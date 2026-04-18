భోజనంలో అన్నమే తింటారా? - ఇంకా ఏమైనా తీసుకుంటారా? : 'జనగణన'లో ఈ ప్రశ్నకు కచ్చితమైన ఆన్సర్ ఇవ్వాల్సిందే
జనగణనలో ప్రజల భోజన అలవాట్లపై ఆరా - మొత్తం 34 ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వాలి - ఈ నెల 26 నుంచి వచ్చే నెల 10 వరకు వివరాలు ఆన్లైన్లో నమోదుకు అవకాశం
Published : April 18, 2026 at 10:08 AM IST
Census Asks About People Food Habits : మీరు రోజూ తీసుకునే ఆహారంలో భాగంగా వరి అన్నం, గోధుమ రొట్టెలు కాకుండా సజ్జలు, జొన్నలు, మక్కలు లాంటి తృణ ధాన్యాలేమైనా తీసుకుంటారా? త్వరలో జరగబోయే జనాభా లెక్కల్లో ఈ ప్రశ్నకు ప్రతి కుటుంబం కూడా తప్పనిసరిగా సమాధానం తెలియజేయాల్సి ఉంటుంది. జనగణనలో భాగంగా ఈసారి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ వివరాలను ప్రత్యేకంగా సేకరిస్తోంది. రేషన్కార్డులపై ప్రస్తుతం బియ్యం, గోధుమల పంపిణీనే ఎక్కువగా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో దేశ చరిత్రలోనే తొలిసారిగా ఈ జనగణనలో వీటి వివరాలనూ సేకరించాలని నిర్ణయించింది. ఈ ఐదు మాత్రమే కాకుండా వేరే ఆహారం అయితే ఇతరాలు అని ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
ప్రజల ఆహారపు అలవాట్ల ఆధారంగా రేషన్కార్డులపై పంపిణీ చేయాల్సిన వాటిని నిర్ణయించాలన్న యోచనలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉన్నట్లుగా సమాచారం. ఈ నెల 26వ తేదీ నుంచి వచ్చే నెల 10 వరకు ఆన్లైన్లో వివరాల నమోదుకు అవకాశం ఉండగా, రాష్ట్ర ప్రజలు మొత్తం 34 ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఈ వ్యక్తిగత వివరాలను se.census.gov.in పోర్టల్లో కుటుంబ యజమాని లేదా యజమాని తరఫున ఫ్యామిలీ మెంబర్లు ఎవరైనా నమోదు చేయాలి. కుటుంబంలో ఎవరో ఒకరి స్మార్ట్ఫోన్ నంబర్ను తప్పనిసరిగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.
ఈ విధంగా నమోదు చేసినా, చేయకున్నా వచ్చే నెల 11వ తేదీ నుంచి జూన్ 9లోగా గణకులు ప్రతి ఇంటికి వస్తారు. ప్రజలు అప్పటికే వ్యక్తిగతంగా నమోదు చేస్తే అవి వాస్తవమా కాదా అనేది తనిఖీ చేసి కుటుంబ యజమాని సంతకాన్ని తీసుకుంటారు. నమోదు చేయనట్లయితే వివరాలను అడిగి తెలుసుకొని ఆన్లైన్లో ఎంటర్ చేస్తారు.
ఎస్సీ, ఎస్టీలపై : జనాభాలో ఎస్సీ (షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్), ఎస్టీలు (షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్) ఎందరు? వారు ఏ మతాల్లో ఉన్నారనే వివరాలను కూడా పక్కాగా సేకరిస్తారు. హిందూ, బౌద్ధ, సిక్కు మతంలో ఉన్న దళిత వర్గాలనే ఎస్సీలుగా నమోదు చేయాలని, ఇతర మతంలో ఉన్నవారిని ఈ కేటగిరీలో ఎంటర్ చేయవద్దని 13వ ప్రశ్నలో కేంద్రం స్పష్టమైన ఆదేశాలిచ్చింది. గిరిజనులు ఏ మతంలో ఉన్నప్పటికీ వారిని ఎస్టీ అని నమోదు చేయాలని సూచించింది.
ఇంటికి గ్యాస్ కనెక్షన్ ఉందా? ఉంటే సిలిండర్ ఆధారంగానే వంట చేస్తున్నారా లేదంటే కిరోసిన్, కట్టెల పొయ్యి, బయోగ్యాస్ లాంటి ఇతర వంట చెరకును వినియోగిస్తున్నారా అని ఈసారి స్పష్టమైన సమాధానం సేకరిస్తున్నారు. గతంలో జరిగిన జనాభా లెక్కల్లో గ్యాస్ కనెక్షన్ ఉందా లేదా అని మాత్రమే అడిగేవారు.
ఇల్లు ఎక్కడున్నా చెప్పాలి : కొంతమందికి వేరేచోట సొంత ఇల్లు ఉన్నప్పటికీ, ఉపాధి రీత్యా మరో ప్రాంతంలో నివసిస్తూ అక్కడ అద్దె ఇంట్లో ఉంటారు. ఇలాంటి వారు అద్దె ఇంట్లో నివసిస్తున్నట్లు చెప్పినా, దేశంలో మరెక్కడైనా సొంత ఇల్లు ఉందా లేదా అనేది స్పష్టమైన సమాధానం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. దీనివల్ల సొంత ఇల్లు ఉన్నవారు ఎందరు? లేనివారు ఎందరు అనేది తేల్చడానికి ఈ సమాచారం రాబట్టాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది.
- రేడియో వింటున్నారా? సొంత రేడియో సెట్ ఉందా? లేదా స్మార్ట్ఫోన్లో ఉన్న రేడియోను వింటున్నారా? అనేది తప్పనిసరిగా తెలపాలి. (ప్రధానమంత్రి నిర్వహిస్తున్న మన్కీ బాత్ నేపథ్యంలో ఈ ప్రశ్న అడుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది)
- ఈ నెల ఒకటి నుంచి పలు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు, 10 రాష్ట్రాల్లో ఆన్లైన్లో వ్యక్తిగతంగా నమోదు ప్రారంభమైంది. తాజాగా బిహార్ రాష్ట్రంలో శుక్రవారం ప్రారంభించారు. బంగాల్, గుజరాత్, ఝార్ఖండ్ మినహా మిగిలిన రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలన్నింటికీ జనగణన షెడ్యూలును కేంద్రప్రభుత్వం తాజాగా విడుదల చేసింది.
