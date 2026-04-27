ఆంధ్ర యూనివర్శిటీ రాష్ట్రానికే కాదు, దేశానికి కూడా గర్వకారణం: మంత్రి లోకేశ్‌

ఘనంగా ఏయూ వందేళ్ల వేడుక - పాల్గొన్న ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్‌, గవర్నర్ నజీర్‌,సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్‌, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు, క్రికెటర్ సచిన్‌, దర్శకులు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ తదితరులు

Centenary Celebrations Held At Andhra University
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 6:24 PM IST

Centenary Celebrations Held At Andhra University: ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం శతాబ్ది వేడుకలు విశాఖపట్నంలో ఘనంగా జరిగాయి. ఈ ఉత్సవాల్లో ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్‌, గవర్నర్ నజీర్‌,సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్‌, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు, క్రికెటర్ సచిన్‌, కేంద్రమంత్రులు రామ్మోహన్‌, శ్రీనివాసవర్మ, అదే విధంగా ఒడిశా గవర్నర్‌ హరిబాబు, పారిశ్రామికవేత్త జీఎంఆర్‌, దిగ్గజ సినీ దర్శకులు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

ఎంతో కష్టమైన శాఖ అని తెలిసి కూడా విద్యాశాఖ నిర్వహిస్తున్నానని శతాబ్ది వేడుకలకు హాజరైన మంత్రి లోకేశ్‌ అన్నారు. దేశంలోని వర్సిటీలు ఉన్నతవిద్య, పరిశోధనపై మరింత దృష్టి పెట్టాలని లోకేశ్‌ అభిప్రాయపడ్డారు. ఏడాదిలోగా వర్సిటీల్లోని ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులన్నీ భర్తీ చేస్తామని ఈ సందర్భంగా మంత్రి హామీ ఇచ్చారు. ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ చిహ్నం కూడా ప్రత్యేకమేనన్నారు. అంతేకాకుండా ఏయూ పరిధిలో 400 అనుబంధ కళాశాలలు ఉన్నాయని మంత్రి లోకేశ్‌ వివరించారు.

దేశానికే ఏయూ గర్వకారణమన్న లోకేశ్: ఏయూ రాష్ట్రానికే కాదు, దేశానికి కూడా గర్వకారణమని మంత్రి లోకేశ్‌ కొనియాడారు. ఫిజిక్స్ నుంచి పాలిటిక్స్ వరకు ఏయూ మార్కు ఉందన్న లోకేశ్, భవిష్యత్తులో ఏయూ విద్యార్థులు రాజకీయాల్లోకి రావాలని సూచించారు. నో రిస్క్‌ నో స్టోరీ ఈ సిద్ధాంతాన్నే నేను నమ్ముతానని మంత్రి లోకేశ్‌ వివరించారు. ఓటమి నుంచే విజయం వైపు అడుగులు పడతాయన్నారు. వర్సిటీలు కాలానికి అనుగుణంగా తమ కరిక్యులమ్‌ మార్చుకోవాలని కోరారు. వర్సిటీలు పరిశ్రమలకు అవసరమైన నైపుణ్యాలు నేర్పాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఏయూ చరిత్రలో ఇవాళ ఎంతో ముఖ్యమైన రోజన్న లోకేశ్‌, వందేళ్ల ప్రస్థానం పూర్తి చేసుకోవడం సాధారణ విషయం కాదన్నారు.

ఏయూలో చదువుకుని ఎందరో భిన్నరంగాల్లో సత్తా చాటారని మంత్రి లోకేశ్‌ గుర్తు చేశారు. 2014లో రాష్ట్ర విభజన తర్వాత తొలి కేబినెట్‌ భేటీ ఏయూలోనే నిర్వహించామని, దేశంలోని ప్రాచీన యూనివర్సిటీల్లో ఏయూ ఒకటని, ఏయూలో చదవనందుకు ఎంతో బాధపడుతున్నానని లోకేశ్ అన్నారు. ఏయూ స్థాపన వెనుక ఎంతోమంది కష్టం, త్యాగం ఉందని కొనియాడారు. ఏయూ అభివృద్ధి కోసం అనేకమంది దాతలు సాయం చేశారని లోకేశ్‌ వెల్లడించారు. వీసీలకు విజన్ ఉంటేనే వర్సిటీలు అభివృద్ధి చెందుతాయని మంత్రి లోకేశ్‌ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

"ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ చిహ్నం కూడా ప్రత్యేకమే. అంతేకాకుండా ఏయూ పరిధిలో 400 అనుబంధ కళాశాలలు ఉన్నాయి. ఏయూ రాష్ట్రానికే కాదు, దేశానికి కూడా గర్వకారణం. వర్సిటీలు కాలానికి అనుగుణంగా తమ కరిక్యులమ్‌ మార్చుకోవాలి. ఏడాదిలోగా వర్సిటీల్లోని ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులన్నీ భర్తీ చేస్తాం"-లోకేశ్, విద్యాశాఖ మంత్రి

పదిమందిని కలవడం వల్లే గెలుపన్న త్రివిక్రమ్: తాను కూడా ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ విద్యార్థినేనని దిగ్గజ సినీదర్శకులు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్‌ అన్నారు. విభిన్న ఆలోచనలున్న వారిని ఒకచోటకు తీసుకొచ్చే కేంద్రమే వర్సిటీ అని త్రివిక్రమ్ పేర్కొన్నారు. ప్రకృతిని మనం చూడటంలోనే తేడా ఉందన్న త్రివిక్రమ్, ఏయూని విశాలమైన ప్రాంగణంలో నిర్మించారని గుర్తు చేశారు. ఇక్కడ చదువుకుని ఎందరో గొప్పవాళ్లు అయ్యారని, మనకు అలవాటు ఉన్నవే గొప్పవని మనం అనుకుంటామని వివరించారు. పదిమందిని కలవడం వల్లే గెలవాలన్న ఆలోచన పుడుతుందని త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్‌ స్పష్టం చేశారు. ఏయూలో ఫిజిక్స్‌ చదువుకునేందుకు వచ్చి తెలుగు సాహిత్యం చదివానని త్రివిక్రమ్ చమత్కరించారు. ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ ఎంతోమందికి చోదకశక్తి ఇచ్చిందని త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్‌ వెల్లడించారు.

"నేను కూడా ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ విద్యార్థినే. ఏయూలో ఫిజిక్స్‌ చదువుకునేందుకు వచ్చి తెలుగు సాహిత్యం చదివాను. పదిమందిని కలవడం వల్లే గెలవాలన్న ఆలోచన పుడుతుంది. విభిన్న ఆలోచనలున్న వారిని ఒకచోటకు తీసుకొచ్చే కేంద్రమే వర్సిటీ"- త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్, సినీ దర్శకులు

మరో వందేళ్ల ప్రణాళికతో ముందుకెళ్తునామన్న వీసీ: వందేళ్ల ప్రస్థానంలో ఏయూ అనేక విజయాలు సాధించిందని వీసీ పీ.రాజశేఖర్ అన్నారు. పరిశోధనకు అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చామన్నారు. దేశీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అనేక ఒప్పందాలు చేసుకున్నామని వీసీ గుర్తు చేశారు. నిర్దేశిత లక్ష్యంతో ముందుకెళ్తున్నామన్న వీసీ, ఈ వందేళ్లలో అనేక కోర్సులు ప్రవేశపెట్టామని వివరించారు. అదే విధంగా మరో వందేళ్ల ప్రణాళికతో ముందుకెళ్తున్నామని వెల్లడించారు.

ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ శతాబ్ది ఉత్సవాలు వేడుకల్లో భాగంగా వేదికపై ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్‌ను మంత్రి లోకేశ్‌ సన్మానించారు. ఆపై ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్‌కు బాలాజీ ప్రతిమను సీఎం చంద్రబాబు అందించారు. అనంతరం ఏయూ శతాబ్ది ఉత్సవాల స్మారక నాణేన్ని ముఖ్య అతిథులు ఆవిష్కరించారు.

