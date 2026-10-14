బతుకమ్మ పండగ - మహిళలకు ఎన్నో వ్యాయామాలు, మరెన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు
Bathukamma Benefits : బతుకమ్మ పండగ నేటి ఏరోబిక్స్ వ్యాయామాలకు ఏమాత్రం తీసిపోదని బతుకమ్మపై పరిశోధన చేసిన డాక్టర్ బండారు సుజాత శేఖర్ తెలిపారు.
Published : October 14, 2026 at 12:53 PM IST
Bathukamma Benefits : బతుకమ్మ పండుగ అడవి పూల సుగంధంతో ఆధ్యాత్మికతను, ఆటతో ఆరోగ్యాన్ని, పాటతో ఆహ్లాదాన్ని పెంపొందిస్తుంది. రోజంతా కఠోర శ్రమ తర్వాత ఇంటికి చేరిన మహిళలకు పునరుజ్జీవనానికి మూలంగా పనిచేస్తుంది. ఆడేది తొమ్మిది రోజులేగానీ ఏడాదికి కావాల్సిన శక్తిని ఇస్తుంది. చాలామంది బతుకమ్మ పూలపై, వాటి వల్ల ఒనగూరే లాభాలపై అధ్యయనం చేశారు. ఆరోగ్యపరంగా ఎంతో మేలు చేస్తుందంటున్నారు బతుకమ్మపై పరిశోధన చేసిన డాక్టర్ బండారు సుజాత శేఖర్. నేటి ఏరోబిక్స్ వ్యాయామాలకు ఏమాత్రం తీసిపోని ఆటలే బతుకమ్మ కోలాటాలని తెలిపారు.
ఊళ్లో విశాల కూడలిలో బతుకమ్మల చుట్టూ తిరుగుతూ పాడుతూ ఆడుతుంటారు. ఆ తర్వాత నక్షత్రాల నీడలో చెరువు కట్టపై మరోసారి ఉయ్యాల కోరస్ వినిపించి వాయినాలు ఇచ్చుకుంటారు. ఈ మొత్తం ప్రక్రియలో మహిళలు, యువతులు బతుకమ్మల చుట్టూ తిరగడమే కనిపిస్తుంది. కానీ ఇలా తిరగడంలోని వైవిధ్యతే శరీరానికి వ్యాయామాన్ని, శక్తినిస్తుంది. ఆ పాటలు మనసును మరో తీరాలకు చేర్చుతాయి.
బతుకమ్మ తయారీ క్రమంలో ఎన్నో వ్యాయామాలు
- బతుకమ్మ పూల సేకరణకు కోసం ఇంటిల్లిపాది అడవి అంతా తిరుగుతారు. తమ స్పర్శతో ఒక చెట్టు నుంచి మరో చెట్టుకు పుప్పొడిని పంచుతారు. తొలిమంచు రాకముందే సాగే పూల సేకరణ యాత్ర ఇచ్చే అనుభూతి జిమ్లలో ఎన్నేళ్లు ట్రెడ్మిల్ చేసినా దొరకదు.
- తంగేడు పూలలో కాయలన్నీ తెంపి, పొడుగు, పొట్టి గునుగులన్నీ చేర్చి, సమానంగా కట్టి వాటిని చాప అంచుకింద పెట్టడం చేతులకు చెప్పలేనంత వ్యాయామం. కుటుంబ సభ్యులందరూ పాల్గొనే పనిలో సమష్టి తత్వానికి ఇదే నిదర్శనం.
- నీటిలో వదిలితే ఆకులపైనే తేలియాడేలా పొందిగ్గా బతుకమ్మ పేర్చడం సృజనకు దర్పణం.
- తెచ్చిన పూలన్నీ పద్మాసనంలో కూర్చొని పద్ధతిగా కట్టలుగా కట్టడం కూడా యోగా అవుతుంది.
''సంగీత, సాహిత్య, నృత్య కళా సమాహారమే బతుకమ్మ. శారీరకంగా, మానసికంగా కొత్త శక్తినిస్తుంది. చదువురాని మహిళలను కదిలించినా ఒక్కొక్కరి నోట ఎన్నో పాటలు పాడించొచ్చు. ఎడాదిలో ఏ రోజు పాడకున్నా ఈ పండుగ వచ్చిందంటే ఊటబావిలే వారి నోట పాటలు వస్తూనే ఉంటాయి. మహిళలకు ఆధ్యాత్మికతతోపాటు ఆరోగ్యం పంచే పండగ ఇది. అర్ధగంట నృత్యం చేస్తే సుమారు 450 క్యాలరీల శక్తి వినియోగం అవుతుంది'' - డా. బండారు సుజాత శేఖర్, బతుకమ్మ పరిశోధకురాలు
శ్రమతో ఆరోగ్యం - బతుకమ్మతో ఆనందం
- బతుకమ్మలన్నీ ఒక దగ్గర చేర్చి వలయాకారంలో తిరుగుతారు. ఇలా ఒక అడుగు ముందుకు మూడడుగులు పక్కకు వేస్తుంటారు. అప్పటి వరకు ఒకే రకమైన పనులకు అలవాటుపడిన మహిళలకు నడుము నుంచి కాళ్ల వరకు ఉపశమనం కలుగుతుంది.
- బతుకమ్మ చుట్టూ తిరుగుతూ చప్పట్లు కొడుతూ ఉయ్యాల పాటలతో రక్తప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. రోగ నిరోధకశక్తిని పెంపొందిస్తుంది.
- నువ్వులు, సజ్జలు, జొన్నలతో చేసిన ముద్దలు, నువ్వు గరిజెలు వంటి సంప్రదాయ ఆహార పదార్థాలే ప్రసాదాలుగా పంచిపెడతారు. ఇవి శరీరానికి వేడితోపాటు తక్షణ శక్తినిస్తాయి.
- పండగకు తల్లిగారింటికి వచ్చిన చిన్ననాటి స్నేహితురాలితో కథలు చెప్పుకొని మనసులోని బాధనంతటినీ దించేసుకుంటారు. మానసికంగా దృఢంగా తయారవుతారు.
- బతుకమ్మలకు అభిముఖంగా కాస్త వంగి, మళ్లీ నిటారుగా నిల్చొని పక్కకు కదులుతూ వలయాకారంలో తిరగడం వల్ల పొట్ట భాగానికి మంచి వ్యాయామం అవుతుంది.
- ''కట్టెంట పోయేటి ఉయ్యాలో బండ్లెవరి బండ్లు ఉయ్యాలో'' అంటూ ఊపిరి తీసుకోకుండా పాడితే మిగతావారు కోరస్ ఇస్తారు. చప్పట్లు కొడుతూ, శ్వాసపై దృష్టితో లయబద్ధంగా చేయడం ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది.