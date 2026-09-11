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తిరుమల శ్రీవారి సేవలో సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు - అనూహ్యంగా పెరిగిన భక్తుల తాకిడి

తిరుమల శ్రీవారిని పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు.శ్రీవారి దర్శనానికి భక్తుల తాకిడి అనూహ్యంగా పెరిగడంతో వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనాలను రద్దు చేశారు.

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు
తిరుమల శ్రీవారి సేవలో సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 3:55 PM IST

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Celebrities and Politicians Visited Tirumala : తిరుమల శ్రీవారిని పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. దర్శన అనంతరం అధికారులు స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు.

సినీనటి శ్రియా శరణ్ తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. శ్రియ తన కుమార్తెతో కలిసి వేకువజామున శ్రీవారి అభిషేకలో పాల్గొన్నారు. అంతకముందు వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్సు ద్వారా ఆనంద నిలయంలోకి వెళ్లి మూలవిరాట్టును దర్శించుకొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శన అనంతరం అధికారులు శ్రియకు స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు.

సినీనటి కృతిశెట్టి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో స్వామివారి సేవలో ఆమె పాల్గొన్నారు. ఆనంద నిలయంలో కృతి శెట్టి మూలవిరాట్టును దర్శించుకుంది. దర్శనం అనంతరం, కృతిశెట్టికి రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు, ఆశీర్వచనం ఇచ్చారు. స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేసారు.

మరోవైపు వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి, మాజీ డీజీపీ ఆర్పీ ఠాకూర్​లు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో వారు వేర్వేరుగా స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. టీటీడీ అధికారులు వారికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. అంతకముందు మూలవిరాట్టును దర్శించుకున్న ఎంపీ మిథున్ రెడ్డికి స్వామివారిని తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు. మాజీ డీజీపీ ఆర్పీ ఠాకూర్​కు పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు.

శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 15 గంటలు : తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 15 గంటలు పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి అన్ని కంపార్టుమెంట్లు భక్తులతో నిండాయి. కంపార్టుమెంట్లన్నీ నిండి శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 69,771 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.6.93 కోట్లు వచ్చింది. నిన్న శ్రీవారికి 25,888 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.

అనూహ్యంగా పెరిగిన భక్తుల తాకిడి : మరోవైపు శ్రీవారి దర్శనానికి భక్తుల తాకిడి అనూహ్యంగా పెరిగిన నేపథ్యంలో ఆదివారం వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనాలను రద్దు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ నిన్న(గురువారం) ప్రకటించింది. ఈ నెల 12 నుంచి 14వ తేదీ వరకు వరుస సెలవులు ఉండటంతో రద్దీ మరింత పెరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో 13వ తేదీన బ్రేక్‌ దర్శనాలను రద్దు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ తెలిపింది. ఆ సమయాన్ని సామాన్య భక్తులకు కేటాయించనుంది. దీంతో శనివారం భక్తుల నుంచి ఎలాంటి సిఫారసు లేఖలూ స్వీకరించరు.

రికార్డు స్థాయిలో రూ.6.93 కోట్ల హుండీ కానుకలు : తిరుమల శ్రీవారికి రికార్డు స్థాయిలో రూ.6.93 కోట్ల హుండీ కానుకలు లభించాయి. బుధవారం ఉదయం నుంచి అర్ధరాత్రి వరకు వచ్చిన హుండీ కానుకలను గురువారం లెక్కించగా ఈ కానుకలు లభించాయి. టీటీడీ చరిత్రలో ఇప్పటి వరకు మూడు పర్యాయాలు రూ.6 కోట్లకు పైగా హుండీ కానుకలు వచ్చాయి. కొందరు అజ్ఞాత భక్తులు భారీగా హుండీ కానుకలు వేయడంతో ప్రస్తుత రికార్డు నమోదైనట్లు సమాచారం.

తిరుమలలో పోటెత్తిన భక్తులు - 13వ తేదీన వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు

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