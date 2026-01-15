ETV Bharat / state

రాష్ట్రంలో అంబరాన్నంటిన సంక్రాంతి సంబరాలు - హరిదాసుల విన్యాసాలు, ఆకట్టుకున్న రంగవల్లులు

పల్లె వాతావరణం ప్రతిబింబించేలా రంగవల్లులు - ఎడ్ల పందేలు, హరిదాసుల విన్యాసాలు, బుర్రకథలు, సంగీత విభావరులు - పిండివంటల సువాసనలతో ఊళ్లల్లో ఘుమఘుమలు

Sankranthi Celebrations In AP
Sankranthi Celebrations In AP (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 11:45 AM IST

Sankranthi Celebrations In AP : రాష్ట్రంలో సంక్రాంతి సంబరాలు అంగరంగ వైభవంగా సాగుతున్నాయి. పల్లె వాతావరణం ప్రతిబింబించేలా మహిళలు రంగవల్లులను తీర్చిదిద్దారు. ఎడ్ల పందేలు, హరిదాసుల విన్యాసాలు, బుర్రకథలు, సంగీత విభావరులు అలరించాయి. పిండివంటల సువాసనలతో ఊళ్లల్లో వీధులు ఘుమఘుమలాడుతున్నాయి.

ముగ్గులు, కబడ్డీ పోటీలు : ధర్మవరంలో ప్రభుత్వ బాలుర ఉన్నత పాఠశాల క్రీడా మైదానంలో నిర్వహించిన సంక్రాంతి సంబరాల్లో మంత్రి సత్యకుమార్‌, ఎస్పీ సతీష్ కుమార్‌, నియోజవర్గ టీడీపీ ఇంచార్జ్ పరిటాల శ్రీరామ్‌ పాల్గొన్నారు. స్థానికులకు ముగ్గులు, కబడ్డీ పోటీలు నిర్వహించి విజేతలకు బహుమతులు అందజేశారు. అనంతపురంలోని జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో సంక్రాంతి సంబరాల్లో భాగంగా పోలీసు కుటుంబాల్లోని మహిళలకు ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహించారు. సంప్రదాయ దుస్తుల్లో వేడుకల్లో పాల్గొన్న పోలీసు సిబ్బంది గాలిపటాలను ఎగరేసి చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. ముగ్గుల పోటీల్లో విజేతలకు జిల్లా ఎస్పీ జగదీష్‌ దంపతులు బహుమతులు అందజేశారు. కర్నూలులో చెన్నకేశవ స్వామి ఆలయ ఆవరణలో వీరశైవలింగాయితి సమితి ఆధ్వర్యంలో మహిళలకు ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహించారు.

రాష్ట్రంలో అంబరాన్నంటిన సంక్రాంతి సంబరాలు (ETV)

ఆకట్టుకున్న విన్యాసాలు : గుంటూరు తూర్పు నియోజకవర్గ పరిధిలో నారా చంద్రబాబునాయుడు క్రీడా ప్రాంగణంలో సంక్రాంతి వేడుకల్లో భాగంగా నిర్వహించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో జబ్దరస్త్ ఆనంద్, హరిత వినోదం పంచారు. ఫైర్ మ్యాన్ చేసిన విన్యాసాలు ఆకట్టుకున్నాయి. మార్కాపురం జిల్లా యర్రగొండపాలెంలో TDP ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ముగ్గుల పోటీల్లో మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని రంగవల్లులను అందంగా తీర్చిదిద్దారు. విజేతలకు నియోజకవర్గ టీడీపీ ఇంఛార్జి గూడూరి ఏరిక్షన్ బాబు బహుమతులు అందజేశారు. పుల్లలచెరువు రహదారిలో జాతీయస్థాయి ఎడ్ల బల ప్రదర్శన పోటీలు ఉత్సాహంగా సాగుతున్నాయి. పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు తరలివచ్చి పందేలను తిలకిస్తున్నారు. బాపట్ల జిల్లా కొల్లూరులో కోలాటం, కబడ్డీ పోటీలు, ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహించారు. హరిదాసు, పిట్టలదొరలతో బుర్రకథ ఏర్పాటు చేశారు. పర్చూరు మండలం అన్నంభొట్లవారిపాలెంలో ఒంగోలు జాతి ఎడ్ల బలప్రదర్శన పోటీలను ఎంపీ దగ్గుబాటి పురందేశ్వరి కుటుంబసభ్యులతో కలసి తిలకించారు.

గాలిపటాలు, చెరుకు గడలు, ముగ్గులు : విజయవాడ చుట్టుగుంట యూరో కిడ్స్ పాఠశాల ఆవరణను పండుగ ఉట్టి పడే విధంగా గాలిపటాలు, చెరుకు గడలు, ముగ్గులతో అందంగా అలంకరించారు. చిన్నారులు సంప్రదాయ వస్త్రాలు ధరించి ఆట, పాటలతో సందడి చేశారు. సంక్రాంతి విశిష్టతను తెలుపుతూ ఏర్పాటు చేసిన బొమ్మల కొలువు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. సంక్రాంతి పండక్కి సంప్రదాయ పిండివంటలను సామూహికంగా చేసుకుంటూ ప్రత్యేకంగా నిలుస్తున్నారు కృష్ణా జిల్లా గూడవల్లి గ్రామస్తులు. కొత్త బియ్యం, కొత్త బెల్లంతో అరిసెల తయారీలో గ్రామంలోని మహిళలు నిమగ్నమయ్యారు. అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లా రామచంద్రపురంలోని V.S.M. కళాశాలలో నిర్వహించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో ఢీ డ్యాన్సర్‌తో కలసి మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్‌ స్టెప్పులేసి జోష్‌ పెంచారు. మంత్రి వేసిన స్టెప్పులను చూసి వీక్షకులు కేరింతలు కొట్టారు.

ఎడ్ల బలప్రదర్శన పోటీలు : విశాఖ ఏయూ మైదానంలో ఆత్మనిర్భర భారత్ సంక్రాంతి వేడుకల్లో సుప్రసిద్ధ నేపథ్య గాయని మోహన భోగరాజు సంగీత విభావరితో అలరించారు. సినీనటుడు, పర్యావరణ ప్రేమికుడు షాయాజీ షిండే మొక్కల అవశ్యకత గురించి వివరించారు. యలమంచిలి ఎమ్మెల్యే సుందరపు విజయ్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో రాంపల్లి మండలం వెంకటాపురంలో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. విజయనగరం జిల్లా బాడంగిలో గజరాజు వలస యువత ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించి ఎడ్ల బలప్రదర్శన పోటీలను బొబ్బిలి ఎమ్మెల్యే బేబీనాయన ప్రారంభించారు. 15 గ్రామాల రైతులు పోటీల్లో పాల్గొన్నారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆమదాలవలసలో బ్యాడ్మింటన్‌ టోర్నీ నిర్వహించిన విజేతలకు బహమతులు ప్రదానం చేశారు. శ్రీశైల పుణ్యక్షేత్రంలో సంక్రాంతి బ్రహ్మోత్సవాలు మూడోరోజు ఘనంగా సాగాయి. స్వామి అమ్మవార్లకు కైలాస వాహనసేవ నిర్వహించారు. గ్రామోత్సవంలో జానపద కళారూపాల ప్రదర్శన, కోలాటం ఆకట్టుకున్నాయి.

