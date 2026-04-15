ఏపీలో రేపటి నుంచే జనగణన - తొలుత హౌస్​ లిస్టింగ్​ : సెన్సస్‌ అధికారి జె.నివాస్

రాష్ట్రంలో రేపటి నుంచి సెన్సస్ ప్రక్రియ ప్రారంభం - కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రణాళికలకు సెన్సస్ ప్రామాణికమని తెలిపిన సెన్సస్‌ అధికారి జె.నివాస్ - దీనికి ప్రజలు పూర్తిగా సహకరించాలని పిలుపు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 6:29 PM IST

Census Process to Begin in AP Tomorrow: రేపటి నుంచి ఏపీలో సెన్సస్ 2027 ప్రక్రియ ప్రారంభించనున్నట్లు ఏపీ జనగణన అధికారి జె. నివాస్ స్పష్టం చేశారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రణాళికలకు సెన్సస్ ప్రామాణికమని తెలిపారు. ప్రస్తుతం జరిగేది 16వ సెన్సస్ అని తెలిపారు. స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాత 8వ సెన్సస్ అని నివాస్ వివరించారు.

జనాభా గణన ఫిబ్రవరిలో ప్రారంభమవుతుందని, ఈ లోపు హౌస్ లిస్టింగ్ జరుగుతుందని స్పష్టం చేశారు. సెన్సస్ ప్రక్రియకు ప్రజలు పూర్తి సహకరించాలని కోరారు. ఎన్యూమరేటర్లకు అవసరమైన వివరాలు తప్పకుండా అందించాలని, ఇంటి నంబర్లు నమోదు చేసే ప్రక్రియకు ఎటువంటి అడ్డంకులు పెట్టొద్దని తేల్చిచెప్పారు. సెన్సస్ సమాచారం ప్రభుత్వ పథకాలకి కీలక ఆధారమని నివాస్ చెప్పారు. సెన్సస్‌కు అడ్డంకులు కల్పిస్తే క్రిమినల్ చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు.

''కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రణాళికలకు సెన్సస్ ప్రామాణికం. స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాత 8వ సెన్సస్ ఇది. జనాభా గణన ఫిబ్రవరిలో జరుగుతుంది. ఈలోగా ఇంటి లెక్కలు పూర్తవుతాయి. సెన్సస్ ప్రక్రియకు ప్రజలు పూర్తిగా సహకరించాలి. ఇంటి నంబర్ల నమోదు ప్రక్రియకు ఎలాంటి అడ్డంకులు పెట్టవద్దు. సెన్సస్ సమాచారమే ప్రభుత్వ పథకాలకు కీలక ఆధారం. సెన్సస్‌కు అడ్డంకులు కల్పిస్తే క్రిమినల్ చర్యలు''.- జె.నివాస్, సెన్సస్‌ అధికారి

ప్రజ‌లంతా భాగస్వాములు కావాలి: జ‌నగ‌ణ‌న 2027 తొలిద‌శ‌లో భాగంగా ఈ నెల 16 నుంచి 30వ తేదీ వ‌ర‌కు స్వీయ గ‌ణ‌న జ‌రుగుతుంద‌ని ఇందులో ప్రజ‌లంతా భాగస్వాములు కావాలని ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా కలెక్టరు డాక్టరు లక్ష్మీశ విజ్ఞప్తి చేశారు. జ‌న‌గ‌ణ‌న‌లో తొలిసారిగా ఆన్‌లైన్‌ విధానం అందుబాటులోకి వ‌చ్చింద‌ని తెలిపారు. https://se.census.gov.in పోర్టల్ ద్వారా ప్రజ‌లు త‌మ వివ‌రాల‌ను నమోదు చేసుకోవచ్చని చెప్పారు. దీనివ‌ల్ల స‌మ‌యం ఆదాతో పాటు దోష ర‌హితంగా క‌చ్చిత‌మైన డేటా ల‌భిస్తుంద‌ని వివ‌రించారు.

34 అంశాలను ఈ గణన ద్వారా ప్రజలు తమ వివరాలను తెలియజేయాల్సి ఉంటుందని కలెక్టరు అన్నారు. స్వీయ గ‌ణ‌నపై ప్రచార కార్యక్రమం నిర్వహిస్తామని 16వ తేదీన మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, జెడ్పీ, ఎంపీపీలు, ఛైర్‌పర్సన్లు, జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీల‌ను స్వీయ గ‌ణ‌న‌లో భాగ‌స్వామ్యం చేస్తామని వెల్లడించారు. అలాగే 17వ తేదీన సచివాలయ సిబ్బంది, హెచ్‌వోడీ కార్యాల‌యాల సిబ్బంది, జిల్లా కార్యాల‌యాల సిబ్బంది, మండ‌ల కార్యాల‌యాల సిబ్బంది త‌మ వివ‌రాల‌ను న‌మోదు చేసుకోవాల‌ని సూచించారు. ఇలా ఏప్రిల్ 30వ తేదీ వ‌ర‌కు వివిధ వర్గాల ప్రజ‌లు త‌మ వివ‌రాల‌ను న‌మోదు చేసుకొని కార్యక్రమాన్ని విజ‌య‌వంతం చేయాల‌ని క‌లెక్టర్ ల‌క్ష్మీశ కోరారు.

