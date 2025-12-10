ETV Bharat / state

గ్రామాభివృద్ధికి నిధులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో తెలుసా?

గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో జోరుగా సాగుతున్న ప్రచారం - పంచాయితీలకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందించే నిధులే ప్రధాన ఆదాయం

Financial Resources for Panchayats
Financial Resources for Panchayats (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 10, 2025 at 7:41 PM IST

Financial Resources for Panchayats : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం గ్రామాల్లో పాలకులను ఎన్నుకొనే ప్రక్రియ పోటాపోటిగా జరుగుతోంది. మరో 10 రోజుల్లో ఎన్నికల ప్రక్రియ మొత్తం ముగిసి గ్రామాలకు కొత్త పాలక వర్గాలు కొలువుదీరనున్నాయి. అయితే ఈ గ్రామ పాలన సక్రమంగా నడవాలంటే ఆర్థిక వనరులు అవసరమవుతాయి. గ్రామంలో నిత్యం జరిగే పనుల నిర్వహణకు ఏయే పద్దుల నుంచి డబ్బులు వస్తాయి. మరి ఆ గ్రామాభివృద్ధికి ఎక్కడి నుంచి నిధులు వస్తాయి. తదితర అంశాలపై ప్రత్యేక కథనం.

కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల అందించే నిధులే ప్రధాన ఆదాయం. అలాగే వీటితో పాటు సొంతంగా సేకరించే సాధారణ నిధులతో గ్రామాభివృద్ధికి అడుగులు పడుతున్నాయి. మరి అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

కేంద్ర ఆర్థిక సంఘం నిధులు : గ్రామ పంచాయతీల్లో వివిధ అభివృద్ధి పనులు చేపట్టేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం జనాభా ప్రతిపాదికన నిధులు మంజూరు చేస్తోంది. దీనికి నెలకు ఒక్కో వ్యక్తికి రూ.80 నుంచి రూ.90 చొప్పున కేటాయిస్తోంది. ఇవి ప్రతి 3 నెలలకు ఒక్కసారి, ఇలా సంవత్సరానికి నాలుగు విడతలుగా అందిస్తోంది.

రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం : ఇక రాష్ట్రంలో అయితే ఆర్థిక సంఘం నిధులు సైతం క్రమం తప్పకుండా మంజూరు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇవి గ్రామపంచాయతీ జనాభా ప్రాతిపదికన ఇస్తారు. కొన్నాళ్లుగా ఇవి విడుదల కావడం లేదు. దీనికి బదులుగా సర్కార్​ మల్టీపర్పస్​ వర్కర్లకు వేతనాలు, విద్యుత్తు బిల్లులు చెల్లిస్తోంది.

సాధారణ నిధులు : పంచాయతీలు సొంతంగా సమాకూర్చుకునే వాటిని సాధారణ నిధుల కింద గుర్తిస్తారు. ఈ నిధులు పెంచుకోవడానికి పంచాయతీలు ప్రణాళికలు రూపొందించుకొని అమలు చేయాల్సి ఉంటుంది.

ఉపాధి హామీ కింద నిధులు : గ్రామ పంచాయతీల పరిధిలో చేపట్టిన ఉపాధి హామీ పనుల కోసం ప్రత్యేకంగా నిధులు కేటాయిస్తారు. కూలీలుగా చేసే పనులకు 60 శాతం, మరో 40 శాతం నిధులు మెటీరియల్​ కాంపోనెంట్​ కింద మంజూరు చేస్తారు. అలాగే వీటితోనే గ్రామంలో మురుగు కాలువలు, సీసీ రహదారులు, ఇంకుడు గుంతలు, వ్యక్తిగత మరుగుదొడ్లు నిర్మిస్తారు.

పన్నుల వసూలు : గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో రకరకాల పన్నులు వసూలు చేస్తారు. ఇంటి, గృహ నిర్మాణ అనుమతుల కోసం చెల్లించే పన్నులు, నల్ల బిల్లులు, ఆస్తి మార్పిడి, దాతల నుంచి అందే దీని పరిధిలోకే వస్తాయి.

ఆదాయ వనరుల నమోదుకు డిజిటల్‌ వేదిక : దేశంలోని గ్రామ పంచాయతీల ఆదాయ వనరులు డిజిటల్‌ వేదిక ద్వారా పర్యవేక్షిస్తూ ఆర్థిక నిర్వహణను బలోపేతం చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సమర్థ్‌ పంచాయత్‌ వెబ్‌పోర్టల్‌ను ఇటీవల ప్రారంభించింది. ప్రస్తుతం పన్నులు, పన్నేతర ఆదాయాలు గ్రామాలకు పరిమితంగా సమకూరుతున్నాయి. వీటిని సాధారణ నిధి (జనరల్‌ ఫండ్‌) కింద పంచాయతీలు జమ చేస్తున్నాయి. ఇంతే కాకుండా జనాభా ప్రాతిపదికన కేంద్ర, రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘాలు నిధులు అందిస్తున్నాయి. అవి సకాలంలో విడుదల అవకపోవడంతో నిర్వహణ, అభివృద్ధి, వేతనాల చెల్లింపులకు నిధుల కొరత ఏర్పడుతోంది.

సమర్థ్‌ పంచాయత్‌ పోర్టల్ ద్వారా నిధులు : వీటన్నింటినీ సమీక్షించిన కేంద్రం పంచాయతీల వాస్తవ పరిస్థితులను తెలుసుకునేందుకు సన్నద్ధమైంది. ఆదాయ సేకరణను డిజిటలీకరించి వాటి చెల్లింపులను సులభతరం చేయడంతోపాటు భవిష్యత్తులో వనరుల పెంపుదలకు అవసరమైన మార్గదర్శకాలను రూపొందించేందుకు వీలుగా సమర్థ్‌ పంచాయత్‌ విధానం తేవాలని నిర్ణయించింది. ముందుగా హిమాచల్‌ప్రదేశ్, ఛత్తీస్‌గఢ్‌లలో పైలట్‌ ప్రాజెక్టు చేపట్టింది. అక్కడ ఆదాయ వనరుల పెరుగుదలతోపాటు చెల్లింపులు మెరుగయ్యాయి. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు వీలుగా వెబ్‌పోర్టల్‌ను ప్రారంభించింది. మున్ముందు అవసరమైతే తామిచ్చే గ్రాంట్లను కేంద్రం నేరుగా పంచాయతీలకు విడుదల చేసేందుకు ఈ పోర్టల్‌ను ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిసింది.

