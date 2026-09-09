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వాణిజ్య గ్యాస్‌ కనెక్షన్‌ తీసుకోండి? - కొత్త కనెక్షన్లపై కొనసాగుతున్న నిరీక్షణ!

ఇంధన విక్రయాలు సహా గ్యాస్‌ బుకింగ్‌పైనా కేంద్రం ఆంక్షలు సడలింపు - గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ బుకింగ్‌ వ్యవధి తగ్గింపు - కొత్త కనెక్షన్లపై కొనసాగుతున్న నిషేధం

Ban on LPG subsidy connections
గ్యాస్‌ బుకింగ్‌పైనా కేంద్రం ఆంక్షలు సడలింపు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 10:40 AM IST

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Ban on LPG subsidy connections : దేశంలో ఇంధన విక్రయాలు సహా గ్యాస్ బుకింగ్‌లపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంక్షలను సడలించినప్పటికీ, కొత్త కనెక్షన్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్న సామాన్యుడికి మాత్రం నిరాశే ఎదురవుతోంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో గ్యాస్ సిలిండర్ రీఫిల్ బుకింగ్ కనీస వ్యవధిని 45 రోజుల నుంచి 25 రోజులకు తగ్గిస్తూ కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే, కొత్త డొమెస్టిక్ కనెక్షన్ల మంజూరుపై నిషేధం మాత్రం ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది.

ఈ నిబంధనల కారణంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 1.50 లక్షల మంది కొత్త కనెక్షన్ల కోసం ఎదురుచూడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో వంటగ్యాస్ డొమెస్టిక్ కనెక్షన్ల జారీకి అనుమతి లేదని, కావాలంటే కమర్షియల్ (వాణిజ్య) కనెక్షన్లు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ కనెక్షన్ తీసుకవాలంటే సుమారు రూ.10 వేలకు పైగా ఖర్చు చేయల్సి వస్తోందని వినియోగదారులు పేర్కొంటున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం, భారత్ పెట్రోలియం, ఇండియన్ గ్యాస్ పరిధిలో 1.62 కోట్ల గృహ వినియోగ వంట గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన కింద మరో 11.38 లక్షల కనెక్షన్లు ఇచ్చారు. తలసరి గ్యాస్ వినియోగం 5.76 కిలోలుగా ఉంది.

కొనసాగుతున్న నిషేధం: అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధ ప్రభావంతో వంటగ్యాస్ కొరత ఏర్పడింది. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ నుంచి మూడు ప్రధాన ఇంధన సంస్థలు కొత్త కనెక్షన్ల జారీని పూర్తిగా నిలిపివేశాయి. అప్పటినుంచి వినియోగదారులు కొత్త కనెక్షన్ల కోసం ఎల్​పీజీ డీలర్ల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. కొత్త కనెక్షన్ల కోసం రాష్ట్రంలో ఒక్కో గ్యాస్ ఏజెన్సీ పరిధిలో సగటున 150 మంది ఎదురుచూస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో మొత్తం 1,164 మంది ఎల్‌పీజీ డీలర్లు ఉండగా, సగటున సుమారు 1.50 లక్షల కనెక్షన్ల వరకు ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని అంచనా.

రెండో సిలిండర్ కావాలంటే?: వాణిజ్య వంటగ్యాస్ కనెక్షన్​కు రూ.5,300 వరకు చెల్లించాల్సి వస్తోంది. రెండో సిలిండర్ కావాలంటే రూ.2,400తో పాటు గ్యాస్ ధర అదనంగా చెల్లించాలి. సిలిండర్ రూ.2,950 వరకు ఉంది. కమర్షియల్ గ్యాస్ ధర కూడా ఎక్కువే. కిలోకు రూ.155 ఉండగా, ఖర్చు అధికంగా అవుతుండటంతో వినియోగదారులు వాణిజ్య కనెక్షన్ తీసుకునేందుకు వెనకాడుతున్నారు.

ప్రత్యామ్నాయంగా 'ఎక్స్‌ట్రా లైట్': వినియోగదారుల ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇండియన్ ఆయిల్ సంస్థ ఇటీవల ‘ఎక్స్‌ట్రా లైట్’ పేరుతో 10 కిలోల సిలిండర్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. వీటికి ఎటువంటి రాయితీ వర్తించదు. ఈ కనెక్షన్ తీసుకోవాలంటే సిలిండర్ డిపాజిట్ కింద రూ. 3,000 నిర్ణయించారు.

నిషేధం తొలగించాలి: మరోవైపు గృహ వినియోగదారులకు రెండో సిలిండర్ కావాలన్నా డీలర్లు ఇవ్వడం లేదు. వాటి పైనా నిషేధం ఉందని చెబుతున్నారు. చేసేది లేక ఒక సిలిండర్​తోనే నెట్టుకొస్తున్నామని వినియోగదారులు పేర్కొంటున్నారు. కేంద్రం గృహ వినియోగ కనెక్షన్లపై నిషేధం తొలగించాలని కోరుతున్నారు.

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TAGGED:

BAN ON SUBSIDIZED COOKING GAS
గ్యాస్‌ బుకింగ్‌పై కేంద్రం ఆంక్షలు
LPG SUBSIDIZED CONNECTION BAN
BAN ON LPG SUBSIDY CONNECTIONS
BAN ON LPG SUBSIDY CONNECTIONS

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