తెలంగాణలో తొలిసారి జనాభా లెక్కలు - ప్రారంభమైన సెల్ఫ్ ఎన్యుమరేషన్
రాష్ట్ర ఆవిర్భావం తర్వాత మొదటిసారి రాష్ట్రంలో జనగణన - మొదటి దశలో భాగంగా స్వీయగణన చేపడుతున్న అధికారులు - ఉదయం 6 గంటల నుంచి అందుబాటులోకి వచ్చిన ప్రత్యేక పోర్టల్
Published : April 26, 2026 at 7:19 AM IST
Self Enumeration for Census 2027 in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావం తర్వాత మొదటిసారి చేపట్టిన జనగణన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నేటి నుంచే ప్రారంభమైంది. మొదటి దశలో భాగంగా స్వీయగణన చేపడుతున్న అధికారులు ఇందుకోసం రూపొందించిన ప్రత్యేక పోర్టల్ se.census.gov.in ఉదయం 6 గంటల నుంచి అందుబాటులోకి వచ్చింది. స్వీయగణన తప్పనిసరి కాదని ఇదొక ఆప్షన్ మాత్రమే అని అధికారులు పేర్కొన్నారు. దేశంలో మొదటిసారి జరిగే సెల్ఫ్ ఎన్యుమరేషన్ చారిత్రక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని కొనియాడారు.
స్వీయ ధ్రువీకరణలో 33 ప్రశ్నలు : 16 ఏళ్ల తర్వాత దేశంలోని ఆయా రాష్ట్రాల్లో జనగణన జరుగుతుండగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాత్రం మొదటి సారి జనాభా లెక్కల సేకరణను అధికారులు ప్రారంభించారు. 2 దశల్లో జరిగే జనగణనలోని మొదటి దశలోని స్వీయ ధ్రువీకరణ నేటి నుంచే ప్రారంభమైంది. సెల్ఫ్ ఎన్యుమరేషన్ కోసం అధికారులు రూపొందించిన ప్రత్యేక పోర్టల్ ఉదయం 6 గంటల నుంచి అందుబాటులోకి వచ్చింది. వచ్చే నెల 10 వరకు జరిగే స్వీయ ధ్రువీకరణలో 33 ప్రశ్నలు ఉంటాయని జనగణన డైరెక్టర్ హోలికేరి తెలిపారు. ఏప్రిల్ 26 నుంచి మే 10 వరకు సెల్ఫ్ ఎన్యుమరేషన్ పూర్తయిన తర్వాత మే 11 నుంచి జూన్ 9 వరకు ఎన్యుమరేటర్లు హౌస్ లీస్టింగ్ చేస్తారని వివరించారు. ఇందుకు 80 వేల మంది ఎన్యుమరేటర్లు అవసరం ఉన్నట్లు చెప్పారు. మొత్తంగా జనగణన-2027ను మదర్ ఆఫ్ ఆల్ సెన్సెగా ఆమె పేర్కొన్నారు.
హైదరాబాద్ కోర్ అర్బన్ రీజియన్లో మూడు కార్పొరేషన్లను ఒక యూనిట్గా తీసుకొని జనగణన చేపట్టనున్నట్లు కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ స్పష్టం చేశారు. సర్కిళ్లను చార్జులను నియమించనున్నట్లు సర్కిళ్లలోని డిప్యూటీ కమిషనర్లను చార్జ్ ఆఫీసర్లుగా ఉంటారని వెల్లడించారు. కోర్ అర్బన్ రీజియన్లో కంటోన్మెంట్తో కలుపుకొని 61 ఛార్జ్ ఆఫీసర్లు ఉంటారని ఆర్వీ కర్ణన్ కర్ణణ్ తెలిపారు. కమిషనర్లుగా సీఎంసీ, మల్కాజ్ గిరి కమిషనర్లు బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తారని తెలిపారు.
పూర్తి పారదర్శకతతో జనగణన : మొత్తంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగే మొట్టమొదటి జనగణనను పూర్తి పారదర్శకతతో చేపట్టనున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇందుకు ప్రజల సహకారం కూడా ఎంతో అవసరం అని పేర్కొన్నారు. మొదటి దశ వివరాల సేకరణ తర్వాత 2027లో ఫిబ్రవరిలో రెండో దశ చేపట్టి అప్పుడు వ్యక్తిగత సమాచారం సేకరించనున్నట్లు జనగణన తెలంగాణ డైరెక్టర్ భారతి హోళికేరి తెలిపారు.
"మొట్టమొదటి జనగణనను పూర్తి పారదర్శకత చేపడుతున్నాం. మొదటి దశ వివరాల సేకరణ తర్వాత 2027లో ఫిబ్రవరిలో రెండో దశ చేపట్టి అప్పుడు వ్యక్తిగత సమాచారం సేకరణ ఉంటుంది" - భారతి హోలికేరి, జనగణన తెలంగాణ డైరెక్టర్
సమాచార భద్రతపై భయం వద్దు : సెల్ఫ్ ఎన్యుమరేషన్ 16 భాషల్లో అందుబాటులో ఉంటుందని, సమాచార భద్రతపై ఎలాంటి భయాందోళన చెందవద్దని హోళికేరి సూచించారు. జనగణనతో పాటే కులగణన ఉంటుందని తెలిపారు. , తొలివిడతలో ఇళ్లకు సంబంధించిన వివరాల నమోదు ఉంటుందని, మే 11 నుంచి జూన్ 19 వరకు నివాసాలపై మార్కింగ్ చేస్తామని, మూడు, నాలుగు రోజుల్లో నివాసాల మార్కింగ్ పూర్తి అవుతుందని వివరించారు. జనగణన కోసం 1855 నంబర్తో హెల్ప్లైన్ ఏర్పాటు చేశామని, ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 6 వరకు హెల్ప్లైన్ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయని అన్నారు.