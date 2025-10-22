ETV Bharat / state

రద్దీ ప్రాంతాల్లో ఏమరుపాటుగా ఉన్నారా? - మీ సెల్​ఫోన్​ గోవిందా!

హైదరాబాద్​లో పెరుగుతున్న సెల్​ఫోన్ చోరీలు - పర్యాటక ప్రాంతాలు, మార్కెట్లు, బస్టాండ్లు, రైల్వేస్టేషన్లలో అధికశాతం ఘటనలు - నిత్యం 30-40కు పైగా చోరీ అవుతున్నట్లు అందుతున్న ఫిర్యాదులు

Cellphone Thefts Are On The Rise
Cellphone Thefts Are On The Rise (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 22, 2025 at 3:57 PM IST

2 Min Read
Cellphone Thefts Are On The Rise : హైదరాబాద్​ నగరంలో సెల్‌ఫోన్‌ చోరీలు అధికమయ్యాయి. పర్యాటక ప్రాంతాలు, మార్కెట్లు, బస్టాండ్లు, రైల్వే స్టేషన్లలో ప్రజల నుంచి రెప్పపాటులో మొబైల్ ఫోన్లు అపహరించి దొంగలు పరారవుతున్నారు. నిత్యం 30 నుంచి 40కుపైగా సెల్‌ఫోన్లు చోరీ అవుతున్నట్లుగా పోలీసులకు ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయి. బాధితులు కంప్లైంట్ చేసేలోపు యూపీఐ అకౌంట్లలోని నగదును ఆగంతకులు కాజేస్తున్నారు. అధిక శాతం ఫోన్ల చోరీకి ప్రజల ఏమరపాటే కారణమని పోలీసులు చెబుతున్నారు. ఫోన్‌ అపహరణకు గురైన వెంటనే సీఈఐఆర్‌ వెబ్‌సైట్‌లో సిమ్‌కార్డు, స్మార్ట్​ఫోన్లు బ్లాక్‌ చేయడం ద్వారా నష్టం జరగకుండా బయటపడొచ్చని తూర్పు మండల డీసీపీ బాలస్వామి వెల్లడించారు.

ఎలా పోతున్నాయంటే : ట్రైన్​ బోగీల్లోకి ప్రయాణికులు ఎక్కే సమయంలో సెల్​ఫోన్ దొంగలు తమ చేతివాటం ప్రదర్శిస్తున్నారు. కిటికీల పక్కన, రెస్ట్​ రూంలలో ఛార్జింగ్‌కు ఉంచిన ఫోన్లనూ తస్కరిస్తున్నారు. సందర్శకుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉండే చార్మినార్, గోల్కొండ, ట్యాంక్‌బండ్‌ లాంటి ప్రదేశాల్లో కొంతమంది మహిళలు చోరీలకు పాల్పడుతున్నారని పోలీసులు చెబుతున్నారు.

సైబర్‌ నేరాల్లో వినియోగం : మొబైల్​ఫోన్లు చోరీ చేస్తున్నవారు వాటిని సైబర్‌ నేరాలు, డ్రగ్స్‌ తదితర అసాంఘిక కార్యకలాపాల్లో వినియోగిస్తున్నట్లుగా దర్యాప్తులో గుర్తించామని ఓ పోలీసు అధికారి తెలిపారు. ఎంజీబీఎస్‌లో ఓ యువతి ఛార్జింగ్‌ పెట్టిన ఫోన్‌ చోరీకి గురైంది. రెండు రోజుల అనంతరం ఆమె కొత్త సిమ్‌కార్డును తీసుకోవడంతో బ్యాంకు అకౌంట్​లోని రూ.రెండు లక్షలు మాయమైనట్లుగా గుర్తించారు.

సీఈఐఆర్‌ పోర్టల్‌ ద్వారా : 2023 ఏప్రిల్‌ నుంచి 2025 అక్టోబరు 16 వరకు పోలీసులు రికవరీ చేసిన ఫోన్ల వివరాలివి
హైదరాబాద్‌ కమిషనరేట్‌ పరిధిలో ఇలా

బ్లాక్‌ చేసిన ఫోన్లు గుర్తించినవి అందజేసినవి
84,003 45,261 14,965

పోన్​ ఫోయిందా ఫిర్యాదు చేయండి ఇలా : సీఈఐఆర్‌ వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా పోగొట్టుకున్న స్మార్ట్​ఫోన్ పనిచేయకుండా బ్లాక్‌ చేయడం అది దొరికాక తిరిగి అన్‌బ్లాక్‌ చేసుకునే సదుపాయం ఉంది. ఎవరైనా ఫోన్‌ పోయిన అనంతరం తొలుత మీసేవ సెంటర్​లో ఫిర్యాదు చేయాలి. ఆ ఫిర్యాదు రిసిఫ్ట్​ను భద్రపరచుకోవాలి. అనంతరం సెల్‌ఫోన్‌ స్టోర్‌కు వెళ్లి అదే నంబర్‌పై కొత్త సిమ్​ను తీసుకోవాలి. అప్పుడు ఆటోమేటిగ్గానే పాత సిమ్‌ బ్లాక్‌ అయిపోతుంది. అనంతరం సీఈఐఆర్‌ పోర్టల్‌ ఓపెన్ చేస్తే కనిపించే అందులో బ్లాక్‌ స్టోలెన్‌/లాస్ట్‌ మొబైల్‌ ఆప్షన్‌ను సెలక్ట్​ చేసుకోవాలి.

పోగొట్టుకున్న స్మార్ట్​ఫోన్​లో అప్పటివరకు వినియోగించిన ఫోన్‌ నంబర్లు, ఐఎంఈఐ నంబర్లతో పాటు అక్కడ అడిగిన ఇతర వివరాలను నమోదు చేయాలి. కంప్లైంట్​ ప్రతి, ఐడీ (ఆధార్‌ మాదిరి), ఫోన్‌ కొనుగోలు రశీదు (అందుబాటులో ఉంటే) అప్‌లోడ్‌ చేయాలి. అనంతరం మీ కొత్త సిమ్‌కు ఓ రిక్వెస్ట్‌ ఐడీ వస్తుంది. ఆ ఐడీ ఆధారంగా కేసు స్టేటస్‌ను తెలుసుకునేందుకు వీలుంటుంది. ఈ విధంగా ఫిర్యాదు అందిన 24 గంటల్లోగా సీఈఐఆర్‌ పోర్టల్‌ సిబ్బంది ఆ ఫోన్‌ను బ్లాక్‌ చేసి పనిచేయకుండా చేస్తారు. సాధారణంగా ఫోన్‌ దొంగిలించినా/ దొరికినా వాళ్లు ఆ మొబైల్​లో కొత్త సిమ్‌ వేసుకొని వినియోగించుకోవాలని చూస్తారు. ఈ విధంగా బ్లాక్‌ చేసిన మొబైల్లో ఇతరులు ఎవరైనా సిమ్‌ కార్డ్‌ వేస్తే, వెంటనే సీఈఐఆర్‌కు అలర్ట్‌ మెసేజ్‌ వస్తుంది.

రూట్​ మార్చిన సెల్​ఫోన్​ దొంగలు - ఫోన్​ కొట్టేశారో యూపీఐతో బ్యాంకు ఖాతాలు ఖాళీ

హైదరాబాద్​లోనే ఎక్కువగా సెల్​ఫోన్​ దొంగతనాలు - అందులో నిందితులందరూ మైనర్లే! - Minors Mobile Theft Crisis

CELL PHONE THEFT CASES INCREASE
MOBILE PHONE THEFT IS ON THE RISE
సెల్​ఫోన్ చోరీలు పెరిగిపోతున్నాయ్
IF MOBILE LOST WHAT TO DO
MOBILE PHONE THEFT IS ON THE RISE

