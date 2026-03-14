మే 11 నుంచి తొలిదశ జనాభా లెక్కలు - ప్రభుత్వ పనితీరు మెరుగుపడేందుకు జనగణనే కీలకం

తెలంగాణ ఏర్పడ్డాక తొలిసారి జనగణన - రాష్ట్రంలో 11 మే నుంచి జూన్ 09 వరకు తొలిదశ లెక్కింపు - డిజిటల్‌ మోడ్‌లో జనగణన చేపట్టేందుకు ఆఫ్‌లైన్ మోడ్‌లో పనిచేసే యాప్‌ వినియోగం

Census Director Bharati Holikeri Pressmeet (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 14, 2026 at 7:41 PM IST

Census Director Bharati Holikeri Pressmeet : అన్ని శాఖల్లో పురోగతి రావాలన్నా, అభివృద్ధి జరగాలన్నా, ప్రభుత్వం ఉపయోగకరమైన పాలసీలు చేయాలన్నా ముఖ్యమైనది జనగణన మాత్రమేనని జనగణన డైరెక్టర్‌ భారతి హోళికేరి పేర్కొన్నారు. 2026 మే 11 నుంచి తొలిదశ జనాభా లెక్కలు ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో మీడియా ఓరియెంటేషన్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడంలో మీడియా వారథిగా పని చేస్తోందని జనాభా లెక్కల విషయంలోనూ అదే విధంగా కృషి చేయాలని కోరారు.

జనగణనపై వివరణ : హైదరాబాద్‌ కోఠిలోని సెన్సస్ కార్యాలయంలో డైరెక్టర్‌ భారతి హోళికేరి ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. జనాభా లెక్కలు జరగనున్న విధానంపై మీడియా ఓరియెంటేషన్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. 1872లో తొలిసారి జనాభాను బ్రిటిష్ కాలంలో లెక్కించారని, తర్వాత 1881లో తొలిసారి సింక్రోనస్‌ సెన్సెస్‌ (సమకాలిక జనాభా లెక్కలు) జరిగాయని చెప్పారు. 1951లో తొలిసారి స్వాతంత్ర్య భారత్‌లో జనగణన జరిగిందని తెలిపారు. 2027లో జరగనున్న ఈ జనగణన స్వాతంత్య్ర భారత్‌లో ఎనిమిదోసారి, మొత్తంగా 16వదని గుర్తు చేశారు.

డిజిటల్‌ మోడ్‌లో జనగణన : కేంద్ర హోంశాఖ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రాల సహకారంతో ఫెడరల్ స్ఫూర్తితో జనగణన జరుగుతోందని వివరించారు. రాష్ట్రంలో సీఎస్, నోడల్ ఆఫీసర్, ప్రిన్సిపల్ సెన్సెస్ ఆఫీసర్, ఛార్జ్ ఆఫీసర్‌తో పాటు ఎన్యుమరేటర్స్‌, సూపర్వైజర్లు దీనిలో పాల్గొంటారని తెలిపారు. ఇందులో సేకరించిన సమాచారాన్ని పూర్తిగా భద్రంగా ఉంటుందని, దుర్వినియోగం చేసే అవకాశం ఉండదని హామీ ఇచ్చారు. ఎన్యూమరేటర్లు ఎవరైనా అతిగా ప్రవర్తిస్తే మూడు నెలల వరకు జైలుశిక్షతో పాటు జరిమానా ఉంటుందని హెచ్చరించారు. ఈసారి పూర్తిగా డిజిటల్‌ మోడ్‌లో జనగణన చేపట్టేందుకు ఆఫ్‌లైన్ మోడ్‌లో పని చేసే యాప్‌ను ఉపయోగిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

"తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత రాష్ట్రంలో జరగనున్న తొలి జనగణన జరగనున్న నేపథ్యంలో అందరూ సహకరించాలి. రాష్ట్రంలో 11 మే నుంచి జూన్ 09 వరకు తొలిదశ లెక్కింపు జరుగుతుంది. హౌస్ హోల్డింగ్ లెక్కింపులో ప్రతి బిల్డింగ్ సహా పూరి గుడిసెలకు నెంబర్ ఇస్తాం. ఇందులో సెల్ఫ్ ఎన్యుమరేషన్‌కు 2026 ఏప్రిల్ 26 నుంచి మే 10 వరకు అవకాశం కల్పిస్తున్నాం. 2వ దశలో జనాభా లెక్కింపు 2027 ఫిబ్రవరి 9 నుంచి 28 వరకు జరుగుతుంది. 2027 ఫిబ్రవరి 28 రాత్రి నిరాశ్రయుల లెక్కింపు ఉంటుంది" - భారతి హోళికేరి, జనగణన డైరెక్టర్‌

రివిజన్​ రౌండ్​లో 33 ప్రశ్నలు : 2027 మార్చ్‌ 01 నుంచి 05 వరకు రివిజన్ రౌండ్ ఉంటుందని భారతి పేర్కొన్నారు. మొదటి దశలో 33 ప్రశ్నలు ఉంటాయని తెలిపారు. వాటిలో 1-14 వరకు ఆ బిల్డింగ్ స్థితిగతులు, 15-24 నుంచి మౌలిక వసతులు, 25-31 వరకు ఇంట్లో ఉండే చిన్న చిన్న ఆస్తులకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. 32లో ఆహార అలవాట్లు, 33లో మొబైల్ నెంబర్ ఉంటాయన్నారు. సెల్ఫ్ ఎన్యుమరేషన్ చేసిన తర్వాత ఎడిట్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.

ప్రీటెస్ట్ విజయవంతం : సన్నద్ధతలో భాగంగా హౌస్‌లిస్టింగ్ అండ్ హౌస్‌ సెన్సెస్‌ ఆపరేషన్‌లో భాగంగా 2025 నవంబర్‌ 10 నుంచి 30 వరకు ప్రీటెస్ట్ నిర్వహించినట్లు భారతి తెలిపారు. దీనికోసం జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధిలో 22వ సర్కిల్ 112వ వార్డ్​లో, నల్గొండ జిల్లాలో తిప్పర్తి, ఏజెన్సీ ఏరియాలో భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో పినపాకను ఎంచుకుని విజయవంతంగా పూర్తి చేసినట్లు వెల్లడించారు. 2027లో జరగనున్న జనగణన కోసం లెవల్ 1లో ఇద్దరు నేషనల్ ట్రైనర్స్ ఉంటారు. లెవల్‌ 2లో 66 మంది మాస్టర్‌ ట్రైనర్స్‌, లెవల్‌ 3లో 1220 మంది ఫీల్డ్‌ ట్రైనర్స్, ఛార్జ్‌ క్లర్క్‌ అండ్‌ టెక్నికల్‌ అసిస్టెంట్‌ ట్రైనింగ్‌ 3,728, ఎన్యుమరేటర్లు, సూపర్‌వైజర్లు కలిసి 88,470 మంది ఉన్నారని తెలిపారు. ప్రిన్సిపల్‌ సెన్సెస్‌ అధికారిగా ఉండే వ్యక్తి ఆ జిల్లాలో జరిగే లెక్కింపుపై పూర్తి అధికారం కలిగి ఉంటారని చెప్పారు. ఎన్యూమరేటర్లు తప్పు సమాచారం సేకరించవద్దని, ఏదైనా తప్పు ఉంటే ఎడిట్ అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. సరైన సమయంలో క్వాలిటీ డాటా ఇవ్వడమే ఎన్యుమరేటర్ల ప్రధాన కర్తవ్యమని తెలిపారు.

అవాస్తవాలను నమ్మొద్దు : దేశంలో అక్రమంగా ఉన్న రోహింగ్యాలు కూడా జనాభా లెక్కల్లో ఉంటారని విదేశాల్లో పని కోసం వెళ్లినవారు ఈ లెక్కల్లో ఉండరని తెలిపారు. ఇవి భారత పౌరసత్వాన్ని నిర్ణయించే లెక్కలు కావని కేవలం జనాభా ఎంత ఉందో తెలుసుకోవడానికి చేస్తున్నందున ప్రజలంతా అవాస్తవాలను నమ్మొద్దని కోరారు. సమాచారం గోప్యంగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు.

