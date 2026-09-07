వినాయకచవితిపై ఎల్నినో ఎఫెక్ట్ - ఈసారి చిన్న విగ్రహాలతోనే సరిపెట్టుకోవాలా!
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జలాశయాల్లో అడుగంటిన నీరు - తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు - పర్యావరణహితంగా, చిన్న మట్టి విగ్రహాలతోనే పండుగ జరుపుకోవాలని పిలుపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 6:48 PM IST
Vinayaka Immersion Water Scarcity : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వినాయక చవితి పండగ సందడి మొదలైంది. మండపాల నిర్మాణానికి, ఉత్సవాలకు నిర్వాహకులు చురుగ్గా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే వినాయక విగ్రహాలను కొనుగోలు చేసి మండపాలకు తరలిస్తున్నారు. అయితే, ఈ ఏడాది వరుణుడు కరుణించకపోవడంతో పండుగ ఉత్సాహంపై 'ఎల్నినో' ప్రభావం పడింది. వర్షాభావ పరిస్థితుల కారణంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నీటి ఎద్దడి నెలకొంది. నదులు, కాలువలు, చెరువులు అడుగంటాయి. ఈ తరుణంలో పర్యావరణ పరిరక్షణ, నీటి కొరతను దృష్టిలో ఉంచుకుని పండుగను నిరాడంబరంగా, భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకోవాలని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కర్నూలు నగరంలో నీటి ఎద్దడి కారణంగా వినాయక నిమజ్జనానికి ఈసారి అవకాశం లేదని నగరపాలక సంస్థ అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
ఈ సంవత్సరం ఎల్నినో ప్రభావంతో రుతుపవనాలు ముఖం చాటేశాయి. ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు కురవకపోవడంతో రాష్ట్రంలోని ప్రధాన జలాశయాలు సైతం వెలవెలబోతున్నాయి. ప్రతి ఏటా వాడవాడలా భారీ గణనాథులను కొలువుదీర్చి, పూజలు చేసి, అట్టహాసంగా జలాశయాల్లో నిమజ్జనం చేయడం ఆనవాయితీ. కానీ ప్రస్తుత విపత్కర పరిస్థితుల్లో భారీ విగ్రహాల నిమజ్జనానికి తగినంత నీరు ఎక్కడా అందుబాటులో లేదు. దీంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అధికారులు పర్యావరణహిత మట్టి గణపతులకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. నీటి కొరత దృష్ట్యా ఇళ్ల వద్ద, కాలనీల్లోనే నిమజ్జన ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
కర్నూలులో నిమజ్జనానికి నీటి కష్టాలు : కర్నూలు నగరంలోని వినాయక ఘాట్ వద్ద ప్రతి ఏటా అత్యంత కోలాహలంగా గణనాథులకు వీడ్కోలు పలుకుతారు. తుంగభద్ర నదిలో భారీ విగ్రహాలను ఘనంగా నిమజ్జనం చేస్తారు. అయితే, ఈసారి నదిలో నీరు లేకపోవడంతో ఘాట్ వద్ద భారీ విగ్రహాల నిమజ్జనానికి అవకాశం లేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
రెండు అడుగుల విగ్రహాలకే అనుమతి : నగరంలో వినాయక ఉత్సవాల ఏర్పాట్లపై కర్నూలు మున్సిపల్ కమిషనర్ చల్లా ఓబులేసు అధికారులతో కలిసి ప్రత్యేక సమీక్ష నిర్వహించారు. నీటి కొరత నేపథ్యంలో మండపాల్లో రెండు అడుగుల లోపు ఉన్న మట్టి విగ్రహాలను మాత్రమే ప్రతిష్ఠించాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు. వీధుల్లో ఏర్పాటు చేసుకున్న విగ్రహాలను ఎక్కడికక్కడ స్థానికంగా టబ్లు లేదా కుంటల్లో నిమజ్జనం చేసుకునేలా ఉత్సవాలు జరుపుకోవాలని సూచించారు. భారీ విగ్రహాలు పెట్టి నిమజ్జనం కోసం ఇబ్బందులు పడవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు.
భారీ విగ్రహాల భద్రతకు ప్రత్యేక చర్యలు : ఇప్పటికే ఉత్సాహంతో చాలా మంది భక్తులు, ఉత్సవ కమిటీల నిర్వాహకులు భారీ విగ్రహాలను కొనుగోలు చేశారు. వారికి ఎలాంటి నష్టం కలగకుండా అధికారులు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆయా పెద్ద విగ్రహాలను సురక్షితంగా భద్రపరిచేందుకు నగర పాలక సంస్థ తరఫున తగిన స్థలాలను, ఏర్పాట్లను సిద్ధం చేశామని కమిషనర్ వెల్లడించారు. భక్తులు ప్రభుత్వానికి, అధికారులకు సహకరించాలని కోరారు. ఈ మీడియా సమావేశంలో ఇరిగేషన్ ఎస్ఈ శైలేశ్వర్, హెచ్ఎన్ఎస్ఎస్ ఎస్ఈ రాజన్బాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
"కర్నూల్ నగరంలో ఈ ఏడాది తగినంత నీరు లేకపోవడంతో వినాయక నిమజ్జనానికి అవకాశం లేదు. మండపాల్లో రెండు అడుగుల్లోపు మట్టి విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేసుకుని, ఆ స్థలంలో నిమజ్జనం చేసుకునేలా ఉత్సవాలను నిర్వహించుకోవాలి. ఆ చిన్న విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేసుకున్న స్థలంలోనే, నీటి ట్యాంకుల్లో నిమజ్జనం చేసుకోవాలి. ఇప్పటికే పెద్ద విగ్రహాలు కొనుగోలు చేసిన వారు ఆ విగ్రహాలను భద్రపరిచేందుకు మేము ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు చేశాం. వినాయక చవితి వేడుకలను పర్యావరణహితంగా, ప్రశాంతంగా జరుపుకునేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలి." - చల్లా ఓబులేసు, కర్నూలు నగర పాలక సంస్థ కమీషనర్
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