ఘనంగా ఎన్టీఆర్ జయంతి వేడుకలు - ​తారక రాముడి ప్రభావం ఎప్పటికీ చెరిగిపోదన్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి

ఎన్టీఆర్ ఘాట్ వద్ద పుష్పాంజలి ఘటించిన ప్రముఖులు, సినీతారలు - తన తాతకు ఉదయమే నివాళి అర్పించిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ - ఎన్టీఆర్​తో ఉన్న ఫోటోను సామాజిక మాధ్యమంలో పోస్ట్​ చేసిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి

ఎన్టీఆర్​తో మెగాస్టార్​ చిరంజీవి (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 28, 2026 at 1:16 PM IST

Celebrities and Political Leaders Tribute to NTR : విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌముడు ఎన్టీఆర్​ 103వ జయంతి సందర్భంగా పలువురు ప్రముఖులు హైదరాబాద్​లోని నెక్లెస్​ రోడ్​ సమీపంలోని ఎన్టీఆర్​ ఘాట్ వద్ద ఘనంగా నివాళులర్పించారు. ఈ ఉదయం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఘాట్ వద్ద పుష్పగుచ్ఛాలు ఉంచి తన తాతకు నివాళి అర్పించారు. అనంతరం కొద్ది సేపు ఘాట్ వద్ద మౌనంగా కూర్చున్నారు.

ఎన్టీఆర్ ఘాట్ వద్ద పుష్పాంజలి : ఎన్టీఆర్​ కుమార్తెలు దగ్గుబాటి పురందేశ్వరి, నారా భువనేశ్వరి, కుమారుడు నందమూరి రామకృష్ణ, నేతలు నాగం జనార్ధన్ రెడ్డి, మోత్కుపల్లి నర్సింహులు సహా పలువురు ఘాట్ వద్ద పుష్పాంజలి ఘటించారు. మాజీ మంత్రి పెద్ది రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్సీ నర్సిరెడ్డి, సినీ నటుడు మాగంటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఎన్టీఆర్ ఘాట్ వద్ద నివాళులు అర్పించారు. తెలుగు ప్రజలు ఉన్న ప్రతి చోట ఎన్టీఆర్ విగ్రహాలను ఆవిష్కరిస్తున్నారని దగ్గుబాటి పురందేశ్వరి తెలిపారు.

అందరి హృదయాల్లో స్థానం : ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ​ సీఎం నందమూరి తారక రామారావు 103వ జయంతి సందర్భంగా అగ్ర కథానాయకుడు చిరంజీవి ఆయనను స్మరించుకున్నారు. అందరి హృదయాల్లో శాశ్వత స్థానాన్ని సంపాదించిన ఎన్టీఆర్‌ చిరస్మరణీయులంటూ పేర్కొన్నారు. గతంలో ఆయనతో దిగిన ఫొటోను సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

సినీ నటుడు చిరంజీవి పోస్ట్ :

"ఎన్ని తరాలు మారినా ఆ తారక రాముని ప్రభావం చరిత్రలో ఎప్పటికీ చెరిగిపోదు. తెరపై అనేక పాత్రలను సజీవంగా ఆవిష్కరించిన మహానటుడిగా, ప్రజాజీవితంలో తెలుగు జాతి ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీకగా, అందరి హృదయాల్లో శాశ్వత స్థానాన్ని సంపాదించిన శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారు చిరస్మరణీయులు. ఇటీవల ఎన్టీఆర్ జాతీయ పురస్కారం నాకు లభించడం కూడా ఎంతో ప్రత్యేకమైన గౌరవంగా భావిస్తున్నాను. అది ఆయనపై నాకు ఉన్న గౌరవానికి మరింత విలువైన గుర్తింపుగా నిలిచిపోతుంది. ఆ మహనీయుని జయంతి సందర్భంగా వారిని స్మరించుకుంటూ" -చిరంజీవి, సినీ నటుడు

"తెలుగు జాతి గుండెల్లో ఎప్పటికీ ప్రతిధ్వనించే తారక మంత్రం ఎన్టీఆర్. మహానాయకుడి జయంతి సందర్భంగా ఘన నివాళి" -రేవంత్ రెడ్డి, తెలంగాణ సీఎం

జయంతి సందర్భంగా సోషల్‌ మీడియాను వేదికగా పలువురు సినీ, రాజకీయ, వ్యాపార ప్రముఖులు ఎన్టీఆర్‌ను స్మరించుకుంటూ పోస్ట్​లు పెట్టారు.

