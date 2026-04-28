జనగణనను వ్యతిరేకించిన గిరిజనుల అరెస్ట్ - మంత్రి సంధ్యారాణి చొరవతో విడుదల
కొఠియాలో జనగణన చేపట్టిన ఒడిశా అధికారులు - వ్యతిరేకించడంతో ఇద్దరు గిరిజనుల అరెస్టు - మాట్లాడేందుకని పిలిచి ఒడిశా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారని గిరిజనుల ఆరోపణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 2:16 PM IST
Census Dispute in Kotia Village: మన్యం జిల్లా సాలూరు మండలం కొఠియాలో ఒడిశా అధికారులు జనగణన చేపట్టారు. ఈ సర్వేను వ్యతిరేకించడంతో ఇద్దరు గిరిజనులను అరెస్టు చేశారు. మంత్రి సంధ్యారాణి చొరవతో వారిద్దరిని పోలీసులు విడుదల చేశారు. ఆంధ్రకు చెందిన తమను ఒడిశా అధికారులు జనగణన సర్వే చేయడాన్ని స్థానిక గిరిజనులు వ్యతిరేకించారు. ఆంధ్రలో ఉన్నందున తమ వివరాలను ఇచ్చేందుకు నిరాకరించడంతో అధికారులు వెళ్లిపోయారు. ఈ విషయాన్ని అధికారులు ఒడిశా పోలీసులకు తెలియజేయశారు. మాట్లాడేందుకని పిలిచిన పోలీసులు తమను అరెస్టు చేశారని గిరిజనులను ఆరోపించారు.
ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ లీగల్ సెల్ అడ్వైజర్ క్వాటర్ లక్ష్మణ, బాధిత కుటుంబాలు, మరో లాయర్ కలిసి కోలాపూర్ జిల్లా సివిల్ కోర్టుకు వెళ్లి బెయిల్ కోసం దరఖాస్తు చేశారు. వీరికి బెయిల్ సోమవారం నాడు సాయంత్రం మంజూరు అయింది. ఆ సమయానికి సబ్ జైలు మూసి వేయడంతో నేడు మంగళవారం ఉదయం బెయిల్పై వారిద్దరిని విడుదల చేశారు.
'మా గ్రామంలో మేము ఉన్నప్పుడు ఒడిశా అధికారులు వచ్చి జనగణన సర్వే చేస్తున్నాం. మీరు సహకరించాలన్నారు. అప్పుడు మా పిల్లలు ఆంధ్రలో చదువుతున్నారు మేం ఆంధ్రలో ఉంటామని, సర్వే వివరాలు ఇవ్వబోమని చెప్పాం. వెంటనే వారు వెళ్లి, ఒడిశా పోలీసుల్ని పంపించారు. మమ్మల్ని మాట్లాడదాం రండి అని పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్లి అక్కడి నుంచి జైల్లో పెట్టారు. మేం గిరిజనులము మాకు సరైన నాగరికత, చదువు లేదు. ఎందుకు తీసుకొని వెళ్తున్నారో కూడా తెలియని పరిస్థితి. ఈ రోజు మా తరఫున ఎవరూ లేరు. సమయానికి మంత్రి సంధ్యారాణి, లాయర్లు వచ్చి మాకు బెయిల్ ఇప్పించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మేము ఆంధ్రాలోనే ఉంటాం.' -బాధిత గిరిజనులు
జనగనణకు వివరాలు ఇవ్వబోమని తేల్చి చెప్పినందుతు తమని అన్యాయంగా నిర్బంధించారని గిరిజనులు వాపోయారు.ఆంధ్ర ఒడిశా సరిహద్దు గ్రామాల్లో సర్వేకి సహకరించమన్న ఒక మాటకి వీళ్లని ఇలా హింస పెట్టడం సరికాదని తెలుగుదేశం పార్టీ గిరిజన నాయకుడు డిప్పల కృష్ణ అన్నారు. గిరిజనులను అండగా కూటమి ప్రభుత్వం ఉంటుందన్నారు.
