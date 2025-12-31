న్యూ ఇయర్ వేడుకల్లో హద్దులు మీరొద్దు! - తల్లిదండ్రులకు శోకాన్ని మిగల్చొద్దు
నూతన సంవత్సర వేడుకలకు ముస్తాబైన నగరం - న్యూ ఇయర్ వేడుకలకు సిద్ధమవుతున్న యువత - దురలవాట్లకు దగ్గరై జీవితాన్ని చేజేతులా నాశనం చేసుకుంటున్న వైనం
Published : December 31, 2025 at 2:23 PM IST
Happy New Year Celebrations : హాయ్! పిల్లలూ ఏం చేస్తున్నారు? హడావుడిగా కనిపిస్తున్నారు. ఏంటి సంగతీ? నూతన సంవత్సరం వస్తుంది కదా, స్వాగతం పలకడానికి మిత్రులతో కలిసి సిద్ధం అవుతున్నారా?
ఏటా కొత్త సంవత్సరం రావడం, స్వాగతం పలకడం షరా మామూలుగా జరిగేదే కదా. న్యూ ఇయర్ వేడుకల పేరిట కుటుంబాల్లో విషాదం అలుముకునే పనులు చేయొద్దు. స్నేహితులతో కలిసి, ఎన్నడూ లేని ‘చుక్కముక్క’ లాంటి దురలవాట్లు నేర్చుకుని వాటితో గడపడమే కొత్త ఏడాదికి స్వాగతం పలకడం అంటారా? ఇంటికి ఎవరైనా అతిథులు వస్తే మర్యాదపూర్వకంగా స్వాగతం పలుకుతాం. కానీ పూర్తిగా మత్తులో చిత్తై కొత్త సంవత్సరానికి ఏమని స్వాగతం పలుకుతారో మరునాటికి మీకు గుర్తుకైనా ఉంటుందా? అర్ధరాత్రి వరకు మద్యం సేవించి బైక్లపై చక్కర్లు కొట్టే క్రమంలో ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు. న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్ల పేరుతో ఏటా చాలామంది యువకులు ప్రాణాలు కోల్పోయి మాలాంటి తల్లిదండ్రులకు జీవితాంతం కడుపుకోత మిగిల్చిపోతున్నారు.
చిన్నప్పటి నుంచి కంటికి రెప్పలా కాపాడుతూ ఏ లోటూ తెలియకుండా అల్లారుముద్దుగా పెంచి పెద్దచేశాం. మీరు ఎదుగుతుంటే భవిష్యత్తులో మాకు తోడుగా, నీడగా ఉంటారని ఎన్నో ఆశలు పెంచుకుంటాం. ప్రేమను పంచిన మమ్మల్ని కాదని దురలవాట్లకు దగ్గరై నీవు ఎంత సంతోషాన్ని ఆస్వాదిస్తావో లేదో మాకు తెలియదు కానీ, నీకేమైనా జరిగితే మాకు మాత్రం గుండెలు ఆగిపోయేంత పనవుతుందని గ్రహించావా? వేడుకలకు వెళ్లినప్పటి నుంచి తిరిగి క్షేమంగా వచ్చి ఇంటి తలుపు తట్టే వరకు మాగుండె లయ తప్పుతోంది నాన్నా.
దయచేసి అర్థం చేసుకో బాబూ. మద్యం సేవించి వాహనాలు నడిపారని, నిబంధనలు ఉల్లంఘించి రోడ్లపై ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలిగించారని పోలీసులు కేసులు నమోదు చేయడం మనకు అవసరమా? ‘ఇలాంటి వేడుకలు మనకు వద్దు.’ అంటే మీకు కోపం రావచ్చు. కానీ మీ సంతోషాలను కాదనేంత మూర్ఖులు కాదు తల్లిదండ్రులంటే. నీ యోగ, క్షేమం కోరేవారేనని తెలుసుకోండి. కొత్త సంవత్సరాన్ని ఇంటి పట్టున ఉండి తల్లిదండ్రులు, అక్కా, చెల్లెళ్లు, తమ్ముళ్ల మధ్య వేడుక ఆనందంగా జరుపుకోండి. నీతోపాటు కుటుంబ సభ్యులంతా కొత్త సంవత్సర వేడుకల సంతోషాన్ని తనివితీరా ఆస్వాదించొచ్చు. కొత్త సంవత్సర వేడుకలు మనవాళ్ల మధ్య జరుపుతూ శుభాకాంక్షలు చెబుతూ నూతన సంవత్సరాన్ని ఆరంభించొచ్చు. మిత్రులను, ఇతరులను మరునాడు కలుసుకోవచ్చు. జీవితం ఎంతో విలువైనది. దానిని చేజేతులా నాశనం చేసుకోవద్దు. మా మాట వింటారని ఆశిస్తున్నాం.
నూతన సంవత్సర వేడుకల పేరుతో డీజేలు పెట్టి నృత్యాలు చేస్తూ అందరికీ ఇబ్బంది కలిగించేవిధంగా ప్రవర్తించవద్దు. దీనివల్ల ఎంతోమంది వృద్ధులకు ఇబ్బంది కలుగుతుంది. ప్రజలకు ఇబ్బంది కలుగుతుంది. సంప్రదాయ బద్ధంగా వేడుకలు నిర్వహించేందుకు ప్రయత్నించండి. జీవితానికి ఓ లక్ష్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోండి. అందుకోసం నిరంతరం ప్రయత్నిస్తూ ఉండండి. ఎలాంటి వివాదాల జోలికి వెళ్లొద్దు. ఈ ఏడాది ఏం సాధించాలనుకున్నారో దానిపై దృష్టి పెట్టండి. తద్వారా మీ జీవితానికి బంగారు బాట వేసుకోండి. బైకులతో విన్యాసాలు వద్దు హ్యాపీన్యూయర్ వేడుకలే ముద్దు. మత్తుపదార్థాల జోలికి అసలే పోవద్దు. జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోవద్దు.
తండ్రీ మా మాట వింటారు కదూ? ఎల్లప్పుడు మీ క్షేమం కోరుకునే మీ అమ్మా, నాన్న
న్యూ ఇయర్ వేడుకలు జోష్గా జరుపుకోండి - హద్దులు మీరితే మాత్రం లాకప్ తప్పదు!
2026తో మద్యం మానేయాలని అనుకుంటున్నారా? - ఈ కొత్త టిప్స్తో గట్టిగా అనుకో అయిపోతుంది