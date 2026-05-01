ప్రైవేటు స్కూళ్లకు గుడ్​న్యూస్ - అనుమతుల ప్రక్రియ సులభతరం చేయాలని నీతి ఆయోగ్ అడ్వైజ్

ఇకపై ప్రైవేటు పాఠశాలల ఏర్పాటుకు అనుమతుల జారీ ప్రక్రియ మరింత సులభతరం - రాష్ట్రాలకు పలు కీలక సూచనలు చేసిన నీతి ఆయోగ్ - అనవసర నిబంధనలు, సర్టిఫికెట్లు తొలగించాలని సూచన

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 1, 2026 at 11:33 AM IST

Permissions for private schools made easier : దేశవ్యాప్తంగా ప్రైవేటు స్కూళ్ల ఏర్పాటుకు సంబంధించిన ప్రక్రియ మరింత సులభతరం చేసే దిశగా కేంద్రం అడుగులు వేస్తోంది. అందుకు సంబంధించిన అనుమతులను వేగంగా మంజూరు చేయడంతోపాటు అనవసర నిబంధనలు తొలగించడంపై నీతి ఆయోగ్ కీలక అధ్యయనం చేస్తోంది. ఉన్నత విద్యలో జీఈఆర్​(గ్రాస్ ఎన్​రోల్​మెంట్ రేషియో) 2035 నాటికి ఇప్పుడున్నటువంటి ముప్పై శాతం నుంచి 50కి పెంచాలని జాతీయ నూతన విద్యావిధానం కీలక సిఫార్సులు చేసిన విషయం తెలిసిందే.

తాజాగా ప్రైవేటు విద్యాసంస్థల ఏర్పాటును ప్రోత్సహించే దిశగా కేంద్రం అడుగులు వేస్తోంది. అందులో భాగంగానే ఇటీవల అన్ని రాష్ట్రాల విద్యాశాఖల అధికారులతో నీతి ఆయోగ్ దూరదృశ్య(ఆన్​లైన్) సమావేశం నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా పలు కీలక విషయాలను అధికారుల నుంచి సేకరించింది. ఒక ప్రైవేటు విద్యాసంస్థ ఏర్పాటు చేయాలంటే ఏయే అనుమతులు పొందాలి? స్థలం ఎంత అవసరం? ఎన్ని శాఖల నుంచి అనుమతులు అవసరం? ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి నిబంధనలు ఏంటి తదితర వివరాలను విపులంగా తెలుసుకున్నారు. ప్రస్తుతం మన దేశంలో మొత్తం 14.72 లక్షల స్కూళ్లు ఉన్నాయి. వాటిలో ప్రైవేటు బడుల సంఖ్య 23 శాతంగా ఉంది.

నిబంధనలు పాటిస్తున్నారా? గాలికొదిలేస్తున్నారా : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రైవేటు స్కూళ్​ను ప్రారంభించాలంటే విద్యాశాఖతో పాటు పురపాలక, ఫైర్, పోలీస్, రోడ్ల భవనాలశాఖ తదితర వాటి నుంచి నిరభ్యంతర పత్రం(నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్) తీసుకోవాలి. అనుమతి కోసం విద్యాశాఖకు దరఖాస్తు చేసుకున్నప్పుడు నిబంధనలతో పాటు పోస్టాఫీస్​లో నిర్ణత రుసుము(రూ.25 వేల నుంచి రూ.50 వేలు) అవసరం. ఆ మొత్తాన్ని స్కూల్​ రన్​ చేస్తున్నంత కాలం ఉపసంహరించుకోరాదు. ఈ నియమనిబంధనలన్నింటినీ రాష్ట్ర విద్యాశాఖ అధికారులు నీతి ఆయోగ్​కు వివరించినట్లుగా తెలిసింది. అనుమతుల మంజూరు చేసేందుకు ఉన్నటువంటి అనవసరమైన నిబంధనలు, సర్టిఫికెట్లను తొలగించాలని, స్కూల్​ ప్రారంభించిన తర్వాత విద్యాపరమైన వాటితో పాటు రూల్స్​ను పాటిస్తున్నారా? గాలికి వదిలేస్తున్నారా అన్నది చూడాలని నీతి ఆయోగ్ అభిప్రాయపడినట్లుగా తెలిసింది.

తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అభినందన : రాష్ట్రంలో ప్రైవేటు పాఠశాల ఏర్పాటు చేసేందుకు అనుమతి కావాలంటే సుమారు 1000 చదరపు మీటర్ల క్రీడా స్థలం అవసరం. ఒక వేళ సొంతంగా లేకున్నప్పటికీ గ్రామపంచాయతీలు, మున్సిపాలిటీలు, జీహెచ్​ఎంల నుంచి లీజ్ తీసకునేవిధంగా విద్యాశాఖ గతంలోనే నబంధనలు మార్చింది. దానికితోడు పాఠశాల ఏర్పాటుకు ఇంత స్థలం తప్పనిసరన్న రూల్​ ఏదీ లేదు. ఈ రెండు అంశాలపై రాష్ట్రాన్ని నీతి ఆయోగ్‌ అధికారులు అభినందించడం విశేషం. అన్ని రాష్ట్రాల నిబంధనలను తెలుసుకున్న నీతి ఆయోగ్‌ త్వరలో కేంద్రానికి సిఫార్సు చేయనుంది.

ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన పాఠశాలల జాబితా : రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన ప్రైవేట్‌ స్కూళ్లకు సంబంధించిన జాబితాను పాఠశాల విద్యాశాఖ తమ వెబ్‌సైట్లో అందుబాటులో ఉంచింది. స్టేట్​ బోర్డుతో పాటు ఐసీఎస్‌ఈ, సీబీఎస్‌ఈ (సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్​), ఐబీలకు అనుబంధంగా ఉన్న పాఠశాలల వివరాలను జిల్లా, మండలాల వారీగా www.schooledu.telangana.gov.in వెబ్‌సైట్‌ లో అందుబాటులో ఉంచారు.

ఈ వివరాలను ఇటీవలే పాఠశాల విద్యాశాఖ వెబ్​సైట్​లో అందుబాటులో ఉంచారు. జిల్లా, మండలం, ప్రైవేటు స్కూల్​ పేరు, దాన్ని ఏర్పాటు చేసిన సంవత్సరం, ఏ బోర్డు సిలబస్, అడ్రస్​ తదితర వివరాలను వెబ్​సైట్​లో ఉంచారు. త్వరలోనే ఆయా పాఠశాలలకు ఎప్పటి వరకు ప్రభుత్వ గుర్తింపు ఉంది అనే వివరాలను కూడా అప్​డేట్ చేస్తామని అధికారులు వివరించారు. విద్యాశాఖ వెబ్‌సైట్​లో ఉంచిన జాబితాను పరిశీలించి, అందులో ఉన్న బడుల్లో మాత్రమే పిల్లల్ని చేర్పించాలని డైరెక్టర్‌ నవీన్‌ నికోలస్‌ సూచించారు.

