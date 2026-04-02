ETV Bharat / state

'ఒకే రాష్ట్రం ఒకే రాజధాని' - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అంబరాన్నంటిన సంబరాలు

అమరావతి బిల్లు ఆమోదంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంబరాలు - దీపాలు వెలిగించి రోడ్లపై కూటమి శ్రేణుల ర్యాలీలు - ఒకే రాష్ట్రం ఒకే రాజధాని అంటూ నినాదాల- కేక్‌ కట్‌ చేసి టపాసులు కాల్చి సంబరాలు

Celebrations_across_AP (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 10:45 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Celebrations across AP over Approval of Amaravati Bill: రాజధాని అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుకు పార్లమెంటు ఆమోదం తెలపడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజలు సంబరాలు చేసుకున్నారు. రోడ్లపైకి వచ్చి దీపాలు వెలిగించి ర్యాలీలు నిర్వహించారు. ఒకే రాష్ట్రం ఒకే రాజధాని అని నినదించారు. కేక్‌ కట్‌ చేసి టపాసులు పేల్చారు. విజయోత్సవ సంబరాల్లో కూటమి నేతలు కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

అమరావతి బిల్లు ఆమోదం పొందటం పట్ల విజయవాడలోని ఎన్టీఆర్ భవన్లో టీడీపీ శ్రేణుల సంబరాలు నిర్వహించారు. బాణా సంచా కాల్చి, మిఠాయిలు పంచుతూ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. అమరావతికి చట్టబద్ధతతో ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపు లభించిందని టీడీపీ రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి బొప్పన భవకుమార్ తెలిపారు. అదే విధంగా రాష్ట్ర సచివాలయంలో ఉద్యోగుల సంబరాలు చేసుకున్నారు. సచివాలయంలోని మూడో బ్లాక్ ముందు పెద్దఎత్తున చేరిన ఉద్యోగులు కేక్ కట్ చేసి సంబరాలు జరుపుకున్నారు. పరస్పరం మిఠాయిలు పంచుకున్నారు. ప్రమిదలు వెలిగించి జై అమరావతి అంటూ నినాదాలు చేశారు.

బాణసంచా పేల్చి సంబరాలు: ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని చందర్లపాడు మండలం కోనాయపాలెం గ్రామంలో అమరావతిని చట్టబద్ధత బిల్లును లోక్​సభ, రాజ్యసభ ఆమోదించడంతో సంబరాలు చేశారు. టీడీపీ నాయకులు వాసిరెడ్డి ప్రసాద్, గుత్తికొండ రాంబాబు ఆధ్వర్యంలో బాణసంచా కాల్చి సంబరాలు జరుపుకున్నారు. మార్కాపురం జిల్లా గిద్దలూరు పట్టణంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో బాణసంచా పేల్చి సంబరాలు జరుపుకున్నారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతి రూపుదిద్దుకొనడంతో ప్రజలందరూ సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారని నాయకులు కార్యకర్తలు తెలియజేశారు.

పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలోని తణుకులో కూటమి నాయకులు, కార్యకర్తలు సంబరాలు జరిపారు. పట్టణ ప్రధాన రహదారిలోని పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. అక్కడి నుంచి నరేంద్ర సెంటర్ వరకు ర్యాలీ నిర్వహించి బాణాసంచా కాల్చి తమ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. అమరావతికి గ్రహణం వీడింది అంటూ ఫ్లెక్సీలు ప్రదర్శించారు. ఏలూరు జిల్లాలోని నూజివీడు పట్టణంలో మంత్రి క్యాంప్ కార్యాలయం నుంచి చిన్న గాంధీ బొమ్మ, పెద్ద గాంధీ బొమ్మ సెంటర్, ప్రధాన రహదారులలో కూటమి నాయకులు బైకులు, కార్లతో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. డాక్టర్ బీ.ఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ముమ్మిడివరంలో టిడిపి నేతల హర్షం వ్యక్తం చేశారు. కేక్ కటింగ్ చేసి సంబరాలు చేసుకున్నారు. అనంతరం కూటమి నేతలు పట్టణ వీధులలో భారీ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు.

దీపాలు వెలిగించి ఆనందంగా: కాకినాడ జిల్లా తునిలో కూటమి శ్రేణులు సంబరాలు చేసుకున్నారు. ఎమ్మెల్యే యనమల దివ్య ఆధ్వర్యంలో జై అమరావతి, థాంక్యూ పీఎం అంటూ ప్లకార్డులు పట్టుకుని, దీపాలు వెలిగించి ఆనందంగా గడిపారు. బాణా సంచా కాల్చి సందడి చేశారు. విశాఖలోని గోపాలపట్నం, శ్రీహరిపురంలో ఎమ్మెల్యే గణబాబు ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా సంబరాలు నిర్వహించారు. కేక్ కట్ చేసి స్వీట్లు పంపిణీ చేశారు. అనంతరం గోపాలపట్నం క్యాంప్ కార్యాలయం నుంచి శ్రీహరిపురం వరకు భారీ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ ర్యాలీలో వందలాది మంది కార్యకర్తలు జాతీయ జెండాలతో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు.

అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించినందుకు కర్నూలులో సంబరాలు చేసుకున్నారు. గత 5 సంవత్సరాలు రాజధాని పేరు చెప్పలేనిస్థితిలో రాష్ట్ర ప్రజలు ఉంటే సీఎం చంద్రబాబు కృషి వల్ల రాజధాని సమస్యలు పరిష్కారం అయ్యాయని టీడీపీ నేత సంజీవ లక్ష్మీ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి భరత్ ఫ్లెక్సీలకు పాలాభిషేకం చేశారు. నగరంలోని కొండారెడ్డి బురుజు నుంచి టీడీపీ కార్యాలయంలో వరకు కూటమి నేతల ఆధ్వర్యంలో ద్విచక్ర వాహనాల ర్యాలీ చేశారు. బాణాసంచా కాల్చి మిఠాయిలు పంచుకొని సంబరాలు చేసుకున్నారు.

తన రాజ‌ధాని అమ‌రావ‌తి అని గ‌ర్వంగా నిన‌దించే రోజుకు రాజ్యసభ వేదిక కావ‌డం చాలా సంతోషంగా ఉందని పెదకూరపాడు టీడీపీ ఎమ్మెల్యే భాష్యం ప్రవీణ్ అన్నారు. రాజ‌ధానిగా అమ‌రావ‌తిని నిర్ణయిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ చేసిన ఏక‌గ్రీవ తీర్మానానికి నేడు రాజ్యసభలో చ‌ట్టబ‌ద్ధత లభించడం శుభ పరిణామమని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా అమరావతి రైతులతో కలిసి అందరికీ మిఠాయిలు పంచి ఎమ్మెల్యే సంబరాలు నిర్వహించారు. రాజధాని వాసిగా, టీడీపీ ఎమ్మెల్యేగా నేడు తనకు ఎంతో సంతోషంగా ఉందని ఇకపై జగన్ లాంటి వారు అమరావతిని ఇంచు కూడా కదిలించలేరని స్పష్టం చేశారు.

అమరావతి జయహో నినాదాలతో ర్యాలీ: అనంతపురం జిల్లాలోని తాడపత్రిలో మ్మెల్యే జేసీ అస్మిత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో కార్యకర్తలు, నాయకులు ఘనంగా సంబరాలు నిర్వహించారు. మొదటగా గాంధీ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించిన అనంతరం కేక్ కట్ చేసి ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా భారీగా బాణాసంచా కాల్చుతూ ఉత్సాహంగా సంబరాలు జరుపుకున్నారు. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా కదిరిలో కూటమి నాయకులు ద్విచక్ర వాహన ర్యాలీ నిర్వహించారు.

పట్టణంలోని ఆర్ అండ్ బీ బంగ్లా నుంచి జాతీయ రహదారి-42 మీదుగా ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ ర్యాలీలో కూటమి నాయకులు ప్రదర్శనలో పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి అమరావతికి అనుకూలంగా నినాదాలు చేశారు. మడకశిర పట్టణంలో మాజీ ఎమ్మెల్సీ గుండుమల తిప్పేస్వామి ఆధ్వర్యంలో రాజధాని అమరావతి జయహో నినాదాలతో పట్టణంలో ర్యాలీ చేపట్టారు. అనంతరం కేక్ కట్ చేసి ఒకరికొకరు మిఠాయి తినిపించుకుని సంబరాలు చేసుకున్నారు.

TAGGED:

AMARAVATI BILL APPROVAL
CAPITAL CELEBRATIONS ACROSS AP
CELEBRATIONS ON AMARAVATI BILL
అమరావతి బిల్లు ఆమోదంపై సంబరాలు
CELEBRATIONS ACROSS AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.