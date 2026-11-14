సినీ నటుడు గిరిబాబు కన్నుమూత - సీఎం చంద్రబాబు సహా ప్రముఖుల సంతాపం
Giri Babu Passed Away :సినీ నటుడు గిరిబాబు మృతి పట్ల సీఎం చంద్రబాబు సహా ఇతరులు సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 8:12 PM IST
ప్రముఖ సినీ నటుడు గిరిబాబు (80) కన్నుమూశారు. గత కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన హైదరాబాద్ కొండాపూర్లోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ శనివారం తుది శ్వాస విడిచారు. 1946 జూన్ 8న ప్రకాశం జిల్లా కొరిశపాడు రావినూతల గ్రామంలో జన్మించారు. జగమే మాయ చిత్రంతో సినీ పరిశ్రమకు పరిచయమయ్యారు. కథానాయకుడిగా, ప్రతినాయకుడిగా, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా రాణించారు.
మెరుపుదాడి, ఇంద్రజిత్, సింహ గర్జన తదితర చిత్రాలకు నిర్మాతగా గిరిబాబు వ్యవహరించారు. రణరంగం, ఇంద్రజిత్, నీ సుఖమే నే కోరుకున్నా వంటి చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించారు. గిరిబాబు సతీమణి 2016లో అనారోగ్యంతో కన్నుమూశారు. ఆయనకు రఘుబాబు, బోసుబాబు ఇద్దరు కుమారులు. రఘుబాబు హాస్యనటుడిగా కొనసాగుతున్నారు. 2023లో విడులైన అన్నీ మంచి శకునములే ఆయన నటించిన చివరి చిత్రం. గిరిబాబు మృతిపట్ల సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలని ప్రార్థించారు. వారి కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు.
ప్రముఖ సీనియర్ నటుడు, దర్శక నిర్మాత గిరిబాబు మరణం విచారకరం. ప్రకాశం జిల్లాలో ఒక సామాన్య వ్యవసాయ కుటుంబంలో జన్మించిన గిరిబాబు ఐదు దశాబ్దాల పాటు 600లకు పైగా చిత్రాల్లో నటించి... విలన్గా, హాస్యనటుడిగా ఇంకా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుగా ప్రేక్షకులను మెప్పించారు. గిరిబాబు ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. వారి కుటుంబసభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాను.— N Chandrababu Naidu (@ncbn) November 14, 2026
ప్రేక్షకులను మెప్పించారు : గిరిబాబు మృతి పట్ల ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తీవ్ర సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. ఐదు దశాబ్దాల సినీ ప్రస్థానంలో 600కు పైగా చిత్రాల్లో నటించి విలన్గా, హాస్యనటుడిగా, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా ప్రేక్షకులను మెప్పించారని కొనియాడారు. ప్రకాశం జిల్లాలో సామాన్య వ్యవసాయ కుటుంబంలో జన్మించి సినీ రంగంలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారని గుర్తుచేశారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తూ, కుటుంబసభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. ఈ మేరకు ఎక్స్ వేదికగా సీఎం పోస్ట్ చేశారు.
ప్రముఖ తెలుగు సినీనటులు గిరిబాబు గారి మృతి పట్ల నా ప్రగాఢ సంతాపం తెలియజేస్తున్నాను. నాలుగు దశాబ్దాల పాటు 600కు పైగా సినిమాల్లో తనదైన నటనతో గిరిబాబు గారు తెలుగు ప్రేక్షకులను విశేషంగా అలరించారు. నటుడిగానే కాకుండా దర్శకుడిగా, నిర్మాతగా తన ప్రతిభను చాటుకున్నారు. ఆయన మరణం తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు తీరనిలోటు. గిరిబాబు గారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను. కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాను.— Lokesh Nara (@naralokesh) November 14, 2026
గిరిబాబు విభిన్నమైన పాత్రలు పోషించి మెప్పించారని పవన్ కల్యాణ్ పేర్కొన్నారు. సినిమాల్లో చక్కటి హాస్యం కూడా పండించారని గుర్తుచేశారు. ఆయన కుటుంబసభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నట్లు చెప్పారు. గిరిబాబు మరణం తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు తీరని లోటని మంత్రి నారా లోకేశ్ అన్నారు. నటుడిగానే కాకుండా దర్శకుడిగా, నిర్మాతగా కూడా తన ప్రతిభను చాటుకున్నారని కొనియాడారు. నాలుగు దశాబ్దాల పాటు 600కు పైగా చిత్రాల్లో తనదైన నటనతో ప్రేక్షకులను అలరించారని గుర్తుచేశారు. వారి కుటుంబసభ్యులకు సానుభూతి తెలియజేశారు. ఈ మేరకు ఎక్స్ వేదికగా లోకేశ్ పోస్ట్ చేశారు.
సంతాపం ప్రకటించిన మంత్రులు : గిరిబాబు మృతి పట్ల మంత్రులు సంతాపం ప్రకటించారు. తనకు అత్యంత సన్నిహితుడు గిరిబాబు మృతిని జీర్ణించుకోలేకపోతున్నట్లు మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ పేర్కొన్నారు. అద్భుత యాక్టింగ్తో విలక్షణ నటుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నారని గుర్తుచేశారు. గిరిబాబు కష్టపడి ఎదిగి, సినిమాల్లో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారని మంత్రి డీఎస్బీవీ స్వామి అన్నారు. ఆయన అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేశారని, స్వగ్రామం రావినూతలలో అనేక అభివృద్ధి పనులు చేపట్టారని గుర్తుచేశారు.
గిరిబాబు మృతిపై మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నట్లు చెప్పారు. గిరిబాబు మృతిపట్ల ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్ సంతాపం ప్రకటించారు. ఈ మేరకు నటుడు రఘుబాబుతో దామచర్ల ఫోన్లో మాట్లాడారు.
కాపు ఉద్యమ నేత, మాజీ మంత్రి ముద్రగడ పద్మనాభం కన్నుమూత
ముద్రగడ పద్మనాభం కన్నుమూత - సీఎం చంద్రబాబు సహా ప్రముఖుల సంతాపం