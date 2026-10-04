ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో నిర్వహణ లోపం - నవజాత శిశువుల వార్డులో కూలిన సీలింగ్
జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా జనరల్ ఆసుపత్రిలో ప్రత్యేక నవజాత శిశు సంరక్షణ కేంద్రం పిల్లల వార్డులో సీలింగ్ ఊడిపోయింది. అదృష్టవశాత్తూ ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో వార్డులో శిశువులు ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రమాదం తప్పింది.
Published : October 4, 2026 at 5:14 PM IST|
Updated : October 4, 2026 at 5:36 PM IST
Ceiling Collapses At Bhupalapally Hospital : స్థానిక ప్రజలకు ప్రధాన ఆరోగ్య సంరక్షణ కేంద్రంగా ఉన్న జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా జనరల్ ఆసుపత్రిలో నిర్వహణ లోపాలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ప్రతిరోజూ వందలాది మంది వచ్చే ఆసుపత్రిలోని నవజాత శిశువుల ప్రత్యేక సంరక్షణ విభాగం (ఎస్ఎన్సీయూ) పైకప్పు నాలుగు రోజుల క్రితం కూలిపోయింది. ఆ సమయంలో ఆ విభాగంలో శిశువులు ఎవరూ లేకపోవడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. ఈ ఘటన ఆసుపత్రి భవనాల నిర్మాణ భద్రతపై ప్రశ్నలను లేవనెత్తింది.
తప్పిన పెను ప్రమాదం
తక్కువ బరువు, ఇన్ఫెక్షన్లు, శ్వాసకోశ సమస్యలు, నెలలు నిండని, కామెర్లతో బాధపడే నవజాత శిశువులకు అత్యవసర చికిత్స అందించడానికి ఆసుపత్రి రెండవ అంతస్తులో 20 పడకలతో ఎస్ఎన్సీయూ ఏర్పాటు చేశారు. నాలుగురోజుల క్రితం ఈ విభాగంలోని పైకప్పులో కొంత భాగం కూలిపోయింది. అదృష్టవశాత్తూ ఆ సమయంలో గదిలో శిశువులు ఎవరూ లేకపోవడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. ఈ జనరల్ ఆసుపత్రికి ప్రతిరోజూ భారీ సంఖ్యలో ఔట్ పేషెంట్లు ఉంటారు. అధిక సంఖ్యలో ప్రసవాలు జరుగుతుంటాయి. భూపాలపల్లి జిల్లా నుంచే కాకుండా పొరుగున ఉన్న మహారాష్ట్రలోని సిరోంచా ప్రాంతం నుంచి కూడా ప్రజలు ఇక్కడ వైద్య సేవలు, ప్రసూతి సంరక్షణ కోసం వస్తుంటారు.
సీలింగ్ కూలిపోయిందన్న వాదన సరికాదు. గతంలో పైన అదనపు గదుల నిర్మాణ సమయంలో నీరు నిలిచిపోవడం వల్ల తేమ ఎస్ఎఫ్సీయూలోకి చేరి సీలింగ్ కూలిపోయేలా చేసింది. ఈ విషయాన్ని గమనించిన వెంటనే మేం ఆ విభాగాన్ని వేరొక గదికి మార్చాం. సీలింగ్ మరమ్మతుల గురించి డీఎంఈ, ఎన్హెచ్ఎమ్ అధికారులకు నివేదించాం. త్వరలోనే పనులు చేపడతాం. ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా వైద్య సేవలను కొనసాగిస్తున్నాం.
- వెంకటరత్నం, సూపరింటెండెంట్, జీజీహెచ్
వెలుగులోకి వస్తున్న నిర్వహణ లోపాలు
భూపాలపల్లిలోని జనరల్ ఆసుపత్రిలో ఆర్థోపెడిక్స్, చర్మ, ముక్కు, గొంతు, పీడియాట్రిక్, గైనకాలజీ వంటి వివిధ విభాగాలకు చెందిన 15 మందికి పైగా వైద్య అధికారులు ప్రతిరోజూ ఔట్ పేషెంట్ సేవలను అందించడానికి అందుబాటులో ఉంటారు. ఆసుపత్రికి ప్రతిరోజూ వందలాది మంది రోగులు వస్తుంటారు. ఈ అవసరాన్ని తీర్చడానికి భూపాలపల్లి ఎమ్మెల్యే జీఎస్సార్ ప్రత్యేక చొరవ తీసుకుని, ఖరీదైన రోగనిర్ధరణ పరీక్షలను ముఖ్యంగా సిటీ స్కాన్, ఎమ్ఆర్ఐ సేవలను పేదలకు ఉచితంగా అందుబాటులోకి తెచ్చారు. అయితే ఈ ప్రయత్నాలు ఉన్నప్పటికీ ఆసుపత్రిలో వివిధ నిర్వహణ లోపాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.
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