ్ చేయాలని నిర్ణయించారు.
AP Green Energy Corridor : జాతీయ స్థాయిలో గ్రీన్ ఎనర్జీ కారిడార్ ప్రాజెక్టుల కోసం కేంద్రం మొత్తం 1.86 లక్షల కోట్లు కేటాయించింది. వివిధ రాష్ట్రాల్లో సుమారు 135 గిగావాట్ల పునరుత్పాదక విద్యుత్ను తరలించేందుకు అవసరమైన నెట్వర్క్ను అభివృద్ధి చేయడం ఈ పథకం లక్ష్యం. ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటు గుజరాత్, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు కూడా నెట్వర్క్ విస్తరణకు అవకాశం కల్పించారు.
గ్రీన్ ఎనర్జీ కారిడార్ (జీఈసీ) పథకాన్ని ఛాలెంజింగ్ మోడ్లో అమలు చేయాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. దీని ప్రకారం విద్యుత్ లైన్ల ఏర్పాటుకు అవసరమైన ప్రైవేట్ భూముల రైట్ ఆఫ్ వే అనుమతులు, అటవీ శాఖ అనుమతులు ముందుగా ఎవరైతే పూర్తి చేస్తారో ఆయా రాష్ట్రాలకు తొలి ప్రాధాన్యం కింద మంజూరు చేస్తారు. అటవీ భూములకు సంబంధించిన అనుమతుల కోసం ఏపీ అధికారులు ఇప్పటికే చర్యలు చేపట్టారు. ఆర్ఓడబ్ల్యూ ప్రక్రియను వేగంగా పూర్తి చేయడానికి రెవెన్యూ శాఖలో రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల సేవలు వినియోగించుకోవాలని ట్రాన్స్కో నిర్ణయం తీసుకుంది.
మరోవైపు, టారిఫ్ బేస్డ్ కాంపిటీటివ్ బిడ్డింగ్ విధానంలో గుత్తేదారు సంస్థలను కేంద్రం ఎంపిక చేయనుంది. బిడ్డింగ్ ప్రక్రియ సమన్వయం కోసం ఆర్ఈసీ లేదా పీఎఫ్సీ సంస్థల్లో ఒకదాన్ని రాష్ట్ర విద్యుత్ సంస్థలు ఎంచుకోవచ్చు. భూసేకరణ, అనుమతులు, టెండర్ల ప్రక్రియ సకాలంలో పూర్తయితే ప్రాజెక్టు అమలుకు వేగం పుంజుకోనుంది.
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