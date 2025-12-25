ETV Bharat / state

మీ ఫోన్​ పోయిందా - పోలీస్ స్టేషన్​కు వెళ్లకుండానే ఫిర్యాదు చేయొచ్చు

కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన సీఈఐఆర్‌ పోర్టల్‌ www.ceir.gov.in వెబ్‌సైట్‌లో ఫిర్యాదు - వాట్సప్‌ నంబరు 9121102266 ద్వారా పోలీసులకు సమాచారం - ఫోన్​ పోగొట్టుకున్న వెంటనే సిమ్‌కార్డు బ్లాక్‌ చేయించాలంటున్న పోలీసులు

CELL PHONES RECOVERY IN prakasam
CELL PHONES RECOVERY IN prakasam (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 25, 2025 at 3:49 PM IST

3 Min Read
Cell Phones Recovery In Prakasam : ప్రస్తుతం చిన్నాపెద్దా అనే తేడా లేకుండా ప్రతి వ్యక్తి జీవితం సెల్​ఫోన్​ చుట్టూనే తిరుగుతోంది. సెల్​ఫోన్​ మన జీవితంలో ఒక భాగమైపోయింది. వాటిలో వ్యక్తిగత సమాచారంతో పాటు విలువైన సమాచారాన్ని కూడా భద్రపరచుకుంటాం. అలాంటి ఫోన్​ చోరీకి గురైనప్పుడు కొందరు మానసిక ఒత్తిడికి గురవుతారు. అందులో ఉన్న సమాచారం ఎక్కడ బయటపడుతుందోనని తీవ్ర ఆందోళన చెందుతుంటారు. అలాగే ప్రతి ఒక్కరు మొబైల్‌ ఫోన్‌లో బ్యాంకు లావాదేవీలు, వ్యక్తిగత వివరాలు, వాహన పత్రాలను భద్రపరచుకుంటున్నారు. అంత విలువైన ఫోన్‌ ఒక్క నిమిషం కనిపించకుండాపోతే ఉక్కిరిబిక్కిరే అవుతారు.

ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో : ప్రకాశం జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో పోగొట్టుకున్న, చోరీకి గురైన 342 ఫోన్లను ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పోలీసులు గుర్తించారు. వాటిని ఎస్పీ వి. హర్షవర్ధన్‌రాజు చేతుల మీదుగా యజమానులకు అప్పగించారు. ఒంగోలులోని జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో బుధవారం ఆయన మాట్లాడుతూ పోగొట్టుకున్న ఫోన్లను, చోరీకి గురైన వాటిని గుర్తించేందుకు ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. గత మూడు నెలలుగా అయిదు విడతల్లో రూ.50 లక్షల విలువైన ఫోన్లను రికవరీ చేసినట్లు తెలిపారు. వాటిని బాధితులకు అందజేసినట్లు పేర్కొన్నారు.

"ఒకవేళ మీ ఫోన్​ ఎవరికైనా దొరికితే వారు దానిని ఉపయోగించి నేరాలకు పాల్పడే ప్రమాదముంది, కాబట్టి ప్రజలు ఫోన్లను పోగొట్టుకోకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఫోన్​ భద్రత మాత్రం యజమానిదే" - వి.హర్షవర్ధన్‌రాజు, ఎస్పీ

ఫిర్యాదు చేయండిలా: ఎక్కడైనా, ఎవరైనా సెల్​ఫోన్​ పోగొట్టుకుంటే బాధితులు పోలీసుస్టేషన్ల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేదని ఎస్పీ తెలిపారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన సీఈఐఆర్‌ పోర్టల్‌ www.ceir.gov.in వెబ్‌సైట్‌లో lost mobile అనే ఆప్షన్‌ ద్వారా ఫోన్‌ బిల్, ఐడీ ప్రూఫ్‌, ఐఎంఈఐ వివరాలు నమోదు చేసి ఫిర్యాదు నమోదు చేయవచ్చునన్నారు. పోలీసు వాట్సాప్‌ నంబరు 9121102266కు సంప్రదించాలని సూచించారు.

జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి :

  • ఫోన్​ పోగొట్టుకున్న వెంటనే సిమ్‌కార్డును బ్లాక్‌ చేయించాలి.
  • బ్యాంకుకు అనుసంధానంగా ఉన్న నంబరును మార్చుకోవాలి.
  • ఎవరైనా అనుమానాస్పదంగా సెల్​ఫోన్లు అమ్మడానికి ప్రయత్నిస్తే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారమివ్వాలి.
  • సెకండ్‌ హ్యాండ్‌ ఫోన్‌ కొనుగోలు చేయాల్సి వస్తే తప్పనిసరిగా సక్రమమైన రసీదును పరిశీలించి తర్వాత మాత్రమే కొనుగోలు చేయాలి.

ఇక చోరీకి గురైతే చెప్పక్కరలేదు: ఇప్పటి నుంచి ఫోన్ చోరికి గురైతే పోలీస్ స్టేషన్​కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేసే అవసరం లేకుండా 9121102266 నంబరును సంప్రదిస్తే సరిపోతుందని ఎస్పీ హర్షవర్ధన్‌రాజు తెలిపారు. చివరికి ఫోన్​ను గుర్తించి ఆ తరువాత బాధితులకు సమాచారం అందించి అప్పగిస్తామని వెల్లడించారు.

Recovery of Stolen Phones in AP : చౌర్యానికి గురైన సెల్​ఫోన్లను తిరిగి రాబట్టడంలో అనంతపురం జిల్లా పోలీసులు ముందంజలో ఉన్నారు. ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన చాట్‌ బాట్‌ సాఫ్ట్​వేర్ సహాయంతో పోలీసులు చౌర్యానికి గురైన సెల్​ఫోన్లను పలు దఫాలుగా రికవరీ చేసి బాధితులకు అందిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో ఎక్కడ ఫోన్ చౌర్యానికి గురైనా పోలీసులకు సమాచారం ఇస్తే చాలు, సెల్ ఫోన్ ఐఎంఈఐ నెంబర్ ఆధారంగా అట్టే పట్టేస్తున్నారు. తాజాగా అనంతపురం జిల్లాలో సెల్ ఫోన్లు పోగొట్టుకున్న బాధితులని పిలిచి జిల్లా ఎస్పీ జగదీష్ తిరిగి వారికి అప్పగించారు.

రూ.25 కోట్ల విలువైన ఫోన్లు రికవరీ : ఎస్పీగా జగదీష్ బాధ్యతలు చేపట్టాక సెల్ ఫోన్ దొంగలపై కూడా ప్రత్యేకంగా దృష్టిపెట్టారు. సెల్ ఫోన్లు దొంగలించడమే పనిగా పెట్టుకున్న వారిపై కేసులు నమోదు చేయడానికి ప్రత్యేకంగా పోలీసు బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. తొలిసారిగా దొంగిలించిన వారికి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి మొదటి తప్పుగా వదిలేస్తున్నారు. రెండోసారి దొంగతనం కేసులో పట్టుపడితే కేసులు నమోదు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఇలాంటి వారిని గుర్తించి కేసులు నమోదు చేయడానికి ఎస్పీ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఛాట్ బాట్ సహాయంతో ఇప్పటి వరకు 25 కోట్ల రూపాయల విలువైన సెల్ ఫోన్లు రికవరీ చేసి బాధితులకు అందించామని జిల్లా ఎస్పీ జగదీష్ తెలిపారు.

